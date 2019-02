Landesehrenbriefe für Anja Meinhardt und Susanne Mönke-Cordts

Langen – Für ihr besonderes ehrenamtliches Engagement sind Anja Meinhardt und Susanne Mönke-Cordts aus Langen mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen ausgezeichnet worden. Kreisbeigeordneter Carsten Müller überreichte die Urkunden bei einer kleinen Feierstunde im Langener Rathaus. Von Markus Schaible

Anja Meinhardt hat sich vor allem um den Roll- und Eissportclub Langen (REC), aber auch um den Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) verdient gemacht. Im REC, bekannt vor allem durch sein Inlinehockey-Team White Wolves, begann ihr Engagement 2005 in der Jugendarbeit. Von 2007 bis 2009 war sie Kassenprüferin, dann wurde sie zur Vorsitzenden gewählt, ein Amt, das sie bis heute innehat. Im Deutschen Rollsport- und Inline-Verband ist sie seit 2016 Kassenwartin der Sportkommission im Bereich Inlinehockey, in Hessen arbeitet sie auf Landesverbandsebene in der Organisation mit. In Langen bringt sie sich zudem bei der Erarbeitung des Sportentwicklungsplans ein.

„Weggefährten und Freunde lernen Frau Meinhardt als sehr engagiertes und zielstrebiges Vereinsoberhaupt kennen, welches den Verein durch eindrucksvolles Engagement in die Oberliga gebracht hat“, lobte Carsten Müller. „Neue Projekte des Roll- und Eissportclubs werden durch sie gefördert und tatkräftig vorangetrieben. Vereinskollegen schätzen sehr ihre Gewissenhaftigkeit und ihr vorbildliches Denken und Handeln. Frau Meinhardt hat für jeden ein offenes Ohr und unterstützt aktiv mit ihren Ideen und Lösungen.“

Des Weiteren ist Anja Meinhardt seit 2015 sehr aktives, ehrenamtliches Vereinsmitglied im Verkehrs- und Verschönerungsverein. Mit ihrer Tätigkeit im Beirat steht die 48-Jährige dem Vorstand mit Rat und Tat zur Seite. Auch wirkt sie bei der Organisation des Weihnachtsmarkts, beim Silvesterblasen, dem Bembel-Verkauf beim Ebbelwoifest, bei Geschirrspülaktionen oder dem Verkauf des vom Verkehrs- und Verschönerungsverein herausgebrachten Buchs mit. „Aufgrund ihres Einsatzes wird sie als ein sehr belebendes Element der Vereinsarbeit beschrieben“, sagte Müller. Sein Resümee: „Sie leistet immer 100-prozentigen Einsatz für den Verein und die Gesellschaft.“

In einem gänzlich anderen Tätigkeitsfeld ist das Engagement von Susanne Mönke-Cordts angesiedelt: Sie ist ehrenamtliche Richterin. Von 1995 bis 2004 arbeitete die 60-Jährige am Arbeitsgericht Frankfurt gemeinsam mit den hauptberuflichen Richtern; seit 2004 ist sie am Hessischen Landesarbeitsgericht (ebenfalls in Frankfurt) tätig.

Im Gegensatz zu anderen sozialen Tätigkeiten, bei denen man ganz nah an den Bürgern dran sei, gebe es dabei zwar mehr Distanz, dennoch drehe sich auch im Gerichtssaal alles um den Menschen, so der Kreisbeigeordnete. Den sich aus ihrer Tätigkeit ergebenden Pflichten sei Mönke-Cordts immer vorbildlich nachgekommen, berichtete Müller. „Sie ist eine zuverlässige und sachliche Richterin, die durch ihr ausgewogenes Urteil maßgeblich zur Rechtsfindung und Erhaltung des Arbeitsfriedens beiträgt.“