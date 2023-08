Ginkgo Verein Langen: Viel mehr als nur altersgerechtes Wohnen

Von: Nicole Jost

Teilen

Die App hilft bei der Planung: Wolfgang Braun zeigt, wie sich die Bewohner die Autos teilen. © Jost

Der Garten im Ginkgo-Haus I ist einfach nur ein Traum: Es ranken sich Rosen in gepflegten Beeten, ein Kräuterbeet beherbergt alles, was ein engagierter Koch braucht, Bänke laden zum Sitzen ein, und unter dem hübschen Pavillon treffen sich die Bewohner im Sommer häufig zum gemeinsamen Kaffee. Jetzt hat der Verein zur Besichtigung der Häuser eingeladen, um Interessierten einen Blick hinter die Kulissen der verwirklichten Idee von gemeinschaftlichem Wohnen zu ermöglichen.

Langen - Petra Beißel, Vorstandsmitglied im Verein, begrüßt die Gäste auf der Terrasse des Gemeinschaftsraums. „Ich bin noch relativ neu hier im Haus. Ich hatte mich dazu entschieden, mich mit dem Eintritt der Rente, um gemeinschaftliches Wohnen zu kümmern. Das habe ich getan und es hat zum Glück relativ schnell geklappt“, sagt die Bewohnerin, die sich sehr wohl fühlt.

Ute May-Baldner führt in ihre Wohnung im vierten Obergeschoss von Haus I. Ihr gemütliches Zuhause und die dazu gehörende Dachterrasse bietet den Blick über das komplette Neubaugebiet an der Elisabeth-Selbert-Allee. „Als ich hier 2002 eingezogen bin, war dort noch alles grün“, berichtet sie schmunzelnd. May-Baldner gehört zu den Mitbegründerinnen des Vereins. „Ich war 52 Jahre alt, als ich begann mich für ein gemeinschaftliches Wohnen zu engagieren. Mein Umfeld reagierte verständnislos“, erinnert sie sich. Es ist gut, dass sie damals schon weiß, was sie will, denn es sollte noch zehn Jahre dauern, bis sie tatsächlich umziehen konnte.

Das gemeinschaftliche Wohnen hat sich auch nach mehr als 20 Jahren bewährt. Der Kontakt unter den Nachbarn ist gut. Die Bewohner achten aufeinander, wenn einer krank ist, geht man füreinander einkaufen, unterstützt sich. Deswegen ist es so wichtig, dass sich jeder neue potenzielle Mieter oder Käufer in dem jeweiligen Haus vorstellen muss und ausgesucht wird. Bei aller Gemeinschaft hat trotzdem jeder Bewohner in seiner Wohnung sein eigenes Reich und kann die Tür zu ziehen.

Es gibt bestimmte Regeln, an die sich alle halten müssen: Ein Treffen im Monat, bei dem alle Themen besprochen werden, ist verpflichtend. „Außerdem haben wir in unseren Verträgen festgeschrieben, dass sich jeder Bewohner vier Stunden in der Woche mit seiner Zeit für die Gemeinschaft einbringt“, erläutert Wolfgang Braun, Vorsitzender des Ginkgo-Vereins. Wie das im Detail aussieht, ist jedem selbst überlassen. Einer hat Lust im Garten zu arbeiten, ein anderer engagiert sich ehrenamtlich in der Demenz-WG, der nächste unterstützt Veranstaltungen wie einen internen Spieleabend oder die externe Vortragsreihe. „Jeder macht eben das, was ihm liegt. Das wird auch nicht kontrolliert“, sagt Ute May-Baldner. Das Engagement können die Besucher live erleben, eine Frau schneidet gerade Rosen, zwei andere bauen gemeinsam eine neue Bank auf.

Die Gemeinschaft geht über das Wohnen hinaus: In Haus II teilen sich zehn Bewohner vier gemeinsame Autos. „Über eine App können wir Nutzungszeiten eintragen. Die Fahrzeuge werden so viel effizienter und kostengünstiger genutzt“, ist Wolfgang Braun überzeugt von dem Konzept.

Bei aller Freude über das so positive gemeinschaftliche Wohnen, es gibt schon mal Schwierigkeiten unter den beiden Ginkgo-Dächern. Auch davon erzählen die Verantwortlichen den Besuchern. Gerade zuletzt sorgt die Wohnung eines verstorbenen Mitbewohners für Kopfzerbrechen. Bestenfalls kann über den Verein ein neuer Eigentümer gefunden werden, denn eine Warteliste gibt es. „Wenn die Erben aber den höchstmöglichen Preis für die Wohnung erreichen möchten, wird es schwierig“, bedauert Braun, dass dies über einen Makler am Verein vorbei abgewickelt wird. „Das ist ein Thema, dem müssen wir uns für die Zukunft annehmen. Denn wir wollen ja Mitbewohner finden, die zu uns passen“, betont Petra Beißel.

Die Besucher bekommen fünf Wohnungen gezeigt, dürfen sich die Gärten anschauen, das Blockheizkraftwerk von Haus II und den Gemeinschaftsgarten Essbarer Quadratmeter, bei dem auch viele Nachbarn aus der Umgebung mitwirken. Die Gastgeber verstehen es gut, Lust auf gemeinschaftliches Wohnen zu machen. Sie sagen aber auch, dass es selten zu früh ist, sich Gedanken um Wohnen im Alter zu machen. Dem Verein ist es lieb, wenn eher jüngere Bewohner neu dazu ziehen, weil sie noch fit genug sind, um Gemeinschaftsprojekte anzupacken.

Bei Interesse

Eine Wohnung im Haus I (vierter Stock) ist gerade frei. Die Kaltmiete (54,5 Quadratmeter) beträgt 600 Euro plus 215 Euro Nebenkosten. Kontakt: per E-Mail an rolfrex@gmail.com

Von Nicole Jost

Der Garten ist die wahre Pracht: Petra Beißel (links) und Ute May-Baldner (Dritte von links) führen die Gäste durch den großzügigen und gepflegten Garten des Ginkgo-Haus I, sie dürfen aber auch einzelne Wohnungen besichtigen. © -