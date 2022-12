„Swinging Christmas“: Stimmungsvoll die Festtage eingeläutet

Teilen

Das Streichorchester DSL-Strings mit Sängerin Nele Götz läutete die zweite Hälfte des traditionellen Weihnachtskonzerts in der Langener Stadthalle ein. © Strohfeldt

220 junge Instrumentalisten und Sänger der Dreieichschule Langen präsentieren Weihnachtssongs beim Konzert „Swinging Christmas“. Außerdem verabschiedet das Gymnasium Musiklehrer und Ensemble-Leiter Stefan Gunkel.

Langen – Mit einer pompösen Show haben sich die Musikerinnen und Musiker der Dreieichschule mit ihrem alljährlichen Weihnachtskonzert „Swinging Christmas“ zurückgemeldet. Rund 220 junge Instrumentalisten und Sänger der schulischen Bands, Chöre und Ensembles präsentierten in der Stadthalle ein buntes Programm aus weihnachtlichen Klassikern wie „Jingle Bells“, „Rudolph the Red-Nosed Reindeer“ oder Filmmusik aus James Bond und Vaiana.

Eröffnet haben aber alle zusammen mit dem Song „Christmas Time“ von Brian Adams. Anschließend stimmte die Groove Combo den rappelvollen Saal mit der Jazz-Nummer „Blue Bossa“ von Joe Henderson und „Silver Bells“ von Dean Martin ein. Die Bläserklassen der Jahrgänge fünf und sechs spielten traditionell „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ und „We wish you a Merry Christmas“. Weiter ging es mit dem neu gegründeten Ensemble „Music-Corner“, ausschließlich bestehend aus Musikerinnen und Musikern der Unterstufe, die ebenfalls zum allerersten Mal auftreten durften.

Seinen letzten Auftritt hatte Lehrer und Ensembleleiter Stefan Gunkel. Ehemalige sagten ihm musikalisch Lebwohl. © Strohfeldt

Ganz melancholisch läuteten die DSL-Strings und die Groove Combo mit „True Colors“ von Cindy Lauper die zweite Hälfte ein. Der Oberstufenchor verzauberte das Publikum daraufhin mit Carsten Gerlitz’ „Magic Is The Christmas Day“ und dem „Sterzinger Mettenjodler“, einem Südtiroler Volkslied. Die Groove Combo zeigte sich noch einmal taktvoll in „(You Make Me Feel Like) A Natural Woman“ von Aretha Franklin und anschließend rockig mit der Originalversion des Liedes „Layla“ von Eric Clapton, das keineswegs etwas mit dem in diesem Jahr so heiß diskutieren Mallorca-Hit zu tun hat. Bei dem Song brachten die Sängerinnen um Stella Inderwiesen, Katharina Schultheis, Antonia Schach und Johanna Kitzmann auch den letzten Zuhörer im Raum zum Mitsingen. Den großen Abschluss bildete der beliebte Song der Band Aid, „Do They Know It’s Christmas“, bei dem erneut alle Mitwirkenden zusammen auf der Bühne standen.

Mit großer Wehmut musste die Musikfachschaft der Dreieichschule zudem den langjährigen Musiklehrer, Ensembleleiter und Schlagzeuger der großen Musicals und Konzerte, Stefan Gunkel, verabschieden. Zu diesem Anlass ließen es sich auch knapp zwei Dutzend ehemalige Schülerinnen und Schüler nicht nehmen, bei dessen allerletztem Lied noch einmal Mikrofon und Instrumente zur Hand zu nehmen und spontan auf der Bühne mit einzustimmen. (zmk)