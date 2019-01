Jahr der Brückensperrung forderte Feuerwehr heraus

Langen – Ruhige Zeiten kennt die Langener Feuerwehr schon lange nicht mehr und doch wird 2018 als Jahr mit besonderer Aufgabenstellung und Intensität in Erinnerung bleiben. „Schuld“ daran ist die achtmonatige Sperrung der Brücke über die Bahnlinie. Von Holger Borchard

Die Unterbrechung der wichtigsten innerstädtischen Ost-West-Verbindung stellte die Einsatzplaner vor beträchtliche Herausforderungen, wie Stadtbrandinspektor Frank Stöcker nun im Zuge der Jahreshauptversammlung in Erinnerung rief.

Der kurze Weg in den Langener Westen dicht: Da mussten die Verantwortlichen von Feuerwehr und Stadtverwaltung schon alle Register ziehen, um Neurott und Oberlinden im Fall der Fälle schnellstmöglich erreichen zu können. Veränderte Arbeitszeiten auf der Feuerwache inklusive zusätzlicher Bereitschaften sowie ausgewiesene Anfahrtsrouten, die als Rettungswege deklariert wurden, waren die erste Konsequenz, die Einbindung der Egelsbacher Feuerwehr die zweite. „Die Egelsbacher Kameraden unterstützten bei kritischen Einsatzlagen in den betroffenen Stadtbereichen und sind auf diese Weise zu mehr als 80 Einsatzstellen in den Langener Westen ausgerückt“, resümiert Stöcker. „Somit steigerte sich die Zahl ihre Einsätze um mehr als 70 Prozent gegenüber normalen Jahren – dies alles in unentgeltlicher Leistung“, betont Stöcker und lobt die Egelsbacher Feuerwehr ausdrücklich für die hervorragende interkommunale Zusammenarbeit.

Ein wichtiger „Schachzug“ auf Langener Seite war derweil die Einrichtung einer Interims-Wache an der Friedrich-Ebert-Straße. In einem dort aufgestellten Zelt wurde ein Löschfahrzeug positioniert. „Im Bedarfsfall fuhren Einsatzkräfte mit dem Mannschaftstransporter zur Fußgängerüberführung an der Thomas-Münzer-Straße, überquerten diese zu Fuß und starteten das im Zelt stationierte Fahrzeug. Unterm Strich ließen sich so zumeist gut zwei Minuten gewinnen – im Ernstfall wertvolle Zeit“, unterstreicht Stöcker.

710 Mal mussten Langens Feuerwehrleute anno 2018 ausrücken – ein himmelweites Plus gegenüber dem Landesdurchschnitt: „Die 2 491 Feuerwehren in Hessen rücken im Jahresdurchschnitt zu 14 Einsätzen aus“, sagt der Stadtbrandinspektor – wohlwissend, dass eine „Dorffeuerwehr“ nicht mit der Feuerwehr einer knapp 40 000-Einwohner-Kommune im Rhein-Main-Gebiet zu vergleichen ist. Der Tenor sei freilich aussagekräftig, insistiert Stöcker. „Unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte sind weit mehr belastet als die meisten ihrer hessischen Kameradinnen und Kameraden.“

Vor diesem Hintergrund sei es eine der wichtigsten Aufgaben für 2019, dass sich die Verantwortlichen bei Stadtverwaltung und Feuerwehr zusammensetzen, so Stöcker. „Gefragt sind zukunftsorientierte Lösungen im Hinblick auf die Zahl der hauptamtlichen Feuerwehrleute, auf die Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen an den Einsatzdienst und vor allem auf das Erreichen der sogenannten Schutzziele.“

Zwar ist der Personalpool mit 116 ehrenamtlichen Mitgliedern der Einsatzabteilung laut Stöcker „sehr gut“ aufgestellt, allerdings predigt der Stadtbrandinspektor seit Jahren gebetsmühlenhaft: „Gerade während der üblichen Arbeitszeiten tagsüber fehlen uns die ehrenamtlichen Einsatzkräfte.“ Das liege gewiss nicht an deren Motivation, sondern an den Arbeitsrealitäten: „Nur wenige unserer ehrenamtlichen Feuerwehrleute arbeiten tatsächlich auch in Langen. Und diejenigen, die im Einsatzfall rasch zur Stelle sein könnten, sind nur selten von ihren Arbeitgebern zu entbehren.“ Man müsse sich das einfach mal vor Augen halten. „Welcher Arbeitgeber lässt seine Fachkräfte schon 266 Mal im Jahr zu Einsätzen weg?“, fragt Stöcker „So häufig hat es 2018 während der Arbeitszeit von Montag bis Freitag alarmiert, die Unwettereinsätze nicht mal miteingerechnet.“

Apropos: Einsätze, die von Wetterereignissen ausgelöst werden, nehmen zu. „Das ist eine Herausforderung, der wir uns in Zukunft gegenüber sehen werden“, prophezeit Stöcker. Kulminationspunkt 2018 war die Sturmfront am 23. September, in deren Folge über zwei Tage rund 180 Einsätze abzuarbeiten waren.

151 Personen hat die Langener Feuerwehr im vorigen Jahr gerettet. Aufseiten der Wehr haben sich drei Retter verletzt – einer von ihnen schwer. Er war bei einem Kellerbrand in der Bahnstraße unter Atemschutz eine Treppe heruntergestürzt. Über das ganze Jahr verteilt kam es zu Gartenhütten- und sonstigen Bränden, die trockene Sommerzeit trug das Ihrige dazu bei. Ein Großteil der Einsätze bestand in technischen Hilfeleistungen; bei einigen Verkehrsunfällen mussten Verletzte aus ihren Autos befreit werden.