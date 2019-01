Hand an der Brust bleibt ohne Folgen

Langen/Darmstadt – Der Mühlheimer Tierpfleger, der einer Auszubildenden im Langener Paul-Ehrlich-Institut (PEI) an die Brust gefasst haben soll , ist in zweiter Instanz freigesprochen worden. Von Silke Gelnhausen

Das Landgericht Darmstadt urteilt damit gegen die Forderung der Staatsanwaltschaft, die für die Beibehaltung der Geldstrafe des Amtsgerichts plädierte.

„Wir können die Tat nicht ausschließen, aber auch nicht zweifelsfrei nachweisen. Es gibt zu viel Wenn und Aber!“, stellt Vorsitzender Richter Dr. Karsten Markert fest. „Die Aussage des Angeklagten ist nicht zu widerlegen und die der Geschädigten mit Vorsicht zu genießen. Sie hat sich da möglicherweise in etwas hinein gesteigert.“ Den drei Zeugen habe sie vermutlich auf dem Heimweg einen Floh ins Ohr gesetzt, womit das Geschehen eine Eigendynamik angenommen habe. Das Langener Amtsgericht hatte den Mühlheimer wegen sexueller Belästigung zu 1575 Euro Geldstrafe verurteilt – dagegen legte der Mann Berufung ein. Mit Erfolg, wie sich nun herausstellte.

Der 61-jährige Tierpfleger bildet seit 15 Jahren Auszubildende aus. So auch wieder am 7. November 2017 mit einem Geflügelworkshop am PEI. Zwei Stunden vor Lehrgangsende sollen die vier jungen Teilnehmer bei Hühnern Blut abnehmen. Dass diese schwierige Übung am unbetäubten Flattervieh nicht auf Anhieb klappt, ist naheliegend. So braucht die 19-jährige Echzellerin die tatkräftige Unterstützung des Ausbilders. Der stellt sich hinter sie, führt mit der rechten Hand die Hand der jungen Frau, die den Federberg festhalten soll.

Mit der linken will er die Spritzenhand unterstützen, greift aber ins Leere und für einen kurzen Moment an die linke Brust der Teilnehmerin. Mit einem erschrockenen „Ups!“ nimmt er sie sofort wieder weg. „Es war eine völlig versehentlich, zufällige Berührung“, erklärt der Angeklagte. „Die Arbeit am lebenden Huhn ist ein dynamisches Geschehen, da kann es mal zu unbeabsichtigten Bewegungen und Körperkontakt kommen. Mein Mandant hat sich in jahrzehntelanger Berufstätigkeit nie etwas zuschulden kommen lassen“, konstatiert Anwalt Armin Kurth in seinem Plädoyer.

Die angehende Tierpflegerin sieht die Sache jedoch anders. Sie behauptet, der Ausbilder habe mehrere Sekunden lang zugedrückt – das sei kein Versehen gewesen. Als der Verteidiger fragt, warum sie danach ohne Reaktion einfach weiter gearbeitet habe, fließen die Tränen. Erst 13 Tage nach dem Vorfall erstattete sie Anzeige. „Ich hatte danach Schlafstörungen, die Sache ist heute noch in meinem Kopf“, erklärt sie.

Bleiben die Zeugenaussagen – alle vier angehenden Tierpfleger standen bei dem Workshop um einen großen Tisch herum. Eine Frau hatte gar nichts gesehen, sondern erst auf dem Weg zum Bahnhof von dem Geschehen gehört. Die dritte weibliche Teilnehmerin bestätigt mit einer zufälligen, kürzer als eine Sekunde dauernden Berührung die Aussage des Angeklagten.

Der einzige männliche Auszubildende spricht dagegen wieder vom Zudrücken. Der 19-Jährige: „Ich dachte zuerst, ich hätte mich verguckt. Als ich ihr ins Gesicht sah, wusste ich aber, dass es nicht so war.“ Allerdings kann sich der Butzbacher insgesamt nicht mehr an alle Details erinnern.

„Die Zeugenaussagen sind im Kern übereinstimmend und auch die Geschädigte ist glaubhaft. Hier ist ein sexuell bestimmtes Anfassen passiert“, erklärt Staatsanwältin Eva Wörner. Der Mühlheimer habe seine Stellung als Ausbilder ausgenutzt. Doch der Richter sieht das anders und spricht den Mann frei.