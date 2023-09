SpielWerk bringt „Drachenreiter“ auf die Bühne

Schwestern auf der Bühne: Fliegenbein (links) spielt Stella Kilper, Maja Kilper verkörpert den goldenen Drache Nesselbrand. © Moritz Kegler

Stundenlang proben die Schauspieler der Theater-AG „SpielWerk“ der Dreieichschule, um ab dem heutigen Mittwoch ihre diesjährige Produktion „Drachenreiter“ von Cornelia Funke auf die Bühne der Stadthalle zu bringen. Die Produktionen werden dabei immer aufwendiger.

Langen – Auf und neben der Bühne wird noch fleißig gewerkelt. Kostüme und Requisiten müssen einen Platz finden, Texte werden schnell noch einmal gelesen und die Einsätze der Schauspieler müssen geklärt werden: Wer öffnet den Vorhang? Wer muss wann auf die Bühne laufen? Wer hilft, wenn der Text vergessen wird?

Bei den letzten Proben vor der Premiere läuft noch nicht alles rund. „Ihr müsst in der Rolle bleiben und dürft nicht immer an den Kostümen herumzupfen“ oder „Da fehlt noch etwas Energie“, ruft Lehrerin und Regisseurin Katrin Aurich aus dem Zuschauerraum. „Und Lung darf noch nicht zu sehen sein.“ Lung ist ein Silberdrache, um den sich im Stück alles dreht. Die Silberdrachen – echsenähnliche, geflügelte und intelligente Wesen mit silbernen Schuppen – sind vom Aussterben bedroht und haben sich als letzte größere Gruppe in einem Tal in Schottland niedergelassen. Als die Drachen erfahren, dass die Menschen ihr Tal fluten wollen, beraten sie, was sie nun tun sollen. Der Älteste erzählt ihnen vom „Saum des Himmels“, einem Tal im Himalaya, in dem er selbst geboren wurde, das für die Menschen durch seine Lage kaum erreichbar ist und schon lange von Drachen bevölkert und als Zufluchtsort genutzt wird.

Um den Silberdrachen Lung dreht sich die Geschichte, daneben sind Ben und Schwefelfell auf ihrer Reise zu sehen. © kegler

Fast alle der Drachen im Tal sind skeptisch, doch Lung beschließt, sich auf den Weg zu machen und den „Saum des Himmels“ zu suchen. Begleitet wird er dabei nur vom Waldkobold Schwefelfell, einem sehr misstrauischen und meist schlecht gelaunten, aber treuen Freund von ihm. Unterstützt werden sie bei ihrer Suche von Professor Barnabas Wiesengrund, der von Fabelwesen weiß. Hinter der Rolle des Professors versteckt sich Noah Stehle. Der 18-jährige ist bereits zum sechsten Mal Teil eines SpielWerk-Theaters und damit schon ein alter Hase. „Natürlich ist es trotzdem jedes Jahr spannend, mit einer neuen Gruppe zusammenzuarbeiten und es macht immer wieder Spaß, auf der Bühne zu stehen“, erzählt er.

Wenn die Schwester „die Böse“ ist

Ganz neu dabei ist die elfjährige Stella Kilper. Sie spielt die Rolle des Homunkulus Fliegenbein, dem letzten verbliebenen Diener des gefährlichen Ungeheuers und goldenen Drachen Nesselbrand. „Ich habe schon in der Grundschule Theater gespielt, aber es ist unglaublich aufregend, jetzt hier auf der großen Stadthallenbühne zu stehen“, sagt sie. Besonders bemerkenswert: Nesselbrand wird von ihrer Schwester Maja gespielt. Für Stella eine komische Situation: „Schließlich ist sie hier die Böse.“

Katrin Aurich gibt auf der Bühne letzte Anweisungen. © Moritz Kegler

Das diesjährige Theaterstück „Drachenreiter“ ist für Katrin Aurich die 15. SpielWerk-Produktion, die sie inszeniert und auf die Stadthallenbühne bringt. Und diese werden von Jahr zu Jahr komplexer. Da sie sämtliche Kostüme für jedes Stück selbst näht und alle Kulissen eigens baut, steckt jedes Mal ein immenser Aufwand hinter den Aufführungen. „Dank des großartigen Feedbacks der Zuschauer, das wir jedes Jahr bekommen, ist es aber jede Mühe wert“, sagt sie. Auch die Zusammenarbeit mit den Technikern der Dreieichschule, die für die Steuerung von Licht und Ton zuständig sind, funktioniere seit Jahren fantastisch. „Das sind alles Schüler, die früher schon bei den Theateraufführungen als Zuschauer dabei waren und jetzt hinter den Kulissen mitwirken“, so Boris Leu, Leiter der „DSL Sounds & Lights“.

Welches Stück im nächsten Jahr aufgeführt wird, steht noch nicht fest. „Ich mache ja gerne etwas Mystisches, am liebsten mit Fabelwesen. Aber wir werden als Gruppe beraten und die Schauspieler entscheiden mit“, meint Aurich. „Jetzt freuen wir uns erst mal, dass es los geht.“