Hits schmettern gegen die Hitze

Langen - Mit rund 30 Veranstaltungen hat der Turnverein TVL in den vergangenen Wochen für Abwechslung im Veranstaltungskalender gesorgt. Am Wochenende ging der „Langener Sommer“ zu Ende. Das neueste Experiment: eine Mega-Gesangsparty für Groß und Klein.

Bei Andreas Bouranis „Ein Hoch auf uns“ stimmen die Mädels mit ein, Howard Carpendales „Tür an Tür mit Alice“ oder „Verdammt lang her“ von Bap ist ihnen hingegen nicht so geläufig. Die Damen in der ersten Reihe legen dagegen bei wirklich jedem Titel ihr Herzblut in ihre Stimmkraft, ob „Michaela“ oder „Im Wagen vor mir“. Das gemeinsame Singen unter dem Dach der ehemaligen Petanque-Halle hinter der Georg-Sehring-Halle in Oberlinden ist ein neuer Versuch des TVL-Vorstandsteams, Mitgliedern und allen Langenern einen vergnüglichen gemeinsamen Abend zu bereiten.

Über eine große Leinwand flimmert der Text der alten und neueren Hits und Thomas Schmitt spielt mit seinen Kollegen von Akustik Pop die Musik dazu live ein. Die ganz große Stimmgewalt bleibt mit rund 25 Sängern, die trotz gewaltiger Hitze gekommen sind, an diesem Abend aus – die Stimmung ist bei ihnen aber bestens.

„Das gemeinsame Singen ist nur ein Baustein unseres Langener Sommers und wir müssen eben erst einmal schauen, was funktioniert“, sagt Vorstandsmitglied Kai Forst. Unter dem Motto „Wir bewegen Langen“ und „Asche für Asche“ sollten die TVL-Veranstaltungen die Gemeinschaft der Mitglieder stärken, den Verein in der Stadt noch stärker ins Bewusstsein rücken und Geld für eine neue Oberfläche der Laufbahn einbringen. „Wir haben vor drei Jahren mit der Aktion TVL 2020 begonnen. Das Gejammere ging mir auf die Nerven: Die Hallen, die Plätze, alles ist so furchtbar teuer und schwierig. Wir können gemeinsam etwas erreichen“, sagt Forst. Premiere war dann die Charity-Aktion Entenrennen im Schwimmbad.

In diesem Sommer genossen die Langener bei Cocktails donnerstags Open-Air-Kino, es gab einen Erdbeersonntag, ein Sommercamp für Kinder und Public Viewing zur WM. Über Letzteres sagt Forst: „Fußball geht immer. Da waren von Anfang an 400 Leute hier. Schade, dass die deutsche Mannschaft die Vorrunde nicht überlebt hat. Das bedeutet für uns sicher 8000 Euro Einnahmen weniger.“ Auch das Kino sei gut gelaufen, von Woche zu Woche saßen mehr Leute in der kleinen Arena in Oberlinden und genossen Filme wie „Dirty Dancing“ oder „Die Verlegerin“. In Zukunft will der TVL dabei mit gesponsorten Liegestühlen für mehr Bequemlichkeit sorgen. Gut gelaufen seien auch die beiden Sommercamp-Wochen für die Kinder zwischen acht und zwölf Jahren. Die Nachwuchssportler waren klettern, haben Sportabzeichen gemacht und waren im Freibad.

Für Kai Forst und das gesamte Vorstandsteam fühlt sich das Engagement gut an. „Wir sind ein Verein mit 2 500 Mitgliedern und tragen eine gewisse Verantwortung in der Stadt. Wir wollen auch etwas zurückgeben“, erläutert er. Es mache Mut, dass beim Arbeitseinsatz vor der ersten Veranstaltung 90 Helfer dabei waren. Gemeinsam haben die Sportler die Veranstaltungshalle fit gemacht, Wände gestrichen und alte Lichtmasten umgelegt. Traurig sei wiederum gewesen, dass es bereits da Beschwerden beim Ordnungsamt über Lärmbelästigung gegeben habe. Die Veranstaltungsserie selbst verlief dann aber problemlos.

Jetzt kümmert sich das engagierte Vorstandsteam um ein spannendes Winterprogramm für die Mitglieder. In der Diskussion ist ein Turntag für Kinder, ein Herbstball für die älteren Mitglieder und ein Angebot zu Eastboard – einem sportlichen Videospiel – für Jugendliche. Dazu plant der TVL ein Event gemeinsam mit der Basketballmannschaft der Frankfurt Skyliners. (zcol)