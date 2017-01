Glätteunfall auf der B486 endet in Mauer

Hessenweit mehr als 20 leichte und schwere Unfälle

Langen/Wiesbaden - In der Region kommt es trotz der Glätte auf den Straßen kaum zu größeren Unfällen, hessenweit sind es über 20.

Hessenweit kam es in der vergangenen Nacht zu über 20 Unfällen, in der Region blieb es dagegen weitestgehend ruhig. Wie die Polizei heute Morgen berichtete, wurde nur ein einziger Glätteunfall in Langen gemeldet. Dort war auf der B486 gegen 23.49 Uhr ein Autofahrer von der Straße abgekommen. Sein Wagen kam erst seitlich an einer Mauer zum Stehen. Die Polizei rückte an, konnte jedoch keinen Schaden an der Mauer feststellen. Der Wagen hatte leichte Dellen, der Fahrer blieb unverletzt. Entsprechend war die Unfallaufnahme relativ schnell beendet. „Ansonsten wurden uns keinen schwerwiegenden Unfälle gemeldet“, teilte die Polizei mit.

In Mittel- und Südhessen ist es bei Temperaturen von bis zu minus 8 Grad ist dagegen zu über 20 Glätteunfällen gekommen, zwei Menschen wurden dabei leicht verletzt. Spiegelglatte Straßen haben innerorts sowie auf Autobahnen die Fahrer überrascht, wie ein Polizeisprecher aus Mittelhessen mitteilte. "Zum Glück gab es weitestgehend nur Blechschäden." Streufahrzeuge seien die ganze Nacht unterwegs gewesen. Der Deutsche Wetterdienst in Offenbach kündigt allerdings Entspannung für den restlichen Donnerstag an. Nur am Nachmittag könne es vereinzelte Schneeschauer geben. In der Nacht zu Freitag werde jedoch erneut mit glatten Straßen und Frost gerechnet, wenn Temperaturen von bis zu 14 Grad unter Null erwartet werden. "Arktische Kaltluft wird über Hessen hinwegziehen und auch am Freitag noch für Dauerfrost sorgen", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). (dpa/dani)

