Es geht aufwärts mit der Bahnbrücke

Langen - Jetzt wird es spannend: Über Pfingsten soll die Brücke über die Bahn angehoben, sollen 1500 Tonnen Beton in einem Stück bewegt werden.

Wer von Anfang an dabei sein will, muss früh aufstehen: Gegen 4 Uhr am morgigen Sonntag werden die Hydraulikpressen, die die Brücke anheben sollen, mit der Arbeit beginnen. Doch bis es so weit ist, waren und sind umfangreiche Vorarbeiten erforderlich.

Was sich der Laie nicht so einfach vorstellen kann, ist für Dr. Franz Michael Jenisch Routine. Der von den Kommunalen Betrieben Langen für das Sanierungsprojekt beauftragte Ingenieur und Planer des Dreieicher Fachbüros Jenisch + Jung hat schon mehrere Brücken in die Höhe gebracht, darunter eine 160 Meter lange in Darmstadt am Hauptbahnhof. Sie hatte fast die doppelte Spannweite wie die 90 Meter messende Verbindung zwischen der Südlichen Ringstraße und der Mörfelder Landstraße.

In Langen ist die Aktion erforderlich, um Schäden wie Rost und Abplatzungen an dem fast 50 Jahre alten Bauteil zu beheben. Im Istzustand könnten die Arbeiten wegen des geringen Abstands zu den Oberleitungen der Bahn nicht realisiert werden. Deswegen muss die Brücke um anderthalb Meter nach oben.

+ Dr. Franz Michael Jenisch prüft die Pressen, mit denen die 90 Meter lange Bahnbrücke im Laufe des Pfingstsonntags insgesamt 1,50 Meter angehoben werden soll. © Sorger/Stadt Möglich machen werden das 24 Pressen, die wie Wagenheber funktionieren. Sie wurden bereits auf die vier Pfeiler, auf denen die Brücke ruht, und auf die beiden Widerlager am Anfang und Ende des Bauwerks montiert. Zur frühen Stunde am morgigen Pfingstsonntag ist es dann soweit. Um 2.30 Uhr geht es mit der Demontage einer Haltevorrichtung für die Oberleitung los. Das dauert etwa zwei Stunden. Gegen 4 Uhr dürfte die Brücke erstmals in Bewegung geraten. Sie wird zunächst um 30 Zentimeter angehoben. Mehr vermag die Mechanik nicht am Stück zu leisten. Die Zwischenräume über den Pfeilern und Widerlagern werden mit Stahlplatten ausgefüllt, um dem Ganzen Halt zu geben. Anschließend werden die Pressen wieder eingefahren und neu in Stellung gebracht. Und so geht es weiter, bis gegen Mitternacht die endgültige Höhe erreicht sein soll. Um die Brücke auch in der Längs- und Querrichtung zu sichern, wird sie an ihren Enden durch Stahlvorrichtungen gesichert.

Restarbeiten an der Oberleitung dauern nach den aktuellen Planungen noch bis voraussichtlich 5.30 Uhr am Pfingstmontag. Während des gesamten Hubvorgangs rollen die Züge zwischen Frankfurt und Darmstadt. Allerdings kann auf Gleis 2 des Bahnhofs keine Regionalbahn halten und es ist mit Zugausfällen zu rechnen. Für die S-Bahn wird es nach Auskunft der Stadtverwaltung keine Beeinträchtigungen geben.

Ihre Höhenlage behält die Brücke bis in den November hinein und damit bis kurz vor Ende der Sanierung im Dezember. Ein Hängegerüst ermöglicht, dass die Schäden auf der Unterseite ohne die Gefahr, mit der Oberleitung in Berührung zu kommen, behoben werden können. Bisher und damit seit Beginn der Arbeiten am 7. April läuft nach den Worten von Dr. Jenisch alles nach Plan. Und der Fachmann hat keinen Zweifel daran, dass sich daran im weiteren Verlauf etwas ändern wird.