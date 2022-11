Grüße aus Langen mit Handkäs-Schnuppe

Zum Reinbeißen: So sieht das diesjährige Motiv der Weihnachts-Kampagne aus. © stadt

In einem Monat ist Heiligabend, das Fest steht also vor der Tür und das Weihnachtsgeschäft ist in vollem Gange. Nach den pandemiebedingten Einschränkungen treiben den Einzelhändlern aktuell die gestiegenen Energiepreise und die Inflation Sorgenfalten auf die Stirn, viele rechnen damit, dass die Menschen weniger Geld für Geschenke ausgeben werden. Um trotz allem ein positives Signal zu senden und die Langener Einzelhändler und Gastronomen zu unterstützen, hat die Citymarketing-Initiative „So nah. So gut. So Langen.“ abermals eine Weihnachts-Kampagne ins Leben gerufen.

Langen –In gewohnter Manier ist das Motiv der neuen kampagne der Citymarketing-Initiative – einem Zusammenschluss hiesiger Geschäftsleute und Gastronomen, des Gewerbevereins und der Stadt – typisch hessisch: Der Handkäs‘ mit Musik in Sternschnuppenform – der „Langener Weihnachtsstern“ – ziert im Dezember Plakate in Langen und ist als Postkarten-Motiv in vielen Geschäften erhältlich. Verantwortlich für die Idee und Umsetzung der festlichen Kreation ist der Langener Grafiker Frederik Janik. „Der besondere Stern passt augenzwinkernd und unverkennbar zum Weihnachtshimmel über Langen und steht für Vorfreude auf das Fest und Heimatverbundenheit“, sagt Joachim Kolbe, Leiter des städtischen Fachbereichs Stadtentwicklung, Wirtschaft, Kultur und Sport. Zwischen Tannenbäumen und Glühwein füge er der Weihnachtskampagne der Citymarketing-Initiative diesmal eine außergewöhnliche Duftnote hinzu, meint Kolbe.

Wer vor Ort kauft, unterstützt den Einzelhandel

Die Citymarketing-Initiative „So nah. So gut. So Langen.“ macht mit den Postkarten und Plakaten wieder darauf aufmerksam, dass Shopping in Langen Spaß macht und es ein breites Angebot an Geschäften und Dienstleistungsbetrieben mit gutem Service und qualitativ hochwertigen Waren gibt. Und natürlich macht sie Werbung für das Steckenpferd der Initiative – den Langener Einkaufsgutschein. SoSoSo hat vor Jahren die kleine Scheckkarte eingeführt, die mittlerweile in über 115 Geschäften und Gaststätten zwischen Steinberg und Oberlinden eingelöst werden kann. „Der Langener Einkaufsgutschein ist ein wunderbares Weihnachtsgeschenk“, meint Kolbe. Und es freut sich nicht nur der Beschenkte. „Wer in unserer Stadt einkauft, stärkt den Standort und sorgt damit für die Erhaltung von Lebens- und Aufenthaltsqualität“, betont Bürgermeister Jan Werner. Mit der Citymarketing-Initiative sei ein Netzwerk aus engagierten Menschen aktiv, denen Langens Zukunft am Herzen liege, findet der Rathauschef.

Alle, die Langener Weihnachtsgrüße mit dem lokalen Motiv an ihre Lieben versenden möchten, erhalten die Postkarten mit der deftigen Sternschnuppe in der Weihnachtszeit kostenlos in den Langener Geschäften. Im Rathaus hat man sogar noch mehr Ideen: Auch als Küchendeko mache sich das Kärtchen gut und vielleicht animiert es sogar den einen oder anderen Handkäs-Fan, die Ausstechförmchen in dieser Saison nicht nur für Plätzchenteig zu verwenden. (jrd)