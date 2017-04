Mobil dank vieler Spender

Langen - Seit fast zwei Jahren betreibt die Ortsgruppe Langen/Egelsbach des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) in Langen eine Fahrradwerkstatt für Flüchtlinge. Von Holger Borchard

Seit Herbst 2016 wird verstärkt „Hilfe zur Selbsthilfe“ praktiziert und kürzlich wurde ein weiterer Meilenstein gesetzt: Die Werkstatt nahm das 500. gespendete Rad in Empfang. „Der ganze Prozess wäre nicht ohne die riesige Spendenbereitschaft der Langener Bürger möglich“, schicken Werner Weigand, Vorsitzender der ADFC-Ortsgruppe, und sein Stellvertreter Wolfgang Euler voller Dankbarkeit voraus. „Schließlich ist unsere Werkstatt auf gespendete, gebrauchte Fahrräder angewiesen. Diese werden entweder repariert oder ausgeschlachtet und an Geflüchtete weitergegeben. Wer hätte gedacht, dass so viele Räder zusammenkommen?“

Diana Hartenstein ist die Langenerin, die als Spenderin des 500. Fahrrads in die ADFC-Buchführung eingeht. Sie überreichte jüngst Wolfgang Euler einen ausrangierten Drahtesel. Die Idee, Geflüchteten zu helfen, sich in Langen dank gebrauchter Fahrräder leichter fortzubewegen hat der ADFC gemeinsam mit dem Weltladen geboren. Katholische Kirche und Caritas stellten Räume im Gemeindezentrum „Hl. Thomas von Aquin“ in Oberlinden (Ecke Berliner Allee/Im Ginsterbusch) zur Verfügung. Flüchtlinge werden vom Diakonischen Werk betreut und an die Fahrradwerkstatt verwiesen. Gelder zur Beschaffung von Werkzeugen und Ersatzteilen stellte die Bürgerstiftung Langen zur Verfügung.

