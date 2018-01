Wer braucht schon einen Führerschein?

Langen - Ein 48-Jähriger entpuppt sich als unbelehrbarer Wiederholungstäter: Just in einer Gerichtsverhandlung des Fahrens ohne Führerschein für schuldig befunden, stieg der Angeklagte wieder ins Auto, um die Heimfahrt anzutreten. Von Sina Beck

So viel Dreistigkeit beschert ihm sechs Monate Haft auf Bewährung plus 2000 Euro Geldstrafe. An den Tatvorwürfen gibt’s wenig zu rütteln, das räumt auch der Verteidiger ein und spricht von „bedingtem Vorsatz“. Allerdings versucht er, die Tat anhand der nebulösen Vorgeschichte seines Mandanten schönzufärben. Jener habe nach eigenen Angaben schlechte Erfahrungen bei Gericht gemacht, war bereits wegen Betrugs inhaftiert und sei von seinen bisherigen Anwälten schlecht beraten gewesen. Nach dem letzten Gerichtstermin im Mai 2017 soll ihm der Verteidiger sogar gesagt haben, er dürfe per Auto nach Hause fahren.

Der selbstständige Dachdecker gibt an, aus Existenznot die illegale Fahrt in Kauf genommen zu haben: „Ich musste dringend zu einem beruflichen Termin, aber mein Fahrer hat kurzfristig abgesagt.“ Auf frischer Tat wurde der Mann deshalb ertappt, weil der Polizeihauptkommissar, dessen Anzeige Anlass zur Verhandlung im Mai gab, dem 48-Jährigen misstraute: „Ich bin ihm anschließend zu Fuß gefolgt, weil ich einen Verdacht hatte, wie er abreisen würde.“ Bis zur Nördlichen Ringstraße verfolgte der 45-jährige Zeuge den Angeklagten, wo er ihn beim Einsteigen und Wegfahren beobachtete. In Nähe des Bahnhofs hatten Polizei und Ordnungsamt die verbotswidrige Fahrt sodann gestoppt.

Der Verteidiger versucht zwar weiterhin, Unstimmigkeiten zu finden, um seinen Mandanten aus der Sache herauszuwinden, doch die Staatsanwältin stellt klar: „All diese Nebenschauplätze sind irrelevant.“ Sehenden Auges habe der Dachdecker die Straftat begangen – was „von Uneinsichtigkeit und besonderer Respektlosigkeit“ zeuge. Wegen der vielen, teils erheblichen Vorstrafen plädiert die Staatsanwaltschaft auf Freiheitsstrafe ohne Bewährung, da der Angeklagte seine Lektion anders nicht lernen werde.

Der Anwalt des 48-Jährigen zieht seine letzten und einzigen Asse aus dem Ärmel: Die Lebensumstände des Dachdeckers sprechen für ihn, er ist verlobt und werdender Vater von Zwillingen. Zudem wolle er seinen Betrieb ausbauen und weitere Mitarbeiter einstellen. Die Vorstrafen habe er abgebüßt, er befinde sich „auf einem guten Lebensweg“ und sei ja auch geständig gewesen.

Letzteres spielt für Amtsrichter Volker Horn kaum eine Rolle – „als demütig oder reuig habe ich den Angeklagten erst beim Schlusswort wahrgenommen“. Die erhebliche Dreistigkeit der Tat stößt Horn umso mehr auf, trotzdem kommt der Angeklagte tatsächlich mit zwei blauen Augen davon. „Es ist eine Prognoseentscheidung“, unterstreicht Volker Horn bei der Urteilsverkündung. Die wachsende Verantwortung für Familie und Mitarbeiter erspart dem Dachdecker die Freiheitsstrafe – sofern er sich in den kommenden drei Jahren nichts zu Schulden kommen lässt. Den Führerschein kann er sich für weitere zwölf Monate abschminken, da er als „charakterlich ungeeignet zum Führen eines Kraftfahrzeugs“ eingestuft ist. Die 2000 Euro wird er gemäß Anordnung des Richters der Wiesbadener Kinderstiftung Bärenherz überweisen.