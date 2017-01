Geburtenrekord an der Langener Asklepios Klinik

Langen - Gut möglich, dass dieses Jahr die 1000er-Marke geknackt wird: An der Asklepios Klinik setzt sich der positive Trend bei den Geburtenzahlen fort. Nach 917 Geburten im Jahr 2015 stehen für 2016 exakt 944 neue Erdenbürger zu Buche, die Dr. Helga Rockstroh, Oberärztin der Geburtshilfe, und ihr Team auf die Welt gebracht haben.

Dass 2017 für die nächste Steigerung gut ist, zeigte schon der Neujahrstag, an dem allein drei Kinder auf der Geburtshilfestation der Asklepios Klinik zur Welt kamen – zwei Jungen und ein Mädchen. „Alle drei sind wohlauf, ebenso die Mütter“, sagt die Oberärztin. Leitung wie Mitarbeiter erfülle mit Stolz, dass immer mehr Schwangere der geburtshilflichen Abteilung der Asklepios Klinik ihr Vertrauen aussprächen, so Rockstroh. „Das liegt sicher neben der rein medizinischen Leistungsfähigkeit auch an unserem individuellen Betreuungskonzept. Bei uns können Schwangere in einer stressfreien und familienfreundlichen Umgebung entbinden.“ Für den Fall der Fälle stehe die gesamte medizinische Infrastruktur der Klinik zur Verfügung. „So können wir mit Komplikationen schnell und professionell umgehen.“ Darüber hinaus pflege man enge Beziehungen zu umliegenden Kinderkliniken, die gegebenenfalls pädiatrische Betreuung übernähmen.

Besondere Erwähnung ist Helga Rockstroh eine neue Schmerztherapie an der Asklepios Klinik wert. „Diese gibt Schwangeren jetzt noch mehr Freiheiten bei der Vermeidung von Schmerzen vor und während der Geburt.“ Die Klinik bediene sich der sogenannten PCEA-Methode – die Abkürzung steht für „patient-controlled epidural analgesia“. „Schwangeren, die die Schmerzen vor und während der Geburt ausschalten möchten, wird über einen Katheter rückenmarksnah ein Analgetikum verabreicht“, erläutert die Oberärztin.

„Neu daran ist, dass die Schwangeren selbst über eine Pumpe die Verabreichung des Schmerzmittels entsprechend ihrer Bedürfnisse steuern.“ So müsse das Klinikpersonal nicht eingreifen und der Schmerz verringere sich rascher. „Schwangere nehmen diese Therapie gerne an, zumal sie sich mit der Schmerzpumpe frei bewegen können“, berichtet Dr. Rockstroh. Eine Überdosierung sei durch die vorab vom Arzt festgelegte Höchstmenge ausgeschlossen. (hob)