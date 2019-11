Cocktails auf Knopfdruck

Das Kleid will sorgsam ausgesucht sein: Kirstin Rütter vom Brautmodengeschäft „Princess and Vintage“ präsentierte bei der Messe schöne Modelle für angehende Bräute.

Langen – Damit der schönste Tag im Leben eines Paares unvergesslich wird, zählt gute Vorbereitung. Bei der achten Hochzeiten & Events Messe in der Stadthalle können sich Heiratswillige zu den unterschiedlichsten Themen rund um die Feier informieren. VON JULIA LOTZ

Rund 45 Aussteller bieten von der Organisation über die Beratung zu Hochzeitskleidern, Anzügen und Ringen bis zur Dekoration der Location ihre Hilfe an.

„Wir sind mittlerweile bundesweit vertreten, haben aber als ehemalige Langener hier mit der Messe angefangen“, sagt Christina Schüller, eine der Organisatorinnen. Neben Langen sind Mörfelden-Walldorf, Bad Homburg und Bonn-Königswinter weitere Standorte der Hochzeitsmesse. Das Angebot variiert von Jahr zu Jahr und es kommen immer wieder neue Aussteller dazu, so Schüller.

Wer seinen Gästen zum Beispiel auf spektakuläre Weise Cocktails servieren lassen möchte, kann sich mit dem „Cocktomat“ vertraut machen: Der reicht bei der Feier bunte Mischgetränke auf Knopfdruck. Oder wie wäre es damit, die Hochzeitsgäste mit der Traurede nicht nur berühren, sondern auch gleichzeitig verzaubern zu lassen? „Ich nehme das Brautpaar mit auf eine magische Reise durch ihre Liebe“, erzählt Thorsten „AbraXas“ Ophaus. Spaßig und abwechslungsreich schmückt der selbstständige Trauredner seine Ansprachen mit individuell angepassten Zaubertricks aus. Zu seinem Konzept gibt Ophaus eine kleine Kostprobe in einer Zaubershow in der Stadthalle.

Denn neben dem Angebot der verschiedenen Aussteller gibt es auch ein Rahmenprogramm. So erzählt Hochzeitsplanerin Friederike Mauritz jungen Paaren, auf welche Kleinigkeiten es bei der Organisation im Vorfeld ankommt. „Natürlich ist einem vieles irgendwie klar. Es hilft aber, gewisse Dinge noch einmal ins Gedächtnis gerufen zu bekommen“, erzählt eine Besucherin, die sich den gut einstündigen Vortrag zur Hochzeitsplanung angehört hat. „Oft sind es die Kleinigkeiten, die man aus den Augen verliert“, merkt sie an. „Es hilft, dann einen Schubs in die richtige Richtung zu bekommen.“ Denn nicht nur das Brautpaar möchte am Tag der Hochzeit eine schöne Zeit verbringen, sondern auch die Gäste. Damit alles glatt läuft, hat die Hochzeitsplanerin Mauritz einen grundlegenden Tipp. „Den Gästen eine Save-the-Date-Einladung zu schicken, bevor man die Zusage von der Location oder dem Standesamt bekommen hat, ist keine gute Idee“, erklärt die Expertin ihren Zuhörern.

Die Messe bietet Anregungen und Hilfestellungen, um die Hochzeit und das Drumherum bestmöglich zu organisieren. Dabei ist es egal, ob die Vorbereitungen noch in den Kinderschuhen stecken oder die Planung bereits weiter fortgeschritten ist: „Wir sind in der Organisation schon recht weit und dachten, hier womöglich nichts Neues mehr zu erfahren“, erzählt ein junges Paar, das im Sommer nächsten Jahres heiratet. „Doch auch wir haben so vieles noch entdeckt und gelernt, das wir nun schnellstmöglich in Angriff nehmen möchten“, betonen die beiden. Sie schätzen neben hilfreichen Broschüren und Rabatten vor allem den direkten Kontakt zu den Ausstellern. „Es ist immer besser, sich persönlich zu informieren und die Wünsche individuell zu besprechen, als sich nur online ein Bild zu machen“, glaubt das junge Paar.