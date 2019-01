Exorbitante Nebenkosten: Mieter sind stinksauer

Langen – „Entweder ist das von der Hausverwaltung dilettantisch oder es ist willentlich und vorsätzlich!“ – die Mieter der Elisabeth-Selbert-Allee 24 und 26 sind stinksauer und fühlen sich bei der Nebenkostenabrechnung über den Tisch gezogen. Von Nicole Jost

Ein Teil von ihnen hat sich an den Mieterschutzbund gewandt, einige haben die Nachforderungen nicht bezahlt und müssen sich jetzt schon mit Klagen auseinandersetzen.

Zwei der insgesamt sieben von dem Unternehmen Bonava gebauten Terrassenhäuser an der Nordumgehung wurden von dem Augsburger Immobilienunternehmen Patrizia gekauft. Die 70 Wohnungen sind seit dem dritten Quartal 2015 vermietet. Das Niedrigenergiehaus wurde mit 2,49 Euro Nebenkosten pro Quadratmeter bei der ersten Vermietung angeboten. Zweieinhalb Jahre nach dem Einzug müssen die Mieter aber die Erfahrung machen: Die Nachzahlungsforderungen der Hausverwaltung sind immens. Bis zu 2 000 Euro pro Jahr müssen die Mieter nachzahlen, abhängig von der Größe der Wohnung.

Was beim genauen Blick auf die Abrechnungen auffällt: „Wir sind bei unserer 100-Quadratmeter-Wohnung mit 4 900 Kilowattstunden ziemlich sparsam“, sagt eine Mieterin, deren Name der Redaktion bekannt ist. Es ist also nicht der Verbrauch der Energie, der so teuer zu Buche schlägt. Sieben Cent pro Kilowattstunde für das Gas sei nicht immens günstig, aber das, was wirklich teuer ins Gewicht fällt, ist die Umlegung der Kosten für die Heizungsanlage in dem Neubau. Ein sogenannter Contracting-Vertrag mit den Stadtwerken Langen garantiert für die kommenden 15 Jahre die Wärme in dem Neubau. „Es hat uns nie jemand gesagt, dass das Haus keine eigene Heizung hat, sondern dass wir die Miete für die Anlage – übrigens 15 000 Euro im Jahr – auf unsere Umlage drauf gerechnet bekommen“, sagt ein weiterer Mieter, der ebenfalls nicht namentlich genannt werden will. Die Anwohner verlangen Transparenz: „Wenn wir die Heizung bezahlen und der Vermieter diese Investition nicht hatte, dann muss das über eine geringere Kaltmiete kompensiert werden.“

Weitere teure Posten in der Nebenkostenabrechnung seien die Ausgaben für die Aufzugswartung, die Hausmeisterdienste und ähnliche Dienstleistungen. „Wir haben mit den Nachbarn gesprochen, die in den Eigentumswohnungen leben. Sie haben bei weitem nicht so hohe Ausgaben für diesen Service. Da wird wohl nicht wirtschaftlich gehandelt bei der Auswahl und wir sind die Dummen, die diese Kosten tragen müssen“, stellt die Mieterin sauer fest.

Statt 2,49 Euro entrichten die Hausbewohner aktuell zwischen 3,72 Euro und 4,25 Euro pro Quadratmeter an Nebenkosten. „Ich zahle allein 3 000 Euro im Jahr nur für die Nebenkosten. Dazu ist die Miete mit etwas über elf Euro für den Quadratmeter ja auch nicht günstig“, kann der Bewohner an der Elisabeth-Selbert-Allee diese Ausgaben langfristig nicht akzeptieren. Er ist schon auf der Suche nach einer neuen Wohnung. Seine Mitstreiterin hat bereits gekündigt.

Inzwischen sei die Fluktuation in den Mietwohnungen der Terrassenhäuser groß, sagt die junge Frau. „Ich habe allerdings gesehen, dass sie jetzt mit realistischeren Nebenkostenangaben in den Internetportalen eingestellt sind.“ Beide Gesprächspartner haben die überhöhten Nachforderungen noch nicht beglichen. Sie lassen es auf den Rechtsstreit ankommen – und wissen den Mieterschutzbund hinter sich. Eine erste Gerichtsverhandlung ist geplatzt; die Vertreter der Klage führenden Patrizia sind nicht zum Verhandlungstermin am Amtsgericht Langen erschienen.

Der Pressesprecher der Patrizia Immobilien AG, Andreas Menke, gibt sich wortkarg und bittet um Verständnis: „Zu einem laufenden Gerichtsverfahren kann sich das Unternehmen derzeit nicht öffentlich äußern.“ Darüber hinaus verweist Menke auf die Deutsche Immobilien Management (DIM), die im Auftrag von Patrizia als Dienstleister die Langener Immobilien betreut. DIM-Sprecher Dr. Ulrich Nagel erbat sich Zeit für eine „interne Abstimmung zwischen der Berliner Zentrale und der Offenbacher Niederlassung in diesem Fall“ – seine Stellungnahme lag bei Redaktionsschluss noch nicht vor.

Die Stadtwerke Langen wiederum werben für das Wärme-Direkt-Prinzip: „Wir bauen in einem Gebäude auf unsere Kosten eine moderne Heizung. Der Eigentümer muss sich nicht um den Betrieb der Anlage, um den Schornsteinfeger, um die Wartung oder anfallende Reparaturen kümmern. Der Kunde zahlt neben seinem Verbrauch einen monatlichen Grundpreis, der sich an der Anlagengröße und der Vertragslaufzeit bemisst, die in der Regel über 15 bis 20 Jahre geht“, erläutert Stadtwerke-Direktor Manfred Pusdrowski. „Auf der Jahresabrechnung stehen dann aber eben Kosten, die deutlich höher sind als der reine Verbrauch, worüber der Vermieter aufklären sollte.“