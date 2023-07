Kita an Asklepios Klinik wächst

Von: Julia Radgen

Sind zufrieden mit dem Baufortschritt (von links): Sarah Singer (Senior Consultant TfK), Bürgermeister Jan Werner, Einrichtungsleiterin Sabrina Monnard und Ingo Penner (Mitglied der Unternehmensleitung TfK). © kegler

Die Wände und das Dach stehen schon und langsam nehmen die ersten Räumlichkeiten im Rohbau der Kindertagesstätte an der Asklepios Klinik Gestalt an. Seit dem Startschuss vor etwa zwei Jahren hat sich rund um das Projekt, das in Kooperation des Trägers Terminal for Kids (TfK), der Klinik und der Stadt entsteht, einiges getan.

Langen – Zwar konnte der Betrieb, der während der Bauphase eine Interimslösung in Form einer Container-Kita auf dem gegenüberliegenden Gelände der medi park Langen GmbH vorsah, im vergangenen März wie geplant beginnen, es gab jedoch Schwierigkeiten. „Auf dem Grundstück der medi park konnten wir die Container nicht errichten, da dort geschützte Fledermäuse leben. Daher musste kurzerhand umgeplant und ein neuer Standort gesucht werden“, beschreibt die Einrichtungsleiterin Sabrina Monnard.

In Absprache mit der Stadt wurde kurz darauf eine Fläche in der Steubenstraße im Neurott gefunden, auf der unter dem Namen „Kita Waldseeschwan“ seit drei Monaten 74 Kinder in vier Gruppen betreut werden (wir berichteten). Der Umzug in die Räumlichkeiten am Krankenhaus soll dann im März 2024 erfolgen. „Aktuell sind wir gut im Zeitplan. Die Fenster kommen sogar zwei Wochen früher, weshalb wir fest davon ausgehen, in neun Monaten eröffnen zu können“, erläutert Sarah Singer, Senior Consultant bei TfK, den Fortschritt des zweistöckigen Baus. 161 Kinder sollen dann in acht Gruppen betreut werden. Die Hälfte ist dabei für Krippenkinder von einem bis drei Jahren vorgesehen, vier weitere Gruppen im Obergeschoss werden von Kindern bis sechs Jahre besetzt.

Auf dem rund 3 000 Quadratmeter großen Gelände ist zudem noch genug Platz für einen Mehrzweckraum, einen Turnraum und einen großzügigen Außenbereich. „Hier können dann auch mal Tische nach draußen gestellt und unter freiem Himmel gefrühstückt werden“, so Singer. Die Gruppenräume sind dabei allesamt baugleich. „Das hat den Vorteil, dass wir in den Krippenräumen die Größenvorgaben übertreffen und dadurch in der Lage sind, einzelne Räume flexibel umzuwandeln und – bei entsprechendem Bedarf – aus einem Krippenraum einen Kita-Raum zu machen“, erläutert Singer. Auch die Küche ist groß angelegt, täglich soll mit frisch angelieferter Ware gekocht werden.

Keine Personalsorgen

Im Hinblick auf das Personal macht sich Ingo Penner von der TfK-Unternehmensleitung keine Sorgen: „Wir sind in der Lage, Quereinsteiger in einem 160-Stunden-Programm umzuschulen und konnten bereits in anderen Einrichtungen fünf Kräfte aus Spanien und Mexiko gewinnen. Außerdem sind die Erzieher der Interimskita ja schon da und ziehen mit um.“ Zudem würde der Betrieb im kommenden Jahr nicht direkt auf 100 Prozent laufen, sondern gestaffelt starten und gegen Ende des Jahres dann die volle Auslastung erreichen. In Spitzenzeiten sei dann mit bis zu 45 Mitarbeitern zu rechnen.

Noch fehlt einiges: Das wird einer der Krippenräume im Erdgeschoss der neuen Kita. © Moritz Kegler

Rund 25 Prozent der Betreuungsplätze werden unter den Kindern der Schwestern, Pfleger oder Ärzte der Asklepios Klinik verteilt. Wer sich zusätzlich über die Liste der Stadt bewirbt, hätte damit die doppelte Chance auf einen Platz, meint Sarah Singer. „Für uns hat diese Kooperation natürlich auch Vorteile, denn die Stadt zahlt für das Grundstück keine Miete und ohne die Klinik hätten wir so ein schönes Grundstück nicht gehabt“, erläutert Bürgermeister Jan Werner. Somit müssten nur die Betriebskosten von städtischer Seite getragen werden. „Ich gehe außerdem davon aus, dass der Standort in der Steubenstraße ebenfalls weitergeführt wird“, so der Rathauschef.

Das Grundkonzept der Kita steht zwar schon, Schwerpunkte sollen jedoch später zusammen mit den Mitarbeitern und Kindern erarbeitet werden. „Kunst oder Musik kann ich mir gut vorstellen. Da möchten wir aber auch auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen und viel Bewegung in den Angeboten haben“, sagt Einrichtungsleiterin Sabrina Monnard. Der Name der neuen Kita an der Asklepios Klinik steht derweil noch nicht fest: „Den Bezug zum Krankenhaus wollen wir im Namen schon integrieren. ‚Hubschrauber‘ oder so wäre cool“, überlegt Monnard.