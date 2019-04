Grüne kritisieren Geheimniskrämerei

Das war zu erwarten: Nach der öffentlichen Reaktion des Magistrats auf die jüngste Bannwald-Demonstration kommt nun Widerspruch von den Langener Grünen.

Langen – „Im Schulterschluss mit dem Darmstädter Regierungspräsidium streut der Bürgermeister den Menschen Sand in die Augen, indem er den immer weiter voranschreitenden Naturraubbau an unserem Stadtwald als ökonomisch sinnvoll und ökologisch vertretbar bezeichnet“, kontert Fraktionschefin Martina Dröll: „Gebetsmühlenartig erklären die Abbaubefürworter uns, dass die Rekultivierung am Waldsee gut voranschreite und die Firma Sehring alle Verpflichtungen zeitnah erfülle. Doch schaut man genauer hin, erkennt man schnell, dass die Renaturierungsdefizite gegenüber den ursprünglichen Planungen ganz offensichtlich immer größer werden. Und fragen wir Stadtverordnete genauer nach dem Stand von Wiedergutmachung, bekommen wir einen Maulkorb verpasst, weil die Daten zur Rekultivierung vertraulich behandelt werden sollen. Die Geheimniskrämerei geht sogar noch weiter: Die Firma Sehring verhindert durch mehrere gerichtliche Klagen, dass das Regierungspräsidium Naturschützern des BUND Akteneinsicht zur Rekultivierung gewähren kann. In Sachen Aufforstung stellt sich Frieder Gebhardt vor das Abbauunternehmen und erklärt, dass Sehring ja als Ökoausgleich im und um das Rhein-Main-Gebiet auch Ersatzaufforstungen angelegt habe. Was er geflissentlich verschweigt, ist, dass diese Flächen zum überwiegenden Teil im tiefsten Odenwald, in der hinteren Wetterau oder gar im Landkreis Gießen liegen“, erzürnt sich Dröll. „Das Ganze hat mit Offenheit und Transparenz rein gar nichts mehr zu tun. Und ob die sechsstelligen Beträge, die aus dem Kiesabbau jährlich in den Stadtsäckel fließen, mögliche negativen Auswirkungen auf unsere eh schon gebeutelte Umwelt rechtfertigen, ist mehr als fraglich. Durch den jahrzehntelangen Verrat an Natur und Umwelt sehen wir diese Einnahmen eher als Judaslohn statt als gerechten, unverzichtbaren und ökonomischen Ausgleich für die andauernden Eingriffe in unseren Stadtwald.“

Nach Darstellung der Grünen schreitet die Waldvernichtung im Rhein-Main-Gebiet durch den Kiesabbau immer weiter voran. Es würden immer neue Gruben gebuddelt, bevor die alten Schäden an Natur und Umwelt auch nur halbwegs beseitigt seien. In Dietzenbach, nur zwölf Kilometer von Sehring entfernt, habe die Industrie aktuell ihre Fühler nach einem 77 Hektar großen Waldgebiet ausgestreckt.

Das Darmstädter Regierungspräsidium fordern die Grünen daher nachdrücklich auf, „im Rahmen der behördlichen Entscheidungs- und Ermessensspielräume die Belange von Natur und Umwelt endlich nachhaltig zu berücksichtigen“. Denn durch die bisherige behördliche Genehmigungspraxis würden die nur begrenzt verfügbaren, hochwertigen Quarzsandvorkommen der Region, die durch das Bergrecht gerade unter besonderen staatlichen Schutz gestellt seien, als billige Massenbaustoffe auf den Markt geworfen, und seien für immer und ewig verloren.

(ble)