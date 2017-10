Deutsch für kleine Leute

7500 Euro für die Sprachförderung in den Langener Kindertagesstätten. Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jäger (links) überreichte gestern Vormittag in der Kita Mittendrin den symbolischen Spendenscheck an Ersten Stadtrat Stefan Löbig und Kitaleiterin Katharina Reinitz. Das freute auch Ricarda Lange (Integrationsbüro des Kreises) und Markus Weber (stellvertretender Kitaleiter).

Langen - Die Beherrschung der deutschen Sprache ist unabdingbar für einen erfolgreichen Bildungsweg und, mit Blick auf zugewanderte Mitbürger, Grundlage jeglicher Intergrationsbemühungen. Von Holger Borchard

Deshalb unterstützt der Kreis Offenbach auch dieses Jahr – auf freiwilliger Basis – die Sprachförderung in den 13 Kreiskommunen mit 56.000 Euro. Langen erhält 7500 Euro; den symbolischen Scheck überreichte Erste Kreisbeigeordnete Claudia Jäger gestern in der Kindertagesstätte Mittendrin. Vom prominenten Besuch am Mittwochvormittag bekommen nur die wenigsten Kita-Kinder etwas mit. Die einen flitzen mit Bobbycars und Laufrädern über den sonnengefluteten Innenhof, andere sind einfach nur in ihr Spielzeug vertieft und wieder andere vergnügen sich hinter verschlossener Tür im Kreis ihrer kompletten Kitagruppe. Was ein Scheck ist, werden die Betreuerinnen und Betreuer dem Nachwuchs zu gegebener Zeit erklären – und eben, dass die Erste Kreisbeigeordnete zu Besuch und nicht mit leeren Händen gekommen war.

Claudia Jäger ist in der städtischen Kindertagesstätte Mittendrin an der Zimmerstraße zu Gast, um sich vor Ort über Sprachförderung zu informieren. An ihrer Seite ist Ricarda Lange vom Integrationsbüro des Kreises, im Gepäck hat das Duo einen symbolischen Förderscheck in Höhe von 7500 Euro, den Jäger an Ersten Stadtrat Stefan Löbig überreicht. Mit dieser Summe unterstützt der Kreis seit Jahren die Sprachförderung in Langen.

In den elf städtischen Kindertagesstätten nehmen derzeit 370 Kinder an Sprachförderprojekten teil. „Für diese Projekte wurden 20 Erzieherinnen und Erzieher eingestellt“, berichtet Angelika Hirsch-Flügel vom städtischen Fachdienst. „Zudem begleiten sechs externe Fachkräfte ergänzende alltagsinklusive Musik-, Theater- oder Zirkusprojekte. Ziel sind die Stärkung des Sprachgefühls und die Erweiterung des Wortschatzes.“

Was das im Alltag der Kita Mittendrin bedeutet, belegt deren Leiterin Katharina Reinitz anhand zweier schöner Beispiele: „Seit zwei Jahren läuft bei uns die Kooperation mit dem Egelsbacher Birkenhof. Die Kinder erleben einen Bauernhof im Jahresverlauf, sie säen und ernten Kartoffeln, beschäftigen sich mit Hühnern und Kühen und helfen im Herbst beim Ernten. So gelingt das Erlernen der Sprache über ganz konkretes Erleben und Sehen.“ Unter gleichen Vorzeichen zeitige das Projekt Waldexkursionen Erfolg. „Die Jungen und Mädchen erkunden die Flora und Fauna des Waldes und können dabei neue Wörter spielerisch ausprobieren und sofort anwenden. Das animiert quasi ganz nebenbei zum Sprechen und ist somit ein sehr eleganter Weg, um Selbstvertrauen zu erlangen.“

Zwei U 3-Gruppen mit jeweils zwölf Kindern, drei Kindergartengruppen mit insgesamt 69 Kindern sowie 20 Hortkinder bis zehn Jahre werden in der Kita Mittendrin betreut. „Etwa die Hälfte hat ausländische Wurzeln, wir haben 17 verschiedene Nationalitäten gezählt.“

Getreu der Devise „Je früher, desto besser“ beginnt Sprachförderung in Langen schon im Kindergarten. „Das geht am besten in Kleingruppen“, weiß Reinitz. „Wir sagen den Kindern: ,Wir wollen euch verstehen’ – es geht nicht darum, sie umzuerziehen.“ Auch Eltern versuche man so gut ins Boot zu holen, wie es nur gehe. „Wir laden sie zu allen Feiern und Aktivitäten und auch mal zum Helfen ein und natürlich gibt es die direkten Zwiegespräche über die Entwicklung des Kindes – nötigenfalls mit Dolmetscher.“

„Sprachförderung in den Kitas ist das A und O für eine gelungene Integration“, betont denn auch Claudia Jäger. Der Vorteil der am Beispiel der Kita Mittendrin geschilderten Alltagsangebote sei deren Realitätsnähe. „Insofern sehen wir beim Kreis die Förderung der Sprachkompetenzen als eine wichtige Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft.“ Gehe es nach ihr, werde der Kreis in Zukunft noch stärker bei Land und Bund um Fördermittel werben, so Jäger. „Letztlich geht’s immer ums Geld. Aber es passt einfach nicht, die für Integration nötigen Mittel als freiwillige und somit von Kürzung bedrohte Leistungen zu klassifizieren.“

