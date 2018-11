Energiewende: Man muss nur wollen und machen

Langen - Die Steuererklärung auf dem Bierdeckel gilt als gescheitert. Die Energiewende hingegen lässt sich ganz leicht darauf erklären – wetten, dass? Von Nicole Jost

Der Verein ByeByeBiblis – Energiewende in der Region hat just dazu Daniel Bannasch, geschäftsführender Vorstand von MetropolSolar Rhein-Neckar, nach Langen eingeladen. In der Stadthalle lauschen rund 150 Menschen dem Fachmann, der das komplexe Thema Energie auf knappe Form runterbricht, „sodass es wirklich jeder verstehen kann“. Kompliziert sehe es stets aus, und man bekomme vermittelt, dass die Energiewende noch sehr lange brauche. „Aber ich sage: Die Energiewende muss nicht nur sehr schnell gehen – sie kann auch sehr schnell gehen“, betont Bannasch.

Von 2014 bis Ende 2016 habe sich der Anteil erneuerbarer Energien an der Stromversorgung von einem Viertel auf etwa ein Drittel erhöht. „Ich bin überzeugt, dass 100 Prozent bis 2030 möglich sind – man muss es nur machen“, erklärt Bannasch. Er zeichnet seine neun Symbole zur Energiewende nicht nur auf den Bierdeckel, sondern für alle Zuhörer sichtbar auf einen Flipchart. Kuchenstücke stellen die Anteile erneuerbarer Energien dar; da ist die Sonne, die stärker zur Energiegewinnung genutzt werden sollte und auch die Autonomie jedes einzelnen Bürgers, zur Energiewende beizutragen, darf nicht fehlen.

„Es wird immer so getan, als habe man alles für Solar- und Windenergie getan, und dass es ja schließlich auch noch Mobilität und Wärme gebe“, so Bannasch. Aber aus seiner Sicht gelingt die Energiewende nur über eine Stromwende, „indem auch Autos, Busse und Heizungen über strombasierte Netze mit Energie versorgt werden“. Elektroautos, die schon heute mit zehn bis 20 Kilowattstunden zu betreiben sind, fahren umgerechnet mit ein bis zwei Liter Diesel oder Benzin – also viel sparsamer als ein Fahrzeug mit einem Verbrennungsmotor. Auch in der Wärmeversorgung gebe es riesige Effizienz- und Steigerungspotenziale.

Die Windkraft habe ihre Tücken, jeder kenne die Proteste gegen Windräder, weiß auch der Geschäftsführer von MetropolSolar Rhein-Neckar. Er wirbt für die Solarenergie. „Das Problem des Speicherns kann mit modernen Techniken inzwischen gelöst werden.“ Die politischen Entscheidungen, die Förderung der Fotovoltaik rasant zurückzufahren hält er für fragwürdig. „Sonnenenergie ist die günstigste Variante der Stromgewinnung – weit vor den fossilen Brennstoffen.“

„In China werden die atomaren und fossilen Brennstoffe schon bald aus wirtschaftlichen Gründen hinten runterfallen“, prophezeit er. „Atom- und Kohlekraftwerke brauchen viel Wasser – auch das gibt es nicht unbegrenzt.“

Bannasch animiert die Langener dazu, die Energiewende selbst mit voranzutreiben, mithilfe von Fotovoltaikanlagen und Wärmepumpen und Infrarottechnik für die heimische Heizung. „Das sind Lösungen, die es derzeit noch nicht von der Stange gibt – aber es funktioniert schon.“

Franz Scheidel. Der die Veranstaltung mitorganisiert hat, ist überaus zufrieden. „Ich denke, 150 Leute sind eine gute Zahl. Unser Ziel war es, die Leute miteinander ins Gespräch zu bringen über dieses wichtige Thema. Das ist uns gelungen. Vor dem Vortrag hatten städtisches Umweltreferat, BUND, Grüne, Bündnis für Klimaschutz und Sonneninitiative Marburg Infostände aufgebaut.