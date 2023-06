Berufsberatung: Neues Konzept „Job & Snack“

Von: Julia Radgen

Lego-Roboter als Hingucker: Die Firma Cegeka ist erstmals dabei und informiert über Ausbildung, Studium und Praktikum. Letzteres sucht Jada Romano (15). © radgen

Seit Jahren ist das Format „Job & Grill“ der städtischen Berufswegebegleitung eine feste Größe im Kalender der Langener Schulen. Dieses Jahr läuft die niedrigschwellige Berufsberatung auf dem Gelände des Jugendzentrums aber etwas anders.

Langen – „Wir haben das Konzept umgestellt“, erzählt Mathias Hütter, Berufswegebegleiter der Stadt. Statt Gegrilltem bekommen die Jugendlichen, die sich bei den Firmen an den einzelnen Tischen informieren, Snackteller. Vorher habe das Grillen für viele im Vordergrund gestanden, mit dem Teller von Beratung zu Beratung zu wandern, war etwas unhandlich. Vom neuen Konzept verspricht sich Hütter eine flexiblere Atmosphäre mit mehr Fluktuation.

Auf jeden Fall ist viel los: Um die 100 Haupt- und Realschülerinnen und -schüler – die meisten von der Adolf-Reichwein- und der Albert-Schweitzer-Schule – tummeln sich auf dem Areal. Die Palette der Branchen ist groß: Von Kindererziehung und Pflege über Finanzamt und Verwaltungsberufe bis hin zum Handwerk sind Unternehmen aus Langen und der Region vertreten. Natürlich fehlen auch lokale Größen wie das Paul-Ehrlich-Institut oder Pittler Pro Region nicht.

Viele Branchen vertreten

Zum ersten Mal dabei ist der IT-Dienstleiter Cegeka aus Neu-Isenburg. Das Unternehmen bildet Personaldienstleistungskaufmänner und -frauen oder im Dialogmarketing aus. „Unser Ziel ist es, einen Azubi zu gewinnen, aber es ist wirklich schwierig“, gibt Ausbilderin Elif Akcan zu. Manche Bewerber würden eingeladen, aber kämen nicht zum Vorstellungsgespräch. Mitgereist sind nicht nur die aktuellen Azubis, um Fragen von jungen Bewerbern aus erster Hand zu beantworten, sondern auch ein Lego-Roboter mit integriertem Mini-Rechner Raspberry Pi. „Da kann man die Programmanwendung mal anschaulich zeigen“, so die Ausbilderin. Der kleine Roboter ist auf jeden Fall ein Hingucker und zieht unter anderem Jada Romano an den Stand. „IT interessiert mich und ich muss mir jetzt ein Betriebspraktikum suchen“, sagt die 15-Jährige.

„Wir sind eigentlich ein japanisches Unternehmen und erweitern gerade unseren Firmensitz. Vielleicht habt ihr unseren Neubau am Flugplatz schon gesehen“, erzählt Julia Reyer, Ausbildungsleiterin der Firma SMC Egelsbach, gerade einer Gruppe Neuntklässlern von der ARS. Die Firma hat sich auf pneumatische und elektrische Automatisierungstechnik spezialisiert. Das muss Reyer den Jungs erst mal genauer erklären. Ausbilden lassen kann man sich bei SMC unter anderem als Industriekauffrau und -mann, in der Logistik oder als Zerspanungsmechaniker. Die 15-Jährigen wollen unter anderem wissen, wie lange die Ausbildung dauert, in welchen Schulfächern man gut sein sollte und worauf der Arbeitgeber sonst noch achtet. „Noten sind für uns nicht alles, wenn jemand motiviert ist“, sagt Reyer. Unentschuldigte Fehlzeiten im Zeugnis gingen aber gar nicht. Die Kumpels Noah und Adrian nicken interessiert, bevor sie sich auf zum nächsten Tisch machen. „Das hier ist perfekt, um sich mal außerhalb der sonstigen Sichtfläche zu präsentieren“, freut sich die SMC-Mitarbeiterin.

Wer schon Gespräche an einem der 15 Tische geführt hat, wird mit einem Snackteller belohnt wie diese Achtklässlerinnen der ARS. © Radgen, Julia

Vertreter der sozialen Berufe ist etwa der Ulmenhof aus Dreieich, der künftige Pflegerinnen und Pfleger gewinnen will. „Es ist kein einfacher Beruf, aber ein zukunftsorientierter – und kreativer als man denkt“, erklärt Einrichtungsleiter Harald Engelke gerade einem Neuntklässler. Durch seine Großfamilie sei dieser schon mit dem Thema Pflege in Berührung gekommen und könne sich den Beruf durchaus vorstellen. Dem Adolf-Reichwein-Schüler erklärt Engelke zunächst das Schichtsystem im Pflegeheim und die Aufstiegsmöglichkeiten. „Ich habe selbst als Altenpfleger – so hieß es damals noch – begonnen und bin jetzt Chef“, sagt er. Der junge Mann will auf jeden Fall mal zum Schnuppertag vorbeikommen.

An den Tischen in der Mitte sitzt eine Gruppe Achtklässlerinnen mit ihren Snacktellern. Die Mädels lassen bei Gemüsesticks, Brezel und Dips die Gespräche Revue passieren. Sie waren auch beim Ulmenhof. „Das ist halt schon ein sehr anstrengender Beruf, die Verwaltung könnte ich mir eher vorstellen“, sagt Rim Hada. Allerdings waren die Freundinnen etwas enttäuscht, dass man bei der Stadt als Azubi weniger verdient als sie dachten. „Aber wir wollen eh erst mal weitermachen mit der Schule“, sagt die junge Frau. Nach dem Realschulabschluss geht es dann in die heiße Phase. Nützlich sei diese Veranstaltung dennoch, so die Gruppe.