Harmonika Spielring Langen erhält Kulturpreis im Jubiläumsjahr

Von: Manuel Schubert

Natürlich gab es im Kulturhaus Altes Amtsgericht auch musikalische Beiträge von Jung und Alt zu hören. © Strohfeldt

Doppelter Grund zur Freude: Der Harmonika Spielring Langen feiert nicht nur seinen 85. Geburtstag, das Orchester erhält auch den städtischen Kulturpreis.

Langen – Wenn das mal nicht gleich zwei gute Gründe zum Feiern sind: Seit 85 Jahren gehört der Harmonika Spielring Langen zu den wichtigsten Musik-Ensembles der lokalen Kulturszene. Und genau aus diesem Grund erhält der Verein in seinem Jubiläumsjahr auch den Kulturpreis der Stadt Langen.

Die Entscheidung sei einstimmig gefallen, sagt Bürgermeister Jan Werner als Vorsitzender der Jury, die über die Preisverleihung befindet. „Der Harmonika Spielring hat gegenwärtig rund 100 Mitglieder und gehört zu den wichtigsten Akteuren in der Langener Musik-Szene. Personell und stilistisch ist das Orchester gut und bemerkenswert breit aufgestellt“, so der Rathauschef. Der Jury gehören neben Werner Fraktionsvertreter der Stadtverordnetenversammlung und Fachleute aus der Verwaltung an.

Die Besucher konnten beim Tag der offenen Tür das Akkordeon oder die Melodica ausprobieren. © Strohfeldt

Das Akkordeon-Orchester bereichert seit 85 Jahren das kulturelle Leben Langens mit seinen Konzerten und durch seine aktive Nachwuchsförderung. Wichtiger Bestandteil der Vereinsarbeit ist auch die Partnerschaft und Zusammenarbeit mit befreundeten Vereinen im In- und Ausland seit vielen Jahrzehnten. Dieser Erfolg sei vor allem Beate Rettig-Horch zu verdanken, die als Vorsitzende und Musikpädagogin den Verein in den vergangenen 25 Jahren geprägt und auf die Höhe der Zeit geführt habe, betont Werner. Rettig-Horch trat in die Fußstapfen ihrer Vorgängerin Wilfriede Sehring, die den Verein nicht nur lange Jahre erfolgreich führte, sondern für ihr großes Engagement und unermüdliches Organisationstalent zum Wohle des Orchesters 1996 selbst mit dem Kulturpreis ausgezeichnet wurde. Sie förderte seinerzeit auch entscheidend die Partnerschaft zu den französischen Freunden des Accordéon Club du Centre in der Nähe von Langens Partnerstadt Romorantin.

Harmonika Spielring Langen: Kulturpreis wird bei Jubiläumskonzert überreicht

Mit der Verleihung des Kulturpreises will die Jury die Verdienste würdigen, die das Ensemble sich über Jahrzehnte hinweg für das kulturelle und gesellschaftliche Leben erworben hat. Das Wirken des Harmonika Spielrings verdiene großen Respekt und Dankbarkeit, betont Bürgermeister Werner in seinem Gratulationsschreiben. Man wolle die Preisträger außerdem ermutigen, ihre Arbeit und ihr Engagement fortzusetzen.

Eine Ausstellung lieferte einen Blick in die Vereinsgeschichte. © Strohfeldt

Der Kulturpreis, mit dem die Stadt besondere Leistungen auf künstlerisch-kultureller Ebene würdigt, ist in erster Linie eine öffentliche Anerkennung. Ein Preisgeld gibt es nicht. Die Verleihung soll beim Jubiläumskonzert des Harmonika Spielrings erfolgen. Dieses findet am Samstag, 19. November, um 17 Uhr im Petrus-Gemeindehaus, Bahnstraße 46, statt.

Der erste Teil der Jubiläums-Feierlichkeiten fand bereits am vergangenen Sonntag statt: Bei einem Tag der offenen Tür präsentierten sich die Harmoniker im Kulturhaus Altes Amtsgericht. Die Besucher konnten Aufführungen lauschen, Instrumente ausprobieren und eine Ausstellung begutachten. Diese informierte unter anderem über die Gründung im Jahr 1937, die Neuanfänge nach dem Zweiten Weltkrieg, die Orchester im Wandel der Zeit sowie die Ausbildung und deren Erfolge. (msc)