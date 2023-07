Dreieichschule: Zwölftklässler informieren sich über Organspende

Von: Manuel Schubert

Infos aus erster Hand: Ärztin Dr. Kirsten de Groot (links) arbeitet mit vielen Dialysepatienten, Gabi Nieke aus Rodgau lebt seit elf Jahren mit einer Spenderniere. © Strohfeldt

Bei einem Informationstag an der Dreieichschule Langen dreht sich alles um die Wichtigkeit von Organspenden. Eine Ärztin und eine Betroffene erzählen von ihren Erfahrungen.

Langen – Die Stühle in der Turnhalle der Dreieichschule sind mit kleinen, orange-blauen Ausweisen übersät. Sie machen auf den ersten Blick klar, worum es an diesem Vormittag im Gymnasium in der Goethestraße geht: Organspende. Die Schülervertretung (SV) hat zum zweiten Mal einen Informationstag rund um das wichtige Thema organisiert.

Fand die Premiere vor einem Jahr noch in deutlich kleinerem Rahmen in einem Klassenzimmer statt, sind diesmal alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe zwölf eingeladen. 130 Jugendliche bekommen bei zwei Sitzungen Infos aus erster Hand. „Die Entscheidung muss natürlich jeder für sich treffen“, sagt der stellvertretende Schulsprecher Moritz Kiebert. „Die Aktion soll einfach dazu anregen, sich mit dem Thema zu befassen.“

Warum das wichtig ist, erläutert Dr. Kirsten de Groot, Chefärztin am Sana-Klinikum Offenbach und Leiterin eines gemeinnützigen Dialysezentrums. „In Deutschland warten mehr als 8 500 Menschen auf ein Spenderorgan, und die Liste wächst“, sagt sie. 2022 seien rund 4 600 Patienten dazugekommen, dem gegenüber stünden jedoch nur circa 3 000 Organtransplantationen von verstorbenen Spendern im vergangenen Jahr. In der Rangliste der benötigten Organe liege mit weitem Abstand die Niere vorne, da diese durch „Volkskrankheiten“ wie Bluthochdruck oder Zuckerkrankheit irreparabel geschädigt werden könne. „Die durchschnittliche Wartezeit auf eine Niere liegt in Deutschland bei sieben Jahren“, verdeutlicht de Groot.

Generell unterscheidet man zwischen Lebendspende – etwa unter Geschwistern – und Leichenspende. Dr. de Groot erklärt, wie Letztere abläuft: Generell kämen nur ein bis zwei Prozent aller Todesfälle überhaupt für eine Organspende in Frage, betont die Medizinerin. „In der Regel sind das Unfallopfer, meistens leider Motorradunfälle.“ Voraussetzung sei, dass der Patient hirntot ist. Dies werde bei Organspendern sogar von zwei Fachärzten festgestellt – normalerweise reiche einer. Dann werde die Herz-Kreislauf-Funktion künstlich aufrecht erhalten, um die Organe entnehmen zu können.

Die Angehörigen würden vorher jedoch immer noch einmal befragt – Organspendeausweis hin oder her. „Und nach der Entnahme dürfen sie sich natürlich von dem Verstorbenen verabschieden, wie bei jedem anderen Todesfall auch.“ Komme der Tote als Organspender in Frage, habe jedoch keinen Ausweis dabei, überfordere das die Familien häufig. „Dann müssen sie in einer Trauersituation schnell entscheiden, was im Sinne des Verstorbenen gewesen wäre“, so de Groot. „Wenn man informiert sagt, ich möchte das nicht, ist mir das lieber als gar keine Entscheidung“, wirbt die Ärztin für den Organspendeausweis. Auf diesem kann man schließlich auch ankreuzen, dass man der Entnahme von Organen widerspricht. „Aber ein Spender schenkt jemand anderem ein zweites Leben“, sagt de Groot.

Kostenlos bestellbar Wer Interesse an einem Organspendeausweis hat, kann ihn als Plastikkarte kostenlos bestellen. Alternativ lässt er sich auch online ausfüllen, als PDF herunterladen und selbst ausdrucken. Seine Bereitschaft zur Organspende kann man neuerdings auch per Tattoo zum Ausdruck bringen. Viele Tätowierer stechen das Motiv – ein Kreis und zwei Halbkreise – kostenlos. Das Tattoo gilt aber nicht als rechtlich bindendes Dokument. In diesem Fall würden trotzdem die Angehörigen befragt. (msc)

Wie es sich anfühlt, mit einem neuen Organ zu leben, erzählt de Groots Patientin Gabi Nieke. Schon während ihrer Schwangerschaft vor 27 Jahren leidet die Rodgauerin unter Bluthochdruck und Wassereinlagerungen, später stellt ein Arzt Zysten an ihren Nieren fest. „Ich habe es geschafft, bis ich 43 war, dann musste ich zwei Jahre lang dreimal die Woche zur Dialyse – das war eine große Belastung“, berichtet die heute 55-Jährige. Vor elf Jahren erklärt sich eine ihrer drei Schwestern schließlich bereit, ihr eine Niere zu spenden. Bei einem knapp sechsstündigen Eingriff in Heidelberg, bei dem beide nebeneinander im selben OP-Saal liegen, wird das Organ transplantiert. Heute muss Gabi Nieke viermal im Jahr zur Untersuchung und viele Medikamente nehmen, damit ihr Körper die fremde Niere nicht abstößt, doch es geht ihr gut. „Ein wahnsinniges Geschenk“, betont sie.

Bei der anschließenden Fragerunde möchte eine Schülerin wissen, wie häufig Spenderorgane abgestoßen werden. „Im ersten Jahr sind es rund 15 Prozent“, erklärt de Groot, „aber das kann man in der Regel mit Medikamenten unterdrücken“. Eine Lehrerin fragt sich, wie lange ein Spenderorgan hält. Bei Nieren seien es im Schnitt 14 Jahre, klärt die Medizinerin auf. Sie kenne jedoch eine Arzthelferin, die schon seit 32 Jahren mit ein und derselben Spenderniere lebe. Eine andere Schülerin möchte von Gabi Nieke wissen, ob sie die Medikamente bis ans Ende ihres Lebens nehmen müsse. „Ja, aber das ist mir schon in Fleisch und Blut übergegangen“, antwortet die 55-Jährige. Morgens schlucke sie sieben Tabletten, abends noch mal vier. „Aber das gehört mittlerweile dazu wie der Kaffee am Morgen.“ (Manuel Schubert)

Weitere Infos zum Thema gibt es auf der Seite der Deutschen Stiftung Organtransplantation oder am kostenlosen Infotelefon Organspende (0800 9040400).