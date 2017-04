Gutes Pflaster für Fledermäuse

Apartment frei: Fledermauskästen nehmen „Batman“ & Co. gerne an, ebenso die Habitatbäume von Hessen-Forst.

Langen - Fledermaus und Co. fühlen sich in ihren Revieren rund um Langen und Umgebung sichtlich wohl. So wohl, dass sich die Population seltener Arten teilweise wieder erhöht hat. Das ist das erfreuliche Ergebnis der diesjährigen Baumhöhlenkartierung im Bereich des Forstamts Langen. Von Holger Borchard

Forstamtsleiter Christian Münch freut sich über die Daten der kürzlich abgeschlossenen Kartierung. Das Institut für Tierökologie und Naturbildung habe dieses Jahr erneut im Auftrag der Hessischen Landesanstalt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) stichprobenhaft im Langener Revier Baumhöhlen und die darin lebenden Fledermäuse kartiert. „Dabei hat sich herausgestellt, dass die Habitatqualität, also die Qualität des Lebensraumes, hervorragend ist“, berichtet der Forstamtsleiter. „Besonders erfreulich ist, dass sich der Bestand der seltenen Großen Bartfledermaus und auch der Bechsteinfledermaus vergrößert hat. Es ist schön, wenn sich bestätigt, dass das Habitatbaumprogramm von Hessen-Forst und die naturnahe Bewirtschaftung unserer Wälder sich so positiv auswirken“, konstatiert Münch.

Wer in der Abenddämmerung aufmerksam die Natur beobachte, könne jetzt wieder häufig Fledermäuse auf der Jagd nach Insekten sehen. „Nachdem sie ihren Winterschlaf oft gemeinsam mit vielen Artgenossen in Höhlen, Baumhöhlen und, wo vorhanden, in aufgelassenen Bergwerksstollen verbracht haben, beginnt jetzt die aktive Zeit der Fledermäuse“, weiß der Forstfachmann. „Es gibt in Deutschland 26 Fledermausarten, von denen die meisten auch hier im Rhein- Main Gebiet vorkommen.“ Wer etwas für deren Schutz tun will, kann spezielle Fledermauskästen im Garten oder an Hauswänden aufhängen und seinen Garten möglichst naturnah gestalten. Weitere Informationen bieten die Naturschutzverbände auf ihren Internetseiten.