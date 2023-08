Tarifabschluss: Harter Brocken für die Stadtkasse

Bürgermeister besorgt über Folgen für Haushalt

Die Tariferhöhung betrifft Beschäftigte in vielen Branchen – etwa Verwaltungsangestellte, Erzieherinnen oder Müllwerker (Symbolbild) kriegen dann mehr Geld.

In vier Verhandlungsrunden wurde im Frühjahr eine Tarifeinigung im öffentlichen Dienst erzielt. Ein Inflationsausgleich, Sockelbeträge und ein monatliches Plus erwartet die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Während Gewerkschaften von einem Erfolg und der größten Tarifsteigerung in der Nachkriegsgeschichte sprechen, beklagen Kommunen den teuersten Tarifabschluss aller Zeiten. Bürgermeister und Landräte fragen sich, wo das Geld herkommen soll.

Langen – Auch Langens Bürgermeister Jan Werner stellt sich die Frage und ist besorgt darüber, welche Auswirkungen diese Mehrausgaben für die Stadt, den Haushalt und zahlreiche städtische Projekte haben werden. „Wir rechnen im Haushalt 2024 mit einer Steigerung der Personalaufwendungen für die Tarifbeschäftigten von 10,5 Prozent. Für 2023 werden wir für den Nachtrag keine zusätzlichen Personalaufwendungen anmelden, sondern die rund 650 000 Euro aus den laufenden Budgets erwirtschaften.“ Dies sei nur möglich, wenn die Stadt frei werdende Stellen so spät wie möglich besetzen, andere aufgrund des Fachkräftemangels teilweise gar nicht besetzen könne und Personalaufwendungen sich durch Langzeiterkrankungen und Schwangerschaften reduzieren, erläutert der Rathauschef.

Werner betont, er freue sich für seine Beschäftigten, sie hätten sich das Gehaltsplus verdient. Andererseits bedroht der Tarifabschluss zum Beispiel auch den Ausbau der städtischen Kitas, „denn das Geld, was wir für die Löhne und Gehälter jetzt mehr ausgeben müssen, fehlt uns auf der anderen Seite in der Kasse für Investitionen“, so der Bürgermeister.

Hinzu kommen schlechtere Gewerbesteuereinnahmen

Allein der Inflationsausgleich von 3000 Euro netto pro Person führt in diesem Jahr zu Kosten von insgesamt rund 650000 Euro. Dazu kommen ab dem kommenden Frühjahr monatliche Mehrkosten von mehreren hundert Euro pro Mitarbeiter. In Langen betreffe dies 543 Beschäftigte.

Bereits in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung informierte der Bürgermeister die Parlamentarier, dass der Haushalt 2024 sich unter anderem aufgrund des Tarifabschlusses aus diesem Frühjahr deutlich verschlechtern werde.

Jan Werner verweist auf die kommunalen Aufgaben, für die der finanzielle Spielraum immer enger werde: Kitas, Schulen, die Stadtbücherei oder Schwimmbäder – dafür müsse die Stadt Geld aufbringen. „Das wird jetzt richtig schwer, zumal sich die schlechte Konjunktur bei vielen Unternehmen bemerkbar macht – das spüren die Kommunen auch bei der Gewerbesteuer“, sagt der Bürgermeister. Er kündigte an, den Fraktionen in der AG Nachhaltigkeitssatzung einen entsprechenden finanziellen Überblick zu geben. (jrd)