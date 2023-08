Zweistufige Lösung für Platznot an Wallschule

So sehen die Pläne bisher aus: Im Gebäude zum Lutherplatz hin (unten) ist die Mensa mit gut 70 Sitzplätzen mit Küche und Sanitärräumen untergebracht. Das Außengelände (grüne Fläche) führt zum geplanten Neubau (oben rechts), in dem gut 180 Quadratmeter für die pädagogische Betreuung zur Verfügung stehen. © Grafik: Salco

Weil die Wallschule keine Kapazität mehr für die Nachmittagsbetreuung gibt es die Idee ist, das schon länger leer stehende Gebäude am Lutherplatz 1-3 für die Betreuung der Grundschüler der nahen Grundschule zu nutzen. Sie wurde nun im Stadtparlament diskutiert und einstimmig beschlossen.

Langen – Nachmittagsbetreuung an Schulen ist ein großes Thema. Mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschüler ab 2026 wird der Platzausbau noch dringender. Mit dieser Mammutaufgabe vor der Brust macht sich die Stadt bereits jetzt Gedanken, wie sie Betreuungskapazitäten schaffen kann. Zum 1. September will die Stadt demnach mit der Firma Salco, Eigentümerin des Gebäudes, in dem zuletzt unsere Zeitung ihren Sitz hatte und im hinteren Teil eine Spielothek untergebracht war, einen sogenannten Letter of Intent (LOI) für vier Monate schließen, zunächst zum Betrieb einer Schulkantine bis Jahresende. Die Nutzung schließt das 144 Quadratmeter umfassende Untergeschoss und das EG (fast 300 Quadratmeter groß) ein.

Erst die Mensa, dann ein Neubau

Das ist aber nur der erste Streich: Nach dem Abschluss eines langfristigen Mietvertrags soll in einem zweiten Abschnitt ein Neubau entstehen: ein Betreuungshaus im hinteren Teil des Grundstücks. Dessen Größe, Betreuungskapazität und Anforderungen seien Gegenstand der Verhandlungen zwischen Schulgemeinde, Kreis und Stadt, heißt es in der Vorlage. Geplant ist jedoch, dass in diesem Gebäude mindestens die Hälfte der Schülerinnen und Schüler (zwei Jahrgänge) betreut werden kann. Die andere Hälfte soll wie bisher weiter im Schulkinderhaus in der Pestalozzistraße betreut werden und nur zum Mittagessen an den Lutherplatz gehen.

Auf dem Gelände der Grundschule „mit seinem ohnehin schon sehr eingeschränkten Außenbereich war eine Betreuungseinrichtung inklusive Mittagessensversorgung nicht darstellbar“, argumentiert die Stadt. Das Gebäude am Lutherplatz eigne sich wegen der Nähe zur Schule, der Größe der Räumlichkeiten und der „Ausbaureserve“ im hinteren Teil des Grundstücks für den Aufbau einer rechtsanspruchskonformen Ganztagsbetreuung, heißt es weiter.

Allerdings ist auch bei diesem Projekt Druck im Kessel – abermals an Fördergeldern: Denn für den Umbau von Bestandsgebäuden für soziale und öffentliche Nutzung kann die Stadt auf Zuschüsse des Landes in Höhe von 150 000 Euro aus dem Programm „Zukunft Innenstadt“ hoffen – Projektname: „KIZ – Kinder im Zentrum“. Dafür müsse die Mensa aber bald einziehen, so der Magistrat.

Kreis soll seinen Teil beisteuern

Apropos Kosten: Zunächst kalkuliert die Stadt mit einem anfänglichen monatliche Mietzins von 5 535 Euro (2023 anteilig für vier Monate) plus Nebenkosten von rund 1 315 Euro, hinzu kommt eine Kaution. „Für 2023 werden die Auszahlungen in Höhe von 44 005 Euro im Budget des Fachbereichs zwei durch eine noch striktere Ausgabendisziplin gedeckt“, heißt es dazu in der Vorlage. Der Magistrat soll mit dem Kreis dessen Mietkostenbeteiligung an der Mensa verhandeln. Normalerweise beträgt die Kostenteilung zwei Drittel/ein Drittel bei Neubauten zwischen Stadt und Kreis. Der Mietpreis für den Neubau sei dann auch Verhandlungssache. Bürgermeister Jan Werner betont im Stadtparlament, wie wichtig diese Lösung sei, denn an der Schule könne man nicht so einfach nachverdichten. „Auch die Schule ist mit dem Konzept zufrieden“, betont er. Das Ziel sei ein langfristiger Mietvertrag über zehn Jahre.

Martina Dröll, Grünen-Fraktionsvorsitzende, bittet ihre Kolleginnen und Kollegen eindringlich, zuzustimmen. „Die Schulleiterin wartet händeringend auf dieses Projekt, an der Wallschule ist es sehr beengt“, betont Dröll. Auch Monika Hoppe (SPD) betont, die Schulleitung sei zufrieden mit der Idee. „Es gibt keine andere Möglichkeit.“ Sie will wissen, ob mit der „sicheren Querung“, die laut Vorlage für 10 000 Euro in der Pestalozzistraße (Höhe Hausnummer 4a) geschaffen werden soll, ein Zebrastreifen gemeint ist. Erster Stadtrat Stefan Löbig erklärt, für einen solchen sei ein durch entsprechende Zahlen belegtes Verkehrsaufkommen nötig, daher die neutrale Formulierung.

Uli Vogel (FWG-NEV) will wissen, ob es möglich sei, im Zuge des Neubaus auch gleich Wohnungen für Betreuungspersonen zu schaffen, doch laut Magistrat sei keine Wohnbebauung möglich. Die WiLa hält das Projekt für „sinnvoll, günstig und voller positiver Effekte“, sagt Joost Reinke.