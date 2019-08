Erster Stadtrat Stefan Löbig will auf den Chefsessel im Rathaus

Der erste Bewerber ist grün

+ Stefan Löbig

Stefan Löbig will im Rathaus die Flurseite wechseln – in ein Büro „auf der kühleren Seite“: Der Erste Stadtrat hat als erster Kandidat seinen Hut in den Ring geworfen, um Nachfolger von Frieder Gebhardt (SPD) als Bürgermeister zu werden.