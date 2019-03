Ganze Bienenvölker entwendet: „Kollege“ Imker auf Klautour

Bienen (f)liegen voll im Trend; immer mehr Menschen versuchen, den empfindlichen Insekten Gutes zu tun. Zur schönen Geschichte gehört allerdings auch eine Schattenseite, denn: „Man muss es in aller Deutlichkeit sagen – unter den Imkern und Hobbyimkern gibt es leider schwarze Schafe, die ihre Kollegen beklauen“, betont Martin Höhn.

Langen/Egelsbach – Der Rektor der Egelsbacher Grundschule, begeisterter Hobbyimker und Pfleger des örtlichen Bienenlehrpfads, hat sehr aktuellen Anlass zur Klage. „Einer unserer zwei Bienenstöcke auf dem Lehrpfad ist aufgebrochen und ein Teil des Bienenvolks gestohlen worden, zum Glück ohne die Königin. “ Für Höhn ist klar: „Die Entnahme der Rähmchen mit den Bienenwaben darin ist das Werk eines Fachkundigen, ein Laie kann so etwas nicht. “ Hinzu komme erhebliche kriminelle Energie: „Die Bienenstöcke sind angeschraubt und festgekettet; die Kette wurde durchgepetzt. “.

Einem befreundeten Imker seien im Laufe der vergangenen Tage ganze sieben Bienenvölker auf Egelsbacher Gemarkung gestohlen worden, weiß Höhn zu berichten. Er glaubt sich imstande, ein recht genaues „Täterprofil“ zeichnen zu können. „Wir sprechen von Leuten vom Fach, die gezielt auf Völkerklau gehen. Es gibt die einen, die den Winter über schlecht geimkert haben, sodass ihre Bestände eingegangen sind. Und es gibt andere, die regelrecht einen Markt für sich entdeckt haben, indem sie Bienen klauen und weiterverkaufen – zwischen 50 und 100 Euro sind für ein Volk zu bekommen.“

Der Einschätzung Höhns kann Axel Wirth, stellvertretender Vorsitzender des Bienenzuchtvereins Langen und Umgebung, nur beipflichten. Seine leidvolle Erfahrung datiert aus 2018. „Im vergangenen Frühjahr sind uns auf dem Bienenlehrpfad am Albanusberg in großem Stil die Königinnen aus den Stöcken geraubt worden“, schildert Wirth. „Da muss ich wohl nicht dazu sagen, dass nur Experten in der Lage sind, eine Königin zu erkennen, geschweige denn, diese aus ihrem Volk herauszuholen.“ Für dieses Jahr habe der Verein seine Lektion aus der bösen Erfahrung gelernt und Vorkehrungen getroffen. Trotzdem könne es nicht schaden, wenn jeder, der in Feld und Flur unterwegs ist, für diesen unschönen Aspekt sensibilisiert sei. „Insofern würde ich mir wünschen, dass Spaziergänger und Gassigeher gerade jetzt – es ist die Hochsaison des Bienenklaus – die Augen offen halten und das besonders morgens und abends in der Dämmerung.“

Warum „Kollege“ Imker immer öfter auf Klautour geht? „Es ist die schnellste und günstigste Methode, irgendwo im Außenbereich unerkannt die eigenen Bestände aufzufüllen“, analysiert Wirth trocken. „Und es ist durchaus einträglich, je mehr man von Bienen und Ausstattung mitgehen lässt.“ Betroffenen Imkern entstehe so jedes Mal Schaden, der sich ruck, zuck auf mehrere hundert Euro summiere.

Martin Höhn ist derweil guter Hoffnung, dass er das dezimierte Bienenvolk des Egelsbacher Lehrpfads ergänzen und somit durchbringen kann. „Sollte das nicht klappen, würde ich gemäß der Rücksprache mit dem Umweltberater der Gemeinde, Wolfgang Höher, nachträglich noch Anzeige erstatten“, sagt Höhn. Der Bienenzuchtverein Langen und Umgebung hatte den Königinnenraub umgehend zur Anzeige gebracht – freilich ohne Erfolg bei der Suche nach dem oder den Bienenvolkräubern.

Von Holger Bochard