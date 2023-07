Frostiger Genuss aus dem Bärenbauch

Nichte und Tante mit Eisvorliebe: Imke (links) und Birgit Frohnhoff an ihrem Frohnibär-Automaten in der Langener Goethestraße. Ihre Idee kommt so gut an, dass sie sie weiter ausbauen möchten. © kegler

Imke und Birgit Frohnhoff betreiben seit einiger Zeit Eisautomaten in Langen und Egelsbach. Für den Inhalt kooperieren sie mit lokalen Produzenten. Das System kommt so gut an, dass die Frauen es weiter ausbauen wollen.

Langen – Ganz langsam fährt der kleine Aufzug hinter der Glasscheibe nach oben, der Eisbecher wird aus einer der Schubladen vorne herausgeschoben, die Apparatur fährt wieder herunter und legt die süße Ladung im Ausgabefach ab. Drei dieser Eisautomaten stehen mittlerweile schon in Langen und Egelsbach verteilt – in der Goethestraße und Hügelstraße in Langen und der Karl-Nahrgang-Straße in Egelsbach. Sie ermöglichen jedem Eishungrigen rund um die Uhr und an 365 Tagen im Jahr den Genuss von frischem und hochwertigem Eis. Einen Namen haben die vollautomatischen Hightech-Geräte auch schon: „Frohnibär“ heißen sie und wurden von Imke und Birgit Frohnhoff aufgestellt. Die beiden Frauen haben das gleichnamige Unternehmen vor fünf Monaten gegründet und wollen ihre Idee nun noch weiter ausbauen.

Angefangen hat alles aber vor über einem Jahr. „Durch die Corona-Pandemie wurde klar, dass es in Zukunft andere Verkaufsformen von regionalen Produkten braucht. Zusammen mit dem Maison de la Glace kam dann der Gedanke auf, einen Automaten aufzubauen, um das Eis dort zu jeder Tag- und Nachtzeit zu verkaufen“, erinnert sich Birgit Frohnhoff. Gesagt, getan: Das erste Gerät wird aufgestellt. Auf einem großen Bildschirm kann die gewünschte Eissorte ausgewählt, mit Karte oder Handy bezahlen und wenige Sekunden später hält man den tiefgekühlten Becher in seinen Händen.

Zügig wird klar: Das Konzept kommt an. Also entschließt sich Birgit Frohnhoff zusammen mit ihrer Nichte Imke, die ebenfalls die Leidenschaft für Eis teilt, das Modell zu erweitern und mehr ihrer „Frohnibären“ aufzustellen. Der Fokus soll bewusst auf regionalem Premiumeis liegen. Daher probieren sich die beiden Gründerinnen im Januar und Februar tagelang durch sämtliche Eismanufakturen in der nahen und fernen Umgebung. Welche Sorten schmecken besonders gut und wer kann sie in geeigneten Bechern bereitstellen? Alle diese Fragen müssen beantwortet werden. „Ich hätte nicht gedacht, dass man von zu viel Eis auch Bauchschmerzen bekommen kann, aber weiß jetzt, dass es tatsächlich geht“, betont Imke Frohnhoff lachend.

Nachschub: Birgit Frohnhoff beim Befüllen des Automaten. Ein wenig Technikverständnis baucht man, sagt sie. © Moritz Kegler

Das Rennen machen schließlich drei Manufakturen: Neben dem bereits gesetzten Maison de la Glace ist die Mainzer Eisdiele N’Eis und das Vadirito aus Bad Kreuznach dabei. Rund 240 Becher mit einer Kapazität zwischen 130 und 500 Millilitern passen in jeden einzelnen „Bärenbauch“. Diese werden neben den Klassikern Schokolade, Vanille und Stracciatella auch mit exotischeren Sorten, wie Pfefferminze, Erdbeer-Rhabarber oder Aprikose-Lavendel befüllt. Nach den ersten Sommerwochen hat sich mittlerweile ein klarer Favorit der hiesigen Eisliebhaber herauskristallisiert. „Das Spaghettieis ist klarer Spitzenreiter. Aber auch Nutella steht sehr hoch im Kurs“, erklärt Birgit Frohnhoff. Auch die Einkaufszeiten weisen einen klaren Trend auf: Besonders gefragt sind die „Frohnibären“ an Sonntagnachmittagen und -abenden. „Oft stehen Menschen einfach vor unseren Automaten und meinen: ‚Das sieht ja spannend aus, das muss ich mal ausprobieren’“, weiß Imke Frohnhoff.

Da die Geräte mit dem Internet verbunden sind, kann sie über eine App jede Transaktion beobachten und bei Problemen eingreifen. Aber auch die Überwachung der Temperatur ist – gerade an besonders heißen Sommertagen – ein wichtiges Hilfsmittel, um zu verhindern, dass das Eis im Innern zu warm wird. „Für das Geschäft braucht man schon ein bisschen handwerkliches Geschick, muss sich mit Elektrik auskennen und Digitalkompetenzen besitzen“, so Birgit Frohnhoff. Die Automaten kaufen sie von der Stange, pimpen sie aber immer noch ordentlich auf und verpassen ihnen ein Dach, damit sie auch im Freien stehen können.

Bisher haben die Frohnhoffs ihre Automaten quasi nur vor ihrer Haustür aufgestellt, in Zukunft wollen sie noch weitergehen. „Wir möchten unsere Marke erst mal hier vor Ort etablieren, aber dann natürlich weiter skalieren und unser Angebot um weitere Standorte ergänzen. Im Sommer müssen die Automaten allerdings dreimal die Woche befüllt werden, was uns wiederum vor neue Herausforderungen für die Logistik und Lagerung der vielen Eisbecher stellen wird“, erläutert Brigit Frohnhoff und Imke ergänzt: „Aber wir freuen uns, wenn viele Eishungrige in Langen und Egelsbach den Weg zu unseren Frohnibären finden.“