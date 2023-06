Langen will Katzenschutzverordnung auf den Weg bringen

Von: Julia Radgen

Katzen, die außerhalb der eigenen vier Wände unterwegs sind, sollen gemäß den Plänen des Magistrats kastriert und gechippt sein. Dazu werden die Halter durch die geplante Verordnung verpflichtet. (Symboldbild: dpa) © Gregor Fischer/dpa

Mit einer Katzenschutzverordnung möchte der Langener Magistrat nun das Verantwortungsbewusstsein der Halterinnen und Halter stärken. Die Stadt wäre damit eine der ersten Kommunen im Kreis, die strengere Regeln durchsetzt.

Langen – Sie ist flauschig, anhänglich, verschmust oder auch mal stolze Einzelgängerin: Die Katze hat den Hund als besten Freund des Menschen längst abgelöst und ist bei weitem das beliebteste Haustier in Deutschland. Allerdings: Rund zwei Millionen Katzen leben bundesweit auf der Straße – verwildert, scheu und krank. Ursache dafür ist die unkontrollierte Vermehrung der frei laufenden Vierbeiner.

Ziel ist es, durch die Registrierung und Kastration zu verhindern, dass sich Katzen unkontrolliert vermehren und das Leid wild lebender Tiere zu verringern. Die Entscheidung über die Einführung dieser Katzenschutzverordnung, die - nach Seligenstadt und Mainhausen - eine der ersten im Kreis Offenbach wäre, obliegt der Stadtverordnetenversammlung.

Im Mittelpunkt der Satzung steht eine Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht: Katzenhalter, die ihrem Tier Zugang ins Freie gewähren, haben diese zuvor von einem Tierarzt kastrieren und mittels Mikrochip kennzeichnen sowie registrieren zu lassen. Zusätzlich kann eine Kennzeichnung durch eine Tätowierung erfolgen. Die gilt für weibliche und männliche Katzen ab einem Alter von fünf Monaten. „Als Katzenhalter gilt dabei auch, wer frei laufenden Katzen regelmäßig Futter zur Verfügung stellt“, so der Magistrat. Auf Verlangen ist dem städtischen Referat Ordnung und Verkehr ein Nachweis über Kastration und Registrierung vorzulegen.

„Registrierung und Kastration der Katzen bringen viele Vorteile und dienen dem Wohl der Tiere“, betonen Bürgermeister Jan Werner und Erster Stadtrat Stefan Löbig. Katzen können im Falle eines Auffindens durch Tierheime oder Tierschutzvereine schneller ihren Halterinnen und Haltern zugeordnet werden, was die Verweildauer in den Einrichtungen verkürzt und Ressourcen schont. Das Leid, das durch unkontrollierte Vermehrung und das oft praktizierte Aussetzen von unerwünschtem Katzennachwuchs entsteht, wird vermindert. Deshalb werden solche Maßnahmen von Tierschützerinnen und Tierschützern unterstützt und gefordert. Bei der Erstellung des Entwurfs der Katzenschutzverordnung hat sich der Magistrat eng mit dem Tierschutzverein Langen-Egelsbach abgestimmt. Dieser unterstützt das Vorgehen der Stadt und erhält im Gegenzug einen jährlichen Zuschuss von 1 000 Euro für seine Arbeit mit wild lebenden Katzen.

„Die Einschränkung der unkontrollierten Vermehrung frei laufender Katzen hat zudem positive Wirkungen für die wild lebende Fauna, insbesondere für Vögel. Zudem vermindert sie die Ausbreitung von katzenspezifischen Erkrankungen“, erläutert Löbig.

Natürlich geht es auch um Streuner, die kein gemütliches Zuhause haben: Die Verordnung regelt, dass die Stadt für nicht registrierte, fortpflanzungsfähige Katzen, deren Halter nicht binnen 24 Stunden identifiziert werden kann, die Kastration anordnen kann. Sollte der Halter später ermittelt werden können, hat dieser die Kosten zu tragen.

„Die Verordnung soll mit ihrem Appellcharakter dafür sorgen, dass sich die Halterinnen und Halter frei laufender Katzen um die Registrierung und Kastration der Tiere kümmern“, betont Bürgermeister Werner. „Es greift zudem eine Art soziale Kontrolle, in dem sich die Halter zu diesem Thema austauschen und sich gegenseitig ansprechen.“ Der Tierschutzverein Langen-Egelsbach und das Tierheim Dreieich sollen das Thema durch Öffentlichkeitsarbeit und Sensibilisierung weiter unterstützen. (jrd)

Über die Einführung einer Katzenschutzverordnung beraten der Ausschuss für Umwelt, Bau und Verkehr am Mittwoch, 28. Juni, sowie der Haupt- und Finanzausschuss am Donnerstag, 6. Juli. Die Entscheidung soll in der Stadtverordnetenversammlung am Donnerstag, 20. Juli, fallen.