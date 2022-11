Namensvorschlag für neue Langener Grundschule

Der Magistrat hat einen Namensvorschlag für die sechste Langener Grundschule gemacht. © Symbolbild: dpa

Neben Wohnungen für rund 3 300 Menschen sollen an der Liebigstraße ein Bürgerpark, zwei Kitas und eine weitere Schule entstehen. Geht es nach dem Magistrat, soll diese sechste Grundschule der Stadt nach einer vor elf Jahren verstorbenen Langenerin benannt werden.

Langen – „Sie soll den Namen von Cilly Peiser tragen. Das ist unser Wunsch und wir hoffen, dass sich die Stadtverordnetenversammlung und danach der Kreisausschuss und der Kreistag diesem Vorschlag anschließen“, sagt Bürgermeister Jan Werner. „Sie war ein beeindruckender, starker und einfühlsamer Mensch und eine besondere Pädagogin. Sie konnte Kinder ermutigen und bestärken, ihnen Ängste nehmen und sie Schwächen überwinden lassen“, sagt der städtische Fachbereichsleiter Joachim Kolbe.

Die Jüdin Cilly Peiser wurde 1925 in Frankfurt geboren. Wie Anne Frank und zahlreiche Opfer des Nazi-Regimes flüchtete sie 1938 in die Niederlande, versteckte sich dort und lebte jahrelang in Angst, entdeckt zu werden. Sie hatte Glück und überlebte – nicht so ihr jüngerer Bruder Josef und ihre Mutter, die in Frankfurt verweilten und 1942 von den Nazis deportiert und umgebracht wurden.

Ein Vorbild in vielerlei Hinsicht

Nach der Befreiung der Niederlande zog Cilly Peiser nach Israel, wo sie als Sozialpädagogin tätig war und einen Kindergarten gründete. 1956 heiratete sie den Funkoffizier Hans Peiser, im folgenden Jahr reiste die Familie nach Frankfurt zurück. In ihrem weiteren Leben setzte sie sich mit aller Kraft für andere ein: Zuerst kümmerte Peiser sich um ein behindertes Kind, dann baute sie mit Marlies Görg in Langen die zunächst provisorische Schule für praktisch Bildbare – heute Janusz-Korczak-Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung – mit auf und war für deren Namensgebung verantwortlich. Gleichzeitig machte sie eine Ausbildung zur Sonderpädagogin und übernahm die Vorklasse der Ludwig-Erk-Schule. Bis zu ihrem Tod am 3. November 2010 betrieb sie eine logopädische Praxis, in der sie Kinder mit Lese- und Rechtschreibschwäche betreute. 2000 war Peiser eine der Mitbegründerinnen und später Vorsitzende der Selbsthilfegruppe „Child Survivors Deutschland“, die traumatisierten Überlebenden des Nazi-Regimes half. Der Autor Lutz von Dijk erarbeitete mit ihr die autobiografische Erzählung „Zu keinem ein Wort“ (2002), aus der sie als Zeitzeugin in Schulen vorlas.

Peiser wurde 2009 für ihren Einsatz gegen das Vergessen und zum Wohl ihrer Mitmenschen mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. Kurz danach empfing sie Papst Benedikt, denn sie hatte sich für Versöhnung zwischen Juden und Christen eingesetzt. „Auch nach mehr als 80 Jahren müssen wir das Gedenken an Menschen wie Cilly Peiser wachhalten, denn in der Erinnerung liegt der Samen für die Hoffnung auf eine bessere Zukunft“, betont Werner.

Die nach aktuellem Planungsstand dreizügige und drei- bis viergeschossige Grundschule im Neubaugebiet soll auf einer 1 500 Quadratmeter großen Fläche in Nachbarschaft einer Kita gebaut werden. Ob der Namensvorschlag Cilly-Peiser-Schule dem zuständigen Kreisausschuss und Kreistag vorgelegt wird, entscheiden die Stadtverordneten am Donnerstag, 1. Dezember. (jrd)