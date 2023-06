Einzigartige Atmosphäre

Nach der Taufe von Timo Dahmen durch Pfarrer Martin Diehl wird in einem Kreis zusammen gebetet. Einige der Täuflinge haben sich bewusst dazu entschieden, in das Wasser des Waldsees einzutauchen. © kegler

Es ist keine Wolke am Himmel zu sehen, die Sonne brennt auf den Sand des Langener Strandbades und das Wasser im Waldsee misst 25 Grad Celsius. Unter einem der großen Sonnensegel, die in der Hitze des Vormittages zumindest etwas Schatten spenden, haben sich mehr als 200 Christen versammelt, um das vierte Tauffest der evangelischen Kirchen aus Langen und Egelsbach zu feiern – doch nicht etwa über einem klassischen Taufbecken, sondern im Wasser des Sees.

Langen - „Es ist das erste Mal für mich, dass wir bei einem Tauffest nicht zwölf Grad und Nieselregen haben“, freut sich der Egelsbacher Pfarrer Martin Diehl. Für ihn ist es die dritte Gelegenheit, Gläubige durch die Taufe im kühlen Nass in die Gemeinschaft der Kirche aufzunehmen, bei der erstmals nicht das Dekanat der Gastgeber ist, sondern die Gemeinden selbst. 20 Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben sich allein am Langener Waldsee für diesen besonderen Weg der Taufe entschieden – in den 28 Gemeinden des Dekanates Dreieich-Rodgau sind es beim bundesweiten Tauffest an diesem Wochenende 75 Menschen.

Keine Angst vor dem Wasser

Die 13-jährige Alexandra Jesse hat extra ihr weißes Kleid angezogen und sitzt erwartungsvoll auf einer der vielen Bänke, die bis auf den letzten Platz besetzt sind. „Ich lasse mich heute hier taufen, da ich anschließend zur Konfirmation gehen möchte und fand diesen besonderen Ort eine gute Idee“, erzählt die Egelsbacherin und gibt zu, schon etwas aufgeregt zu sein. Ganz entspannt zeigen sich ein paar Bänke weiter die Täuflinge Lio und Quinn Och. „Die beiden haben keine Angst vor dem Wasser und dieser Ort hier ist mal etwas anderes – eigentlich ja viel schöner als nur in einer Kirche“, meint der Vater Robin Och.

Zunächst feiern die Christen jedoch erst einmal einen Gottesdienst unter dem schützenden Sonnensegel – unter anderem auch mit einem kleinen Rollenspiel, in dem Pfarrer Martin Diehl und der Täufling Timo Dahmen eine Geschichte nachspielen, wobei Jesus über das Wasser läuft, um seinen Jünger Petrus zu retten. „Das passt doch hier an den See“, meint Diehl.

Bunt geschmückte Pavillons

Anschließend setzen sich alle Täuflinge mit ihren Familie in Bewegung und schlängeln sich durch den weiterlaufenden Badebetrieb des Waldseestrandes. Am Ufer sind drei bunt geschmückte Pavillons aufgebaut, von denen die Taufen starten. Zunächst wird hier die Taufkerze an der brennenden Osterkerze entzündet, anschließend wagt sich Familie für Familie einige Meter in den See. „Für uns ist das auch etwas ungewohnt, Badeschuhe unter dem Talar zu tragen“, stellt die Langener Pfarrerin Susanne Alberti fest.

Nach und nach werden so elf Kinder im Alter von einem Monat bis fünf Jahre, acht Jugendliche zwischen zehn und 13 Jahren und eine erwachsene Frau in die Kirche aufgenommen. Die Pfarrerinnen Rebekka Adler, Susanne Alberti, Luisa Karge und Christiane Musch sowie Pfarrer Martin Diehl haben dabei ihre ganz eigenen Techniken: Während einige Täuflinge das Wasser nur über den Kopf geträufelt bekommen, ist bei anderen ein kompletter Badegang angesagt. Auch Matteo Capone hat sich dazu entschieden, komplett in das Wasser einzutauchen und wird von Pfarrer Martin Diehl mit den Worten „Im Namen des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geistes“ drei Mal unter die Wasseroberfläche getaucht. „Das war schon ein einmaliges und sehr aufregendes Gefühl“, beschreibt er anschließend.

Positiv überrascht

Und auch Pfarrerin Susanne Alberti ist von dem Tauffest positiv überrascht: „Die beschauliche und kleinere Atmosphäre als sonst ist total schön und ich finde es super, dass sich so viele junge Menschen eigenständig für die heutige Taufe entschieden haben.“ Ein netter Nebeneffekt zudem für alle Täuflinge: Nach der Taufe kann der See gleich für eine kurze Abkühlung genutzt werden.

Von Moritz Kegler

Pfarrerin Susanne Alberti segnet einige Besucher des Tauffestes. © -Kegler

Für die musikalische Begleitung sorgen Malte Hornbostel und Ena Roth. © -Kegler