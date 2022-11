Juki-Farm enttäuscht vom Umgang mit Ehrenamt

Die Juki-Farm macht das Beste aus der aktuellen Situation und hat Ende Oktober ihr Kürbisfest auf dem Farmgelände gefeiert. Doch der Trägerverein ist enttäuscht. © Agenturen

Das Team der Juki-Farm in Langen ist gefrustet. Der gerade erneut komplett im Amt bestätigte Vorstand des Fördervereins der Kinder- und Jugendfarm, die aktuell gegenüber der Elisabethenstraße 70 vor der Großbaustelle beheimatet ist, formuliert in einer Mitteilung, er schaue „etwas sprachlos“ auf vergangenen zwei Jahre zurück – nicht nur, was das die Frage um den Standort angeht, sondern auch wegen einer Kürzung der städtischen Zuschüsse, die zwischenzeitlich im Gespräch war.

Langen – „Wir haben uns 2002 gegründet, das erste Grundstück in 2009 erhalten und sind seitdem in 2016, 2020 und jetzt voraussichtlich 2023 auf brachliegende Grundstücke ohne Baumbestand verschoben worden, um den Baumaßnahmen der Stadt und der Bonava nicht im Weg zu stehen. Ab 2016 erfolgte viel vertraglich festgelegte Hilfe durch die Bonava, aber die Realität war weit weg von dem versprochenen schlüsselfertigen Umziehen“, fasst Vereinsvorsitzende Karin Eberhardt zusammen.

„Nach dem Umzug Anfang 2020 auf das Interimsgelände standen wir auf einer komplett geschotterten Fläche, die sich zwar interessiert von der Stadt und der Baufirma angesehen wurde, man es aber nicht weiter tragisch fand, das sich auf so einer Fläche ständig kleinere und größere Blessuren bei den Kindern ergeben werden. Im Endeffekt hatten wir es einergroßzügigen Spende der Firma Sehring zu verdanken, die uns mit 300 Tonnen Sand erst mal eine Spielfläche ermöglichte“, sagt der stellvertretende Vorsitzende Joachim Hergenröther. Mit dem Verlauf der Pandemie habe der Verein dann geahnt, dass sich die geplanten lediglich acht Monate auf der Interimsfläche verlängern würden.

Die Langener Juki-Farm schafft wichtige Begegnungen. Nun ist der Verein immer noch auf der Interimsfläche untergebracht (Archivbild aus März 2022). © Archivild: Strohfeldt

„Wer allerdings gedacht hat, dass das an Zumutungen schon reicht, wird wie wir eines Besseren belehrt“, so Hergenröther weiter. Denn mit den Haushaltsberatungen kommt eine finanzielle Sorge hinzu. Der Verein der Juki-Farm wird seit 2009 von der Stadt mit 20 000 Euro im Jahr gefördert. „Es gab nie eine Erhöhung dieses Zuschusses, alle Preissteigerungen wurden über Beiträge, Feste und Spenden vom Verein aufgefangen“, betont der Vorstand. Die Gegenleistung sei ein offener Sechs-Tage-Betrieb von 15 bis 18 Uhr und die Möglichkeit, mit uneingeschränkt vielen Teilnehmern für kleines Geld jede Art von Feiern zu veranstalten, die sich auf dem Boden der Demokratie bewegen.

Bei den Diskussionen zum Haushaltssicherungskonzept 2022 haben die Ehrenamtlichen aufgehorcht. Die Stadtverwaltung hatte einige Streichungen für den Zeitraum 2023 bis 2025 vorgeschlagen, unter anderem eine Kürzung von 25 Prozent des Zuschusses für die Juki-Farm (von 20 000 auf 15 000 Euro bis 2025). Zur Begründung des Vorschlags heißt es im Textfeld der Vorlage: „Mit dem Träger der Kinder- und Jugendfarm ist zu prüfen, wie sich eine Kürzung des Zuschusses um 5 000 Euro auf das Angebot auswirkt. Es wird erwartet, dass mit dem neuen Standort Aufwendungen reduziert werden können.“ Für den Verein eine unverständliche Formulierung. Das Team fragt sich, welche Aufwendungen nach dem Umzug das betreffen soll.

Beim Kürbisfest hatten Kinder auf der Juki-Farm wieder viel Spaß. © privat

„Die Fachdienstleitung wies uns auf diesen mehrheitlich angenommenen Beschluss hin, meinte aber, das das zum Haushaltskonzept 2023 sicher noch einmal diskutiert wird. Dem war dann aber leider nicht so, sondern wir konnten im Haushaltskonzept 2023 an anderer Stelle ,Coronabedingte Einsparungen bei den Zuschüssen für die Kinder- und Jugendfarm‘ finden“, so Schatzmeisterin Anke Esser-Hergenröther. Das, obwohl es seit 2022 keine Einschnitte im Angebot der Farm gegeben habe.

„Im entsprechenden Haushaltsprodukt wurde der finanzielle Ansatz nicht eingekürzt, im Haushaltssicherungskonzept 2023 allerdings schon“, so Esser-Hergenröther weiter. „Dazu kommt noch, dass wir in den beiden Pandemiejahren 2020/2021 auf Zuschüsse in Höhe von 11 800 Euro freiwillig verzichtet haben, da wir ja lange Zeit geschlossen waren, was überhaupt keine Beachtung fand“, betont sie.

Der Verein habe dann die Fraktionen im Stadtparlament gebeten, ihn zu unterstützen und die im Raum stehende Kürzung nicht mitzutragen. SPD und Grünen haben mit den Jukifarm-Vertretern gesprochen und sich weitere Informationen geben lassen, „Die anderen fanden es wohl nicht nötig, besorgten im Ehrenamt engagierten Bürgern wenigstens einen Zwischenbescheid zu geben“, so der Vorstand. Parallel hatte die JuKi-Farm eine Petition auf dem Portal openpetition.de gestartet, bei der sich 233 Bürger gegen eine partielle Streichung der städtischen Fördermittel für die Juki-Farm eingesetzt haben, davon 168 aus Langen.

Zur Überraschung habe dann Bürgermeister Jan Werner in den Haushaltsberatungen im Haupt- und Finanzausschuss mitgeteilt, das wohl ein Fehler unterlaufen sei und der Zuschuss in voller Höhe weitergezahlt wird. Eine gute Nachricht für das Team der Juki-Farm, dennoch betonen sie: „Dieser Umgang mit für Langener Kindern seit 20 Jahren ehrenamtlich engagierten Bürgern ist für uns ein Stück weit enttäuschend. Jetzt ist es für 2023 zumindest für unseren Verein gut ausgegangen und wir können unser Angebot beibehalten. Eine frühere Information hätte uns allen viele Sorgen erspart“, sagt Joachim Hergenröther. (jrd)