Erneuter Wechsel beim Busbetreiber

Langen - Die Bürger in Langen und Egelsbach müssen sich auf Änderungen bei Stadtbus und Anruf-Sammel-Taxi einstellen. Nicht in Bezug auf den Fahrplan – wohl aber beim Betreiber der beiden Angebote. Denn die Stadtwerke haben einen neuen Partner.

Für den in den Rhein-Main-Verkehrsverbund eingebundenen Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) in Langen und Egelsbach sind die Stadtwerke Langen verantwortlich. Das Unternehmen leiste damit „einen wichtigen Beitrag zur Lebensqualität vor Ort“, heißt es in einer Mitteilung des Versorgers, mit der er einen Wechsel bei den Betreibern der Linien für Langen und Egelsbach ankündigt. Diesen nehmen die Stadtwerke allerdings nicht freiwillig vor. Voraussichtlich zum 1. Juli 2019 und dann für acht Jahre wird die Kreativ Tours GmbH aus Rödermark in beiden Kommunen die Stadtbusse steuern. Das Anruf-Sammel-Taxi (AST) fährt bereits ab Mitte Dezember 2018 unter Rödermarker Flagge. „Das ist das Ergebnis einer europaweiten Ausschreibung“, berichtete Stadtwerke-Direktor Manfred Pusdrowski. Kreativ Tours sei dabei als Sieger hervorgegangen.

Seit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2015 ist das Langener Unternehmen Georg Becker GmbH & Co. KG für die Bussparte zuständig. Die Busse der Firma waren bereits seit den 1950er Jahren auf den Straßen in Langen und Egelsbach unterwegs. Becker hatte allerdings 2007 schon mal die Verantwortung abgeben müssen. Damals hatte ein schottisches Unternehmen versucht, auf den deutschen Markt zu drängen, und über eine Tochterfirma die Ausschreibung gewonnen. Das AST wird seit Jahren vom Langener Taxi- und Mietwagenbetrieb Dieter Vogt gefahren. Beide Unternehmen werden durch Kreativ Tours abgelöst.

Nach Pusdrowskis Worten mussten die Stadtwerke die ÖPNV-Leistungen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen neu ausschreiben. „In der Bus-Branche herrscht Wettbewerb und den hat in einem fairen Verfahren das Unternehmen Kreativ Tours gewonnen“, betonte der Stadtwerke Chef. Er ließ aber keinen Zweifel daran, „dass wir mit der Arbeit von Becker Bus und von Dieter Vogt sehr zufrieden sind. Aber wir akzeptieren natürlich das Ausschreibungsergebnis.“ Pusdrowski begrüßte, dass kein anonymer Konzern aus der Ferne, sondern wieder ein bodenständiger Familienbetrieb aus der Nachbarschaft den Zuschlag erhalten hat.

Hinter dem neuen Unternehmen Kreativ Tours stehen die alteingesessenen Firmen Schau ins Land Hain GmbH aus Ober-Roden und der Urberacher Omnibusbetrieb Emil H. Lang. Beide verfügen nach Pusdrowskis Angaben über viele Jahrzehnte Erfahrung mit dem Busverkehr im Kreis Offenbach. Emil H. Lang habe ihm versichert: „Wir werden auch in Langen und Egelsbach gute Arbeit mit hoher Qualität und einem einwandfreien Service für die Fahrgäste abliefern und obendrein mit neuen Bussen an den Start gehen.“

In Langen und Egelsbach gibt es vier Stadtbus-Linien, auf denen die Fahrzeuge jährlich rund 370.000 Kilometer zurücklegen. Das ist ein Weg gut neunmal um den Äquator. Das Anruf-Sammel-Taxi löst den Busverkehr in den Abendstunden und am Wochenende ab und bedient auch einige Strecken komplett. 2017 wurden insgesamt 1,5 Millionen Fahrgäste befördert. Die Tendenz ist steigend. Eine wichtige Rolle spielen die Stadtbusse für die Schulkinder und deren Sicherheit. (ble)

Weitere Infos: www.stadtwerke-langen.de /de/Verkehr/