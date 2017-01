Großbrand in Langen: drei Schwerverletze

Langen - Bei einem Großbrand heute Morgen in Langen sind drei Menschen schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. Die Feuerwehr hat den Brand mittlerweile unter Kontrolle.

Bei einem Brand gegen 8.30 Uhr heute Morgen in einem Hinterhofgebäude im Karree Marien-/ Friedrichstraße in Langen sind drei Personen schwer verletzt worden. Die Opfer mussten mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht werden. Gegen 8.45 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle, Gefahr für die anliegenden Gebäude besteht nicht mehr. Das Gebiet rund um die Friedrichstraße war bis etwa 10.30 Uhr weiträumig abgesperrt. Weitere Informationen folgen. (ror)

Archivbilder: