Noch ein Loch im Etat

Langen - Es war zu erwarten: Die Stadtverwaltung geht ohne einen beschlossenen Haushaltsplan ins kommende Jahr. Von Markus Schaible

Das Parlament verwies am Donnerstagabend fast alle Vorlagen zum Etat zurück in den Haupt- und Finanzausschuss, lediglich ein paar unstrittige Haushaltsanträge wurden beschlossen. Und der Bürgermeister tat kund, dass wohl noch mehr Geld fehlt.

Glück hat, wer mit dem Fahrrad kommt. Rund ums Rathaus herrscht Parkplatznot. Drüben in der Stadthalle gibt es echtes Kabarett, im Verwaltungsbau tagen die Stadtverordneten – vor ausnahmsweise so viel Publikum, dass die Plätze auf der Tribüne des Sitzungssaals nicht ausreichen. Mitarbeiter der Stadtverwaltung, aber auch viele Bürger wollen sehen, wie das Parlament mit der Liste an Einsparmöglichkeiten umgeht, die Bürgermeister Frieder Gebhardt (SPD) vorgelegt hat, um den aus seiner Sicht rechtswidrigen Beschluss einer pauschalen Drei-Prozent-Kürzung der Einzelbudgets zu verhindern.

Die SPD hatte ja bereits angekündigt, mehr Zeit zu benötigen, um sich ausgiebig mit dem Papier befassen zu können – doch das soll nicht der einzige Änderungswunsch für die Tagesordnung bleiben. Da werden Punkte von TO 2 (ohne weitere Diskussion) wieder in TO 1 (mit Diskussionsmöglichkeit) geschoben, nur weil die FWG-NEV noch mal ein Sätzchen wiederholen will, das bereits im Ausschuss gesagt wurde. Da wird die Wahl von Klaus Vetter zum Ortsgerichtsschöffen ganz an den Anfang vorgezogen, „damit er dann heimgehen kann und sich das ganze Elend hier nicht ansehen muss“, wie Joost Reinke (Linke) begründet.

Die Rücküberweisung der haushaltsrelevanten Themen in den Haupt- und Finanzausschuss geht auch nicht ohne längere Diskussionen vonstatten. Ausschussvorsitzender Ulrich Vedder (CDU) appelliert, nur zwei von fünf Punkten erneut zu beraten, die anderen seien doch unstrittig. Die Mehrheit sieht es aber anders; lediglich die Globalabstimmung über einmütige Empfehlungen des Haupt- und Finanzausschusses (beispielsweise Verschiebung der Verlängerung der Fahrradstraße und des behindertengerechten Ausbaus von Bushaltestellen) bleibt auf der Tagesordnung und wird später einstimmig beschlossen.

Letztlich dauert die Sortierung des Ablaufs genauso lange wie hinterher die Sitzung selbst. Die beginnt dann gleich mal mit ein paar Hinweisen von Bürgermeister Frieder Gebhardt: Da der Kreis in Kürze aller Voraussicht nach die Schulumlage erhöhen wird und dies im Etatentwurf noch nicht berücksichtigt ist, fehlt weiteres Geld. Und zwar nicht wenig: Die Erhöhung wird die Stadt im Jahr 2019 gut 950.000 Euro mehr kosten, auch in den Folgejahren sind es ähnliche Summen. Somit müsste aus seinen Kürzungsvorschlägen mindestens diese Summe umgesetzt werden, selbst wenn die Grundsteuer B doch auf 700 Punkte erhöht würde. Alternative: Gewerbesteuer rauf auf 380 (von 370), Grundsteuer B auf 680 (von 650).

Viel zu beschließen gibt es für die Parlamentarier dann nicht mehr. Sie billigen unter anderem die Ausbau-Planung für die Liebigstraße (inklusive Radschnellweg) und eine kleine Änderung in der Abfallsatzung. Breite Zustimmung gibt es für den Plan, die Verkehrsüberwachung wieder komplett in eigene Hände zu nehmen, dazu in der Ordnungspolizei zwei weitere Stellen zu schaffen und den Vertrag mit einer Privatfirma zu kündigen.

Auf den Weg gebracht werden auch zwei Projekte der interkommunalen Zusammenarbeit mit Egelsbach. So stellt die Nachbargemeinde künftig 50 Kindergartenplätze für Drei- bis Sechsjährige aus Langen zur Verfügung. Und auch bei der Müllentsorgung wird ab 2019 zusammengearbeitet. Die neue Abfallservice Langen Egelsbach GmbH managt dann in beiden Kommunen Abfuhr und Entsorgung. Gemeinsamer Wertstoffhof ist die neue Einrichtung der Kommunalen Betriebe in der Darmstädter Straße in Langen; in der Heidelberger Straße 38 in Egelsbach bleibt eine Annahmestelle für Grünschnitt und einige andere Wertstoffe in kleinem Umfang.

