In Dreiergruppen ab in den Waldsee

City-Triathlon

+ © Marc Strohfeldt Start des City-Triathlons im Waldsee Langen © Marc Strohfeldt

Langen - Tausende Triathleten stürzten sich am Sonntagmorgen in aller Frühe in den Langener Waldsee, um, verteilt auf diverse Startgruppen, den Frankfurt City Triathlon zu absolvieren. Allein über die Jedermann-Distanz gingen rund 300 Sportlerinnen und Sportler ins Rennen.