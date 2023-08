Doppeljubiläum in Langen: 20 Jahre Weltladen und zehn Jahre Fairtrade-Town

Von: Manuel Schubert

Mit viel Leidenschaft bei der Sache: Neben dem Verkauf von Lebensmitteln und Kunsthandwerk leistet das Weltladen-Team um Margarete Rölz (links) auch Bildungs- und politische Arbeit. archiv © privat

Langen hat seit 20 Jahren einen Weltladen und ist seit zehn Jahren Fairtrade-Town. Die Auszeichnung wurde nun erneut für zwei Jahre verlängert.

Langen – Mit seinen orangefarbenen Schaufenstern ist er kaum zu übersehen: Seit 20 Jahren gibt es im Langener Weltladen fair gehandelte Produkte von Kaffee über Senf bis Bio-Bananen, von bunten Schals aus Alpakawolle über Kerzen bis Salatbesteck zu kaufen. Und neben dem Jubiläum bestehen noch zwei weitere gute Gründe zum Feiern: Seit zehn Jahren darf sich Langen nun „Fairtrade-Town“ nennen – und ganz aktuell wurde dieser prestigeträchtige Titel um zwei weitere Jahre verlängert.

Seit zwei Jahrzehnten ist der Gedanke, dass ein fairer Handel zu mehr Gerechtigkeit und Stabilität in der Welt führt, in Langen fest verankert. Fairer Handel, so definiert es die unabhängige Initiative Fairtrade Deutschland, hat eine Welt zum Ziel, in der alle Kleinbauern und Arbeiter über existenzsichernde Lebensgrundlagen verfügen, ihre Potenziale entfalten und ihre Zukunft selbstbestimmt gestalten können. Um diese Ziele noch besser verfolgen zu können, schlossen sich im Jahr 2003 in der Sterzbachstadt Menschen, die sich zuvor zum Teil schon viele Jahre in Kirchengemeinden, Schulen oder Betrieben dafür engagiert hatten, zusammen und gründeten den Trägerverein Weltladen Langen.

Treibende Kraft dabei war Margarete Rölz, bis heute Teil des gleichberechtigten Vorstands. „Für mich ist das selbstverständlich“, sagt sie. „Ich kann doch nicht einfach auf meiner Insel der Seligen leben.“ Sie wünscht sich mehr internationale Solidarität. Darauf soll der Weltladen aufmerksam machen, der nach kleinen Anfängen in der Friedrichstraße seit 2014 in der Bahnstraße 102 mit einem breiten Sortiment an Lebensmitteln, Kunsthandwerk und Kleidung zu finden ist.

„Der Laden ist die Basis. Ohne ihn würde uns keiner zuhören“, betont Rölz. Denn neben dem Verkauf leistet das Weltladen-Team auch Bildungsarbeit und engagiert sich politisch. So sind zum Beispiel regelmäßig Schulklassen im Geschäft zu Gast. Dazu nehmen die Mitglieder des Trägervereins an den globalen Klimastreiks teil oder verteilen am Weltladentag Infoflyer auf der Bahnstraße. Auch bei der Fairen Woche im September wird sich der Weltladen wieder einbringen, sie steht in diesem Jahr unter dem Motto Klimagerechtigkeit.

Globales Netz mit mehr als 2 000 Städten Langen ist eine von mehr als 820 Fairtrade-Towns in ganz Deutschland. Das globale Netzwerk umfasst über 2 000 Kommunen in 36 Ländern, darunter Großbritannien, Schweden, Brasilien oder Libanon. Weitere Informationen zur Kampagne gibt es online. Alles Wissenswerte zur lokalen Kampagne ist auf der Stadthomepage in der Rubrik „Wirtschaft – Fairer Handel“ zu finden. Weitere Informationen zum örtlichen Weltladen gibt es auf der Webseite.

Um den Gedanken des fairen Handels noch breiter in die Gesellschaft zu tragen, hatte sich auf Initiative des Weltladen-Teams 2013 eine lokale Steuerungsgruppe erstmals erfolgreich um den Titel als Fairtrade-Town bemüht. Akteure aus Politik, Zivilgesellschaft und Wirtschaft arbeiten dafür zusammen. Und das mit Ausdauer, wie die bereits mehrmals erfolgte Verlängerung der Auszeichnung beweist. Dieser Tage bescheinigte der Verein Fairtrade Deutschland erneut, dass Langen nachweislich die fünf erforderlichen Kriterien erfüllt und sich deshalb für weitere zwei Jahre Fairtrade-Town nennen darf. „Es freut mich total, dass der Stadt und der Wirtschaftsförderung das Thema wichtig ist“, sagt Margarete Rölz. Bürgermeister Jan Werner hält die Zertifizierung für einen „tollen Erfolg und ein schönes Zeugnis für die nachhaltige Verankerung des fairen Handels in unserer Stadt“.

Fair einkaufen kann man in Langen nicht nur im Weltladen, sondern auch in zahlreichen Geschäften und Supermärkten. Zudem bieten viele Gastronomen Speisen und Getränke an, in denen fair gehandelte Zutaten zum Einsatz kommen. Als positives Beispiel nennt Rölz das ZenJA-Familiencafé, das viele Fairtrade-Produkte wie Kaffee oder Limonade im Sortiment habe, aber auch größere Läden wie Edeka, Rewe, HIT oder Denns Bio-Markt. Einen Überblick bietet ein Faltblatt, das an zahlreichen Stellen in der Stadt ausliegt und auch auf der städtischen Homepage einzusehen ist.

Margarete Rölz wünscht sich, dass es den Weltladen irgendwann nicht mehr braucht. „Unser Ziel ist, dass wir überflüssig werden, weil die ganze Wirtschaft fair handelt. Dass wir da sein müssen, ist eigentlich ein Trauerspiel.“ Bis es soweit ist, wird sich das Weltladen-Team weiter für gute Arbeitsbedingungen und faire Bezahlung einsetzen. Und Ende September wird das 20-jährige Bestehen des Weltladens mit zahlreichen geladenen Gästen im ZenJA groß gefeiert.

Das Weltladen-Team würde sich über ein paar jüngere Mitwirkende freuen. Wer Interesse hat, kann sich unter z 06103 8021238 oder per Mail an weltladenlangen@gmx.de melden. (Manuel Schubert)