Christmette mit Public Viewing

Bildschirm am Vierröhrenbrunnen

+ © Ev. Medienhaus/M. Strohfeldt Ortstermin mit dem Kirchenpräsidenten: Dr. Volker Jung kam mehrmals vorbei, um sich vor der ARD-Christmette mit den jungen Langener Mitwirkenden und Pfarrerin Erdmuthe Jähnig-Diel abzustimmen. © Ev. Medienhaus/M. Strohfeldt

Langen - Heute beginnen die Aufbauarbeiten in der Stadtkirche: Damit der ARD-Fernsehgottesdienst an Heiligabend aus Langen gesendet werden kann, werden rund 40 Techniker bis Samstag alle notwendigen Vorbereitungen treffen.

Der Gottesdienst wird um 14 Uhr aufgezeichnet und ab 16.10 Uhr im „Ersten“ ausgestrahlt. Da in der Kirche nur 200 Besucher Einlass finden, wird die Christvesper während der Aufzeichnung auf den Vorplatz übertragen. „Mensch Gott!“ – unter diesem Motto soll die christliche Weihnachtsbotschaft in diesem Jahr von Langen aus in die deutschsprachige Welt hinaus gesendet werden. Durch den Gottesdienst führt Pfarrerin Erdmuthe Jähnig-Diel, die Predigt hält Kirchenpräsident Dr. Volker Jung. Die Lesung der Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium übernimmt HR-Redakteurin Susan Kades. Fünf junge Gemeindemitglieder (Joshua Alberti, Jonathan Casimir, Tess Maurus, Annika Söder und Jessica Spelten) sind an der Gestaltung maßgeblich beteiligt und tragen ihre Gedanken zum Evangelium von der Geburt Jesu vor. Die ARD rechnet mit 800.000 Fernsehzuschauern.

In dem 45-minütigen Gottesdienst werden vertraute Weihnachtslieder erklingen. Kantorin Elvira Schwarz leitet den rund 30-köpfigen Kammerchor der Stadtkirche, der eigens für diesen Anlass zusammengestellt wurde. Darüber hinaus musiziert das Blechbläserensemble Contrapunctus unter der Leitung von Kantor Uwe Krause. Die Orgel spielt Jens Amend. Wegen der Fernsehübertragung werden nur rund 200 Leute Platz in dem Gotteshaus finden. Wer also in der Kirche dabei sein will, sollte frühzeitig da sein. Um 13 Uhr werden sich die Türen öffnen, damit alle bis 13.45 Uhr ihre Plätze eingenommen haben. Die Organisatoren des Senders rufen dazu auf, farbenfroh gekleidet zu erscheinen, und weisen darauf hin, dass Besucher eventuell vor Beginn der Aufzeichnung umgesetzt werden müssen.

Sollten mehr Zuschauer kommen, muss aber niemand gleich wieder den Heimweg antreten. Es wird parallel zur Aufzeichnung (also ab 14 Uhr) eine Übertragung nach draußen geben, damit alle Interessierten die Möglichkeit haben, der Christvesper beizuwohnen. Sie können die Geschehnisse in der mit Kerzen erleuchteten Kirche an einem großen Bildschirm am Vierröhrenbrunnen verfolgen. Und damit es nicht so kalt wird, ist dort an einem Stand Punsch ausgeschenkt. Wegen der Abbauarbeiten entfallen in der Stadtkirche die Gottesdienste für Kleinkinder mit Krippenspiel. Dafür wird in den anderen evangelischen Kirchen Langens aufgestockt. (ble)