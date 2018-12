Freie Fahrt über die Bahnbrücke

Langen - Es ist vollbracht: Die Brücke über die Bahnlinie kann heute wiedereröffnet werden. Gestern kurz vor 16 Uhr verkündete Manfred Pusdrowski, Leiter der Kommunalen Betriebe, die erlösende Nachricht.

Heute um 15.30 Uhr wird er gemeinsam mit Bürgermeister Frieder Gebhardt symbolisch die letzten Barrieren aus dem Weg räumen. Dann rollt über das Bauwerk, das die Südliche Ringstraße und die Mörfelder Landstraße miteinander verbindet, erstmals seit acht Monaten wieder der Verkehr. Auch Laster dürfen schon darüberfahren; nur Radfahrer müssen sich noch gedulden.

Als die Sanierungsarbeiten vor einem Dreivierteljahr begannen, hatten die Fachleute von KBL – in Händen der Kommunalen Betriebe lag die Bauleitung – und das beteiligte Planungsbüro bereits den Fertigstellungstermin 19. Dezember fest im Visier. Ihn einzuhalten, war laut Pusdrowski ein „durchaus sportliches Unterfangen“. Tatsächlich stand die termingerechte Freigabe bis zum Schluss auf der Kippe. Erst im letzten Moment gaben Baufirma und Prüfingenieur grünes Licht.

Fraglich war, ob das Wetter mitspielt, um den neuen Asphalt aufzubringen. Das hat aber geklappt. Nur bei den Markierungen haperte es. Vorhanden ist vorerst lediglich eine gelbe Mittellinie. Die endgültige Markierung inklusive der roten Radwege an beiden Seiten wird nach KBL-Angaben erst im Frühjahr machbar sein, wenn es trocken ist. Deshalb ist die Brücke bis dahin für Radler tabu.

Letztlich entscheidend für die Freigabe des Verkehrs war, dass der Prüfingenieur sein Okay für die aktuell nur provisorisch eingebauten Lager auf den vier Pfeilern gegeben hat, auf denen das Bauwerk ruht und die die Schwankungen ausgleichen. „Das Provisorium schränkt die Sicherheit nicht ein“, gibt Pusdrowski die Aussage des Ingenieurs wieder. Voraussichtlich im Frühjahr erfolgt der Austausch mit sogenannten Karlottenlagern, die noch speziell für die Brücke angefertigt werden müssen.

Die provisorischen Lager bildeten die finale Episode der möglichen Unwägbarkeiten, die den Sanierungsablauf begleiteten. Niemand konnte vorab in den Beton hineinschauen, um das Innenleben zu bewerten. So zeigte sich am Ende, dass mehr gemacht werden musste als vorgesehen. Zu den Überraschungen zählte, dass die alten Pläne aus der Entstehungszeit des Bauwerks nicht in allen Punkten mit der Realität übereinstimmten. Die Zusatzarbeiten wie an den Fundamenten, den Gerüsten und an den Festhaltekonstruktionen schlagen sich jetzt auch auf der Kostenseite nieder. Wie viel teurer es wird, ist noch offen – „die Verhandlungen mit der Baufirma sind am Laufen, ein Ende nicht in Sicht“, teilt Pusdrowski mit.

Insgesamt bescheinigt er dem Unternehmen Leonhard Weiss aus Langen eine sehr gute Leistung. Die spektakulärsten Aktionen waren zweifellos das Anheben und Absenken des 1 500 Tonnen schweren Kolosses um anderthalb Meter, damit von unten am Beton gearbeitet werden konnte.

Nachdem die Brückenunterseite wieder auf Vordermann gebracht war und unter anderem die Entwässerung erneuert und Notwege angelegt waren, wurde vor wenigen Tagen frischer Asphalt aufgebracht. Im neuen Jahr müssen neben den Markierungen und dem Einbau der endgültigen Lager zum Beispiel noch die Geländer lackiert werden. Wegen der Restarbeiten ist die Friedensstraße unter der Brücke zunächst bis 31. Januar weiter gesperrt. (ble)