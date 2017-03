Deutlich weniger Raser erwischt

Langen - Es ist ein rekordverdächtig niedriger Wert: In Langen waren vergangenes Jahr nur 0,91 Prozent der gemessenen Fahrzeuge mit zu hohem Tempo unterwegs. Die meisten Autos wurden allerdings von den weithin bekannten Starenkästen erfasst. Bei den mobilen Kontrollen war der Raseranteil dagegen deutlich höher.

Bei 1.160.882 Autos und Motorrädern wurde 2016 im Langener Stadtgebiet die Geschwindigkeit gemessen – 10.594-mal blitzte es. Dies geht aus der jetzt veröffentlichten Statistik der Ordnungspolizei hervor. 2015 waren insgesamt 11.362 Schnellfahrer erwischt worden; allerdings registrierten die mobilen und fest installierten Messstellen seinerzeit deutlich weniger Fahrzeuge: 701.865. „Vor allem auf der Fahrgasse war im vorigen Jahr deutlich mehr los“, erklärt Erster Stadtrat Stefan Löbig den eklatanten Anstieg. Die Bauarbeiten an der Brücke über die Nordumgehung hätten offenbar dazu geführt, dass die Umgehungsstraße von örtlichen Verkehrsteilnehmern verstärkt gemieden worden sei – zulasten der Fahrgasse. Der dortige Starenkasten kann in beide Richtungen messen, ist aber bekannt wie ein bunter Hund. Damit erzielt er den laut Löbig „gewünschten Effekt“: Fast alle Autofahrer halten sich an das Limit von maximal 30 Stundenkilometern.

Zwei weitere stationäre Blitzer stehen auf der Südlichen Ringstraße in Höhe des Rathauses und der Stadthalle, ein dritter weiter oben an der Ortseinfahrt aus Richtung Offenthal kommend. Auch sie haben sich sehr gut ins Gedächtnis der Verkehrsteilnehmer eingebrannt. Unterm Strich lag die „Trefferquote“ bei den Starenkästen im vorigen Jahr bei lediglich 0,72 Prozent.

Ganz anders sieht die Statistik aus, wenn der Radarwagen auf der Spur von Rasern ist. Von den 22.465 Fahrzeugen, die an ihm vorbeifuhren, waren 2 373 zu schnell, also mehr als jedes zehnte. Die meisten der geblitzten Fahrzeuge hatten etwa zehn Stundenkilometer zu viel auf dem Tacho. Eine Überschreitung von mehr als 20 km/h wurde 59-mal gemessen. Dafür kassierten die Fahrer Bußgeldbescheide sowie Punkte in Flensburg. Zu den unrühmlichen Spitzenreitern zählte ein Raser auf der B 486 in Höhe der K 172 (Kreisstraße nach Dreieichenhain), der in Richtung Offenthal mit 106 km/h fuhr, obwohl nur maximal 70 erlaubt sind. Folge: 120 Euro Bußgeld, ein Punkt und ein Fahrverbot von einem Monat. Zumindest das blieb einem Verkehrssünder erspart, der auf der Pittlerstraße mit Tempo 75 anstelle von erlaubten 50 unterwegs war. Fällig waren 80 Euro Bußgeld, dazu gab’s einen Punkt in Flensburg.

Ins Visier genommen hat die Ordnungspolizei auch wieder die Falschparker. Die Zahl der verteilten Knöllchen fiel von 12.325 (2015) auf 11.053. Deutlich wird in der Statistik, dass die meisten Verkehrsverstöße von der Altersklasse 45 bis 54 Jahre begangen werden. In dieser Gruppe waren 2 089 Fahrer zu schnell, bei den Jüngeren (18 bis 24 Jahre) nur 221. Ähnlich ist es bei den Falschparkern mit einem Verhältnis von 2 444 zu 329.

Die Einnahmen aus der Verkehrsüberwachung sind im vergangenen Jahr auf 290.000 Euro gesunken (2015: 340.000 Euro). „Es geht uns nicht darum, den Stadtsäckel zu füllen, sondern um die Sicherheit auf Langens Straßen“, betont Löbig. Die Einnahmen deckten gewöhnlich nicht einmal die Personal- und Wartungskosten. Bußgelder (ab 40 Euro) gehen bis auf einen Verwaltungskostenanteil an das Land Hessen und nicht an die Stadt. Im Übrigen sei es ganz einfach, sich vor solchen Ausgaben zu schützen, so Löbig: „Wer sich korrekt verhält, zahlt keinen Cent.“

Rubriklistenbild: © dpa