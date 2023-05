Juki-Farm: Grüne Oase im Neubaugebiet

Von: Nicole Jost

Angekommen: Die Juki-Farm ist nun auf einem Grundstück an der Alten Römerstraße – parallel zur Nordumgehung – zu finden. Die Container stehen schon, es dauert aber noch ein bisschen, bis hier Kinder spielen können. © Marc Strohfeldt - www.nachelf.de

Das Vorstandsteam des Fördervereins der Langener Kinder- und Jugendfarm ist erleichtert: Nach mehr als drei Jahren auf dem Ausweichgelände am Ende der Elisabethenstraße, das eigentlich nur für acht Monate geplant war, können die Aktiven ihr neues Areal jetzt endlich kindgerecht einrichten. Bis zur Eröffnung dauert es aber noch ein bisschen.

Langen – Die sieben Container der Juki-Farm stehen schon auf dem 6000 Quadratmeter großen Grundstück an der Alten Römerstraße, der Hühnerstall ist ebenfalls bereits aufgebaut. Für das L-förmige Grundstück von Bonava, direkt an das der geplanten Kindertagesstätte im Neubaugebiet angrenzend, hat die Juki-Farm für die kommenden zwölf Jahre Nutzungsrecht. „Das ist eine sehr erfreuliche Perspektive für uns als Verein und für die Kinder“, sagt Karin Eberhardt, Vorsitzende des Fördervereins der Kinder- und Jugendfarm. „Wir sind in den vergangenen 15 Jahren vier Mal umgezogen. Das ist schon anstrengend. Jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, etwas zu gestalten“, sagt Eberhardt.

Blickt das Team noch „etwas sprachlos“ auf die vergangenen zwei Jahre, haben sich für die Juki-Farm jetzt wichtige Fragen positiv entwickelt: „Hat es bei dem letzten Umzug sehr geklemmt, hatten wir für die Umlegung auf die neue Fläche eine großartige Unterstützung von Bonava und zwei weiteren Firmen“, sagt Joachim Hergenröther. Die schweren Arbeiten, der Umzug der Container, sind erledigt. Auch der große Traum von Hergenröther, den Kindern einen Hügel mit Tunnel auf dem Spielgelände zu bieten, hat sich endlich verwirklicht. Wilden Abfahrten mit dem Bobbycar und Versteckspiel in dem rund acht Meter langen Rohr steht bald nichts mehr im Wege.

Es bleibt noch viel zu tun für das Team: Karin Eberhardt (links), Joachim Hergenröther und Anke Esser-Hergenröther vom Vorstand mit dem Tunnelelement. © Strohfeldt

Der blaue Wasseranschluss ragt schon aus der noch trockenen Erde – es wird nicht mehr lange dauern und die Kinder können auf dem geplanten Wasserspielplatz umhertollen. Die kleinen Bäume und Sträucher warten noch in Kübeln darauf, eingepflanzt zu werden. „Es gibt jetzt schon noch einiges zu tun. Der Hasenstall muss noch aufgebaut werden, es soll eine Terrasse für die Eltern entstehen und der Zaun zur Arrondierung des Geländes fehlt noch“, zählt Eberhardt auf.

Die offizielle Wiedereröffnung der Juki-Farm ist für den 17. Juni mit einem Fest geplant – wenn bis dahin die Stromleitungen alle funktionieren. Ansonsten muss das Fest noch eine Woche nach hinten verschoben werden. Der offene Betrieb startet am Montag nach der Eröffnungsparty, dann wieder wie gewohnt von Montag bis Samstag von 15 bis 18 Uhr mit der Unterstützung von einem Team aus Honorarkräften. Die Vermietung des Platzes beginnt im Juli. „Wir sind schon stark gebucht bis zum Oktober mit Kindergeburtstagen und Klassenfesten“, ist die Fördervereinsvorsitzende froh um die 50 Euro Einnahmen für den Verein, die jedes private Fest auf dem Platz bringt. Denn die Juki-Farm hat mit den Honorarkräften, Wasser- und Stromkosten, Getränken und Tierarztkosten durchaus einige Ausgaben. Dankbar ist das Vorstandsteam auch, dass die städtische Förderung mit 20 000 Euro pro Jahr weiterläuft – da war Ende des vergangenen Jahres eine Kürzung der Mittel im Nachtragshaushalt vorgesehen, die zurückgenommen wurde.

Zusammenarbeit mit Kita und Grundschulen

Das Team von der Juki-Farm freut sich jetzt, die grüne Oase inmitten des Neubaugebiets zu sein. „Wir liegen ja hier direkt neben der neuen Kita und wünschen uns eine Kooperation“, kündigt Anke Esser-Hergenröther, Kassiererin des Fördervereins, an. Vielleicht sei sogar eine direkte Tür auf das Juki-Farm-Gelände realisierbar. Auch mit den Grundschulen wünscht sich die Farm eine Zusammenarbeit, um das Gelände an den Vormittagen auszulasten. Die Eritreische Gemeinde hat ebenfalls auf der Farm eine Heimat gefunden, Mitglieder nutzen das Areal über den Sommer an den Sonntagen. „Überhaupt wollen wir für ganz Langen ein Aufenthaltsort sein. Wir sind für alle offen. Solange hier nichts kaputt gemacht wird, sind wir für jede Idee zu haben“, kündigt Karin Eberhardt an.

Etwas Sorge haben die Verantwortlichen vor Vandalismus – gerade im Hinblick auf die derzeit nicht existierende Jugendarbeit in der Stadt. „Wir können die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen nicht leisten. Wir sind zu Kooperationen mit der Jugendarbeit bereit, denn keine Jugendarbeit ist die schlechteste Lösung“, betont die Fördervereins-Vorsitzende.

Das Team ist voller Tatendrang, seit der Gründung 2002 und der ersten Farm im Jahr 2009 hoffen die Fördervereinsmitglieder endlich auf Konstanz. Dass sie nicht aufgegeben haben nach so vielen Hindernissen, grenzt an ein Wunder: „Die Juki-Farm ist unser Baby. Unsere Kinder sind damit groß geworden und für mich bedeutet die Arbeit hier einen guten Ausgleich neben dem Büro. Wir lieben es und glauben an das Konzept“, ist Karin Eberhardt optimistisch für die Zukunft.