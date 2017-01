Nächtliche Neujahrs-Aufregung am Lutherplatz

Dachstuhl lichterloh in Flammen

+ © Unt ch, Daniel Großeinsatz der Feuerwehr – das neue Jahr ist gerade mal knapp drei Stunden alt. Menschen werden beim Dachstuhlbrand in der Rheinstraße zum Glück nicht verletzt, der Sachschaden ist enorm. Weitere Motive finden Sie in der Bildergalerie. © Unt ch, Daniel

Langen - Für Anwohner des Lutherplatzes beginnt 2017 mit nächtlichem Schrecken und Aufregung: In der Silvesternacht kurz vor 3 Uhr steht der Dachstuhl eines mehrgeschossigen Wohn- und Geschäftshauses in Flammen. Die wichtigste Nachricht ist die beste: Menschen werden nicht verletzt. Der Sachschaden ist jedoch beträchtlich. Von Holger Borchard

Es ist der aufwendigste und längste Einsatz der Langener Feuerwehr einer schlaflosen Neujahrsnacht. Um 2.53 Uhr geht die Alarmierung in der Feuerwache an der Darmstädter Straße ein: In der Innenstadt – direkt am Lutherplatz – ist ein Feuer in einem fünfstöckigen Wohn- und Geschäftshaus ausgebrochen. Der Albtraum schlechthin, nicht nur zum Jahreswechsel. Minuten später sind die Einsatzkräfte vor Ort und stellen fest, dass sie es mit einem ausgewachsenen Dachstuhlbrand zu tun haben. Die aus dem Dach des Hauses Rheinstraße 37-39 schlagenden Flammen sind weithin sichtbar, der Dachstuhl ist bereits durchgebrannt.

Die erste Sorge gilt den Menschen im Gebäude, zumal sich zeigt, dass die oberen Etagen für den sogenannten Brandangriff zu Fuß nur durch verwinkelte Gänge im Hinterhaus zu erreichen sind. Die positive Nachricht: Die meisten der rund ein Dutzend Bewohner haben sich bereits in Sicherheit gebracht, die übrigen werden zügig evakuiert.

Während die sofort zur Unterstützung alarmierten Sonderfahrzeuge sowie die Nachbarfeuerwehren aus Egelsbach und Neu-Isenburg unterwegs sind (im Laufe des frühen Morgens stoßen noch die Kollegen aus Offenthal hinzu), geht’s vor Ort darum, die weitere Ausbreitung des im vierten und fünften Stock tobenden Brands zu verhindern. Zwei Löschtrupps dringen unter schwerem Atemschutz in das als Lagerbereich genutzte Dachgeschoss vor, parallel werden im Außenbereich mehrere Hubrettungsfahrzeuge und der Teleskopmast in Stellung gebracht. Sogar eine Drohne kommt zum Einsatz, um durch den Qualm hindurch die kritische Lage aus der Vogelperspektive beurteilen zu können.

Den vereinten Feuerwehrkräften gelingt es allen baulichen Tücken zum Trotz, die Ausbreitung des Feuers zu verhindern. Die Lösch- und Nachlöscharbeiten gestalten sich freilich aufwendig, sodass nicht nur die personellen Ressourcen der Nachbarfeuerwehren bitter nötig sind. „Es ergab sich ein enorm hoher Bedarf an Atemschutzgeräteträgern“, fasst Stadtbrandinspektor Frank Stöcker zusammen. Erst nach fünf Stunden, um 8.03 Uhr, ist der erste Großeinsatz des jungen Jahres beendet. Zur Sicherheit folgen im Laufe des Sonntagvormittags weitere Kontrollen im Bereich der Brandstelle. Unter dem Strich waren 60 Einsatz- und Rettungskräfte gefordert.

Sowohl zur Höhe des Sachschadens – er dürfte im sechsstelligen Bereich liegen – als auch zur Brandursache vermochte die Polizei am Neujahrstag wenig Konkretes zu sagen. Die Brandermittler der Kriminalpolizei haben die Arbeit aufgenommen und hoffen auf Informationen von Zeugen zum nächtlichen Geschehen am Lutherplatz und rund um das Wohn- und Geschäftshaus Gebäude. Diese werden gebeten die Kripo Offenbach, 069/8098-3118, die Langener Polizeistation, 90300, oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.