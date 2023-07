Erweiterte Handhabe fürs Ordnungsamt

Von: Julia Radgen

Auch illegale Müllablagerungen (wie hier im Langener Stadtwald) sind in der Gefahrenabwehrverordnung nun genauer unter dem Paragrafen „Schutz vor Verunreinigungen“ geregelt und mit Bußgeld belegt. © Strohfeldt

Es ist ein sperriger Begriff, unter dem man sich vielleicht nicht direkt etwas vorstellen kann: Das Stadtparlament hat in seiner jüngsten Sitzung über die sogenannte Gefahrenabwehrverordnung diskutiert. Sie enthält Regeln von der Anleinpflicht über Müllentsorgung bis hin zu störendem Verhalten.

Langen –Oder genauer: Die neue „Allgemeinen Gefahrenabwehrverordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung auf dem Gebiet der Stadt Langen“. In dieser hat der Magistrat nun alle Vorschriften zusammengefasst, die für das reibungslose Zusammenleben wichtig sind.

Im Vergleich zur bisherigen Satzung über das Verhalten in der Flur aus dem Jahr 2009, deren Regelungen sich überwiegend auf die Hundehaltung bezogen haben, ist die Palette der abgedeckten Themenbereiche nun breit. Im Entwurf wurden bereits bestehende Regelungen präzisiert, aber auch neue Themenbereiche mit aufgenommen: Das Werk umfasst verschiedenste Sachverhalte vom Schutz vor Verunreinigungen und illegalen Müllablagerungen über Regeln für Hundehalter bis hin zum Umgang mit Feuer (beispielsweise das Verbrennen von Gartenabfällen). Grob störendes Verhalten wird ebenso thematisiert wie der Einsatz von Drohnen für Film- und Videoaufnahmen oder das Reparieren von Kraftfahrzeugen in der Öffentlichkeit. Eindeutig untersagt ist nun zudem das Abstellen von Fahrzeugen in öffentlichen Grünanlagen.

Verwarnungs- und Bußgeldkatalog

Die Sachverhalte sind mit entsprechenden Sanktionsmöglichkeiten bei grobem Fehlverhalten verknüpft, ein umfangreicher Verwarnungs- und Bußgeldkatalog beigefügt. „Jeder, der sich nicht an die Regeln hält, muss wissen, dass sein Handeln kostspielige Konsequenzen haben kann“, sagen Bürgermeister Jan Werner und Erster Stadtrat Stefan Löbig. Das schaffe „Klarheit und Rechtssicherheit für die Bürgerinnen und Bürger einerseits sowie die Verwaltung und speziell die Ordnungspolizei andererseits“, so der Magistrat. Zudem seien in der Verordnung nun klare örtliche Geltungsbereiche definiert.

Ausführlich behandelt wird das durch den Klimawandel drängende Thema Trinkwasserknappheit. Die Verordnung eröffnet der Verwaltung in Abstimmung mit den Stadtwerken vorzeitige Handlungsmöglichkeiten bei drohender Wasserknappheit. Somit kann die Stadt lokal Maßnahmen ergreifen, noch bevor das Regierungspräsidium den überregionalen Trinkwassernotstand ausruft (siehe Kasten).

Die Regelungen zum Halten und Führen von Hunden sind eingearbeitet: Im bebauten Stadtgebiet gilt ganzjährig eine Leinenpflicht, ebenso im Naherholungsgebiet Mühltal, am Radschnellweg und an anderen überregional bedeutsamen Radwegeverbindungen. Im übrigen Außenbereich sind Hunde nur in der Zeit vom 15. März bis 30. Juni (Brut- und Setzzeit) an der Leine zu führen. Dabei passt sich Langen an die Regelungen der umliegenden Städte an.

„Es geht nicht darum, die Langenerinnen und Langener zu gängeln. Vielmehr ist die Gefahrenabwehrverordnung dazu gedacht, die überaus große Mehrheit der Vernünftigen vor einzelnen Rücksichtslosen wirksam zu schützen“, betont Werner.

Regeln zu Aufenthalt im öffentlichen Raum kritisiert

Die Stadtverordnetenversammlung hat diese Satzung jetzt beschlossen – aber es gab bei der Beratung auch vereinzelt Kritik. Doch nicht etwa die Anleinpflicht oder die Wassermaßnahmen sind Stein des Anstoßes, SPD und Linke stoßen sich an anderen Punkten der geplanten Verordnung.

Niklas Berger (SPD) stört sich besonders an dem Punkt aus dem Verwarnungs- und Bußgeldkatalog zum Lagern oder Nächtigen auf und an öffentlichen Straßen, Anlagen und Co. Das kann laut Entwurf mit einer Geldsumme von 10 bis 50 Euro gebüßt werden. „Damit kriminalisieren wir Obdachlosigkeit“, meint Berger. Zumindest solange nicht ergänzt wird, dass sich durch das Nächtigen ein „grob störendes Verhalten“ Dritter ergeben müsse. Ähnlich sieht Berger den Punkt, der „unbefugtes dauerhaftes Verweilen in Gruppen zu mehr als zwei Personen zum Zwecke des Alkoholgenusses“ mit einer Geldbuße bis zu 100 Euro belegt. „Darunter würde schon fallen, wenn sich mehr als zwei Personen auf ein Bier treffen“, so der Sozialdemokrat. Anders sei es, wenn regelmäßig betrunkene Menschengruppen in der Stadt unterwegs seien. „Aber das ist doch in Langen nicht der Fall“. Er spricht sich dafür aus, die Vorlage in die Ausschüsse zurückzuverweisen und noch mal detailliert zu beraten.

Matthias Rohrbach (Linke) bezeichnet den Entwurf als Weiterführung von Coronamaßnahmen im öffentlichen Raum. Er wundert sich, mit welchem Personal das Ordnungsamt die Einhaltung kontrollieren wolle. „Eine echte Gefahrenabwehr wären Zebrastreifen und Geschwindigkeitsbegrenzungen“, findet er.

„Wir geben Stadt und Ordnungsamt damit wirksame Möglichkeiten an die Hand, um gegen Menschen vorzugehen, die sich nicht an die Spielregeln halten“, meint hingegen Jens Duffner von den Grünen. Ähnlich argumentiert Christian Gött (CDU) und erinnert, dass eine Mustersatzung des Städtetags Grundlage des Papiers ist. Es ginge um eine Handhabe gegen Menschen, die andere stören – oftmals alkoholisiert – wie es etwa in der Romorantinanlage öfter der Fall sei.

Schließlich wird die Gefahrenabwehrverordnung im Langener Stadtparlament mehrheitlich angenommen – gegen die Stimmen von SPD, Linke und FWG-NEV (letztere wollten es ebenfalls in die Ausschüsse verweisen).