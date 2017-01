Das Frauenbüro feiert 30. Geburtstag

Langen - Schon viel erreicht, aber auch noch jede Menge zu tun: Das Frauenbüro der Stadt feiert dieser Tage seinen 30. Geburtstag. Sabine Nadler und Jutta Petry bilden die Interessenvertretung aller Langenerinnen.

Ihnen ist es ein Anliegen, die Frauenrechte noch weiter ins Bewusstsein zu rücken. Denn: „Viel ist in den letzten 30 Jahren schon erreicht worden, aber von Gleichberechtigung kann man noch nicht sprechen. “.

Auch eine knappe Mehrheit ist eine Mehrheit: Mit gerade einmal zwei Stimmen plus ebneten die Befürworter im November 1985 unter Stadtverordnetenvorsteher Werner Heinen die Einstellung einer Frauenbeauftragten – seinerzeit eine bahnbrechende Neuerung und die Geburtsstunde des Frauenbüros, das nun sein 30-jähriges Bestehen feiert. Aufgabe der Verwaltungsstabsstelle ist die Interessenvertretung aller Bürgerinnen Langens und der gesetzliche Auftrag, für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu sorgen.

Hochmotiviert und als erste Frauenbeauftragte im Landkreis Offenbach begann Annerose Gebhardt im Januar 1987 ihre neue Aufgabe im Rathaus. Die Unterstützung der örtlichen Frauengruppen und deren Vernetzung gehörte damals zur Priorität der frischgebackenen Leiterin des Frauenbüros. „Es war eine politisch aufregende Zeit und die Erkenntnisresistenz war groß“, erinnert sich Annerose Gebhardt an die Anfänge. Keine einzige D-Mark Budget, nicht mal für Büromaterial, stand dem Frauenbüro im ersten Jahr zur Verfügung. Viel Energie, starke Nerven und Beharrlichkeit seien im Einsatz gegen verstaubte Rollenbilder, für die Anerkennung von Frauenrechten und die Akzeptanz des Frauenbüros nötig gewesen.

Noch im Gründungsjahr begann die neue Stabsstelle auch mit der überregionalen Arbeit. Mit nur 13 Kolleginnen aus ganz Hessen beteiligte sich Annerose Gebhardt an der Konstituierung der Landesarbeitsgemeinschaft hessischer Frauenbüros (LAG), die in den folgenden Jahren zahlreiche gemeinsame Initiativen und Fachtagungen ins Leben rief und frauenpolitische Stellungnahmen und Positionen entwickelte. Ein Meilenstein der landesweiten Arbeit war die Verabschiedung des hessischen Gleichberechtigungsgesetzes 1993. Noch heute ist das Papier in einer neueren Fassung gültig und hat die „Chancengleichheit von Frauen und Männern, die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer sowie die Beseitigung bestehender Unterrepräsentanz von Frauen im öffentlichen Dienst“ zum Ziel.

Unterstützung vor Ort bekam Annerose Gebhardt 1989, als eine weitere Halbtagsstelle innerhalb des Frauenbüros geschaffen wurde. Sabine Martin kam dazu und entlastete die vormalige Einzelkämpferin vor allem in Verwaltungsaufgaben. Gemeinsam setzten die engagierten Kolleginnen viele Projekte durch, von denen Mädchen und Frauen in Langen heute noch profitieren. Von Beginn an stand das Frauenbüro etwa dem Mütterzentrum zur Seite, das heute im Zentrum für Jung und Alt aufgegangen – einer der bedeutendsten sozialen Einrichtungen der Sterzbachstadt. Maßgeblich beteiligt war das Frauenbüro auch an der Geburt eines Frauenforums mit Kommunalpolitikerinnen und Vertreterinnen der Frauengruppen, der Einrichtung eines runden Tisches zu häuslicher Gewalt gemeinsam mit Polizei und Jugendamt, der Einführung von flexiblen Arbeitszeitmodellen für die Mitarbeiterinnen der Stadtverwaltung und die Herausgabe des Buches „Lila Langen - Frauengeschichte(n)“ in zwei Bänden.

Im vergangenen Jahr übergab Annerose Gebhardt nach 29 Jahren die Leitung des Frauenbüros an Sabine Nadler und verabschiedete sich in den Ruhestand. Ihre Nachfolgerin, die bislang im Personalrat und als interne Frauenbeauftragte der Stadtverwaltung tätig war, genoss dabei das volle Vertrauen der Veteranin im Kampf für Frauenrechte. Sabine Nadler weiß: „Anne Gebhardt hat das Frauenbüro von Beginn an geprägt, großartige Arbeit vor Ort und darüber hinaus gemacht. Sie hinterlässt große Fußstapfen.“

„In unserer Verfassung steht, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind“, sagt die gelernte Verwaltungsfachfrau. „Das Frauenbüro kämpft seit drei Jahrzehnten dafür, genau das durchzusetzen.“ Immer noch hätten Frauen keine vergleichbaren beruflichen Verdienst- und Aufstiegschancen wie Männer, leiden unter der schlechten Vereinbarkeit von Familie und Beruf und dem Karriereknick der Mutterschaft, sind aufgrund ihres Geschlechts von psychischer und physischer Gewalt betroffen oder von Altersarmut bedroht. Die Arbeit des Frauenbüros ist daher vielfältig: Sabine Nadler berät zu Lebenskrisen, sozialen Problemen, Elternzeit oder häuslicher Gewalt, organisiert Veranstaltungen und bewirbt diese in ihrem Halbjahresprogramm, arbeitet in zahlreichen politischen Gremien mit, beantwortet Behördenanfragen, informiert in Medien und über die Internetseite des Frauenbüros und wird dabei tatkräftig von ihrer Kollegin Jutta Petry unterstützt.

Die Themen der Frauenbeauftragten haben sich im Laufe der Zeit etwas gewandelt. Während zu Beginn der frauenpolitischen Arbeit der Fokus auf Netzwerkbildung und Kontaktaufbau lag, profitiert Sabine Nadler heute von dieser Infrastruktur und widmet sich schwerpunktmäßig anderen Bereichen. „Wir werden oft mit Problemen durch Trennung, Scheidung und häusliche Gewalt konfrontiert. Immer größer wird auch der Bedarf an Hilfe in puncto Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Kinderbetreuung und bezahlbarer Wohnraum – insbesondere für Alleinerziehende“, berichtet die Fachfrau. Wichtig sei vor allem, ein Bewusstsein für die Rechtslage zu schaffen. Oft seien Frauen sich der Errungenschaften der Vergangenheit und der Ungerechtigkeiten, die es heute noch gibt, nicht bewusst. Die Sensibilisierung der Umwelt steht daher ebenfalls ganz oben auf der Agenda des Frauenbüros. Hier gehe es auch darum, bei psychischer und physischer Gewalt gegen Frauen nicht wegzuschauen.

Glamour und Provokation: Die 1920er strahlen bis heute aus Zur Fotostrecke

„Mit der frauenpolitischen Arbeit, den Beratungs- und Hilfsangeboten hat das Frauenbüro in 30 Jahren viel erreicht“, bilanziert Sabine Nadler. „Auf diesen Lorbeeren ruhen wir uns nicht aus. Wir kämpfen weiter für die Rechte von Frauen und Mädchen und fordern die Gleichstellung der Geschlechter auf allen Ebenen.“ (cor)