Neue Koordinationsstelle für Flüchtlingsarbeit eröffnet

Langen - Der Name ist Programm: „Miteinander“ heißt die neue Koordinationsstelle für die Flüchtlingsarbeit, die die Stadt gemeinsam mit der Arbeiterwohlfahrt betreibt.

Sie soll sowohl Hilfe für Flüchtlinge anbieten als auch die ehrenamtlichen Integrationshelfer unterstützen, erklärt Christraud Bommer, die verantwortliche städtische Mitarbeiterin. Seit Kurzem sind Bommer und ihr Team in frisch renovierten Räumen an der Rheinstraße 29 (zwischen Tegut und dem Restaurant „Anatolia“) zu finden. „Wir bieten Helfern und Hilfsbedürftigen damit eine wichtige Anlaufstelle – mitten im Stadtzentrum, gut sichtbar, besetzt mit kompetenten Mitarbeiterinnen“, ist sich die städtische Fachdienstleiterin Martina Waidelich sicher. Im besten Fall würden durch die zentrale Lage noch mehr Leute auf die vielfältigen Aktionen der Flüchtlingshilfe aufmerksam, um sich künftig für die gute Sache einzusetzen. Hoher Bedarf bestehe weiterhin, sagt sie.

Neben den Büros für die Verwaltungsarbeit und Beratungsangebote bietet das ehemalige Ladengeschäft Platz für kleine Veranstaltungen, Besprechungen oder Workshops. Fenster und Türen zieren fröhliche Blumenmuster, die Flüchtlinge unter Anleitung der Langener Künstlerin Renate Kletzka gestaltet haben.

„Wir vermitteln Paten an Flüchtlingsfamilien, beraten, organisieren Fortbildungen für freiwillige Helfer und stellen viele kleine und große Projekte auf die Beine, die Integration fördern und zur Mitarbeit anregen sollen“, erklärt Bommer die Aufgaben der neuen Organisationseinheit. Der Fokus liege künftig auch auf der Einbindung der Geflüchteten in die ehrenamtliche Arbeit. „Viele haben das Bedürfnis, für andere da zu sein und der Gesellschaft etwas zurückzugeben“, sagt die Fachfrau für Integration. Mittel- und langfristig sind die Ziele des Projektes weiter gefasst: Durch erste Kontakte in Ehrenamt oder Minijobs soll auch der Einstieg in Beruf und Ausbildung erleichtert werden.