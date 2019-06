Herbert trinkt auf Gutschein

Langen – Herbert ist Kult. Und das Gesicht der Citymarketing-Kampagne, die mit dem Slogan „So nah. So gut. So Langen. “ für das Bezahlen mit den Langen-Einkaufsgutscheinen im Scheckkartenformat wirbt. VON HOLGER BORCHARD

Zum Ebbelwoifest verleiht die Citymarketing-Initiative ihrer Kampagne mit einem neuen Plakat frischen Wind. Und siehe da: Herbert hat sich emanzipiert und seinem Dasein eine Wendung verliehen – auch wenn man das an seinem etwas missmutigen Blick nicht gleich abzulesen vermag.

Hintergrund: Gerät die amouröse Partnerschaft durch Konkurrenz ins Wanken, führt das zu Verstimmungen. Aus diesem Grund verzieht der Comic-Protagonist auf dem neuen Aktionsplakat zum Ebbelwoifest die Miene. „Zwei Süße, ein Saurer!“, lautet die Bestellung, die der Ur-Langener mit der Knubbelnase grummelnd aufgibt – und mit Hilfe des Langener Einkaufsgutscheins bezahlt, damit wieder eitel Sonnenschein herrscht. Die Moral von der Geschicht’? Sauer macht (wieder) lustig.

Optisch ist die inzwischen überall in der Stadt präsente Plakatwerbung für die lokale Plastikwährung die Momentaufnahme menschlichen Daseins und Dramas auf die unterhaltsame Tour. „Der Herbert hat sich entwickelt“, erläutert sein Schöpfer Frederik Janik – Geschäftsführer der Langener Agentur Siegel Buck Janik – augenzwinkernd. „Der Herbert ist 49, in Offenbach geboren, ledig, aber immer verliebt und: Sein größter Traum ist, irgendwann auf dem Ebbelwoifest gedaaft zu werden“, verrät Janik. Diese Vita habe sich im Kreis der Kampagnenmacher gewissermaßen verselbstständigt, plaudert Janik aus dem Nähkästchen – „wir sind schon jetzt gespannt, welche Facetten von sich unser Herbert noch preisgeben wird“.

Aktuell hat Janik den Herbert nebst geballter Frauenpower in Szene gesetzt. Mit viel Humor, Lokalkolorit und originellen Motiven ist Herbert bereits zweimal saisonal in Erscheinung getreten: Zu Weihnachten überraschte der Brillenträger mit einem Auftritt im Nikolauskostüm plus Rauschebart auf einem Rubbellos, zum Brunnenfest 2018 zog er sich auf T-Shirts und Drucksachen den Inhalt eines Gerippten rein. Wer zur diesjährigen Fest-Auflage noch eines dieser begehrten T-Shirts (siehe Bild) ergattern möchte, kann am Ebbelwoifest (Freitag- und Samstagabend) am Stand des Verkehrs- und Verschönerungsvereins (VVV) vorbeischauen. Hauptgeschäft der VVV-Mitglieder ist dort der Verkauf der beliebten Mini-Bembel mit Jahresaufdruck zum Preis von drei Euro, der eine Säule der Festfinanzierung darstellt. Zusätzlich wechseln in der Holzbude die grauen Herbert-Textilien zum Preis von 15 Euro pro Stück den Eigentümer. Lokalpatrioten, die im Festtrubel rund um den Vierröhrenbrunnen keines der limitierten Shirts ergattern, können ihre Bestellung (mit Rechnungsadresse und Größenangabe) per E-Mail an die städtische Wirtschaftsförderung (wirtschaft@langen.de) senden.

Die Citymarketing-Initiative ist ein Zusammenschluss aus örtlichen Händlern, Banken, Gastronomen, Handwerkern, Kirchen, dem Verkehrs- und Verschönerungsverein, dem Gewerbeverein, den Stadtwerken und der Stadt. Gemeinsames Ziel der durchaus unterschiedlichen Akteure ist es, das Augenmerk der Langener Kundschaft auf die Angebote vor der Haustür zu lenken. Mit dem Wahlspruch „So nah. So gut. So Langen.“ und dem roten Signet mit dem stilisierten Stumpfen Turm stehen die Akteure seit drei Jahren für originelle Projekte rund um die Langener Geschäftswelt. Den Langener Einkaufsgutschein nehmen nicht nur mehr als 130 Geschäfte als Zahlungsmittel an – auf dem Ebbelwoifest kann die Rechnung bei zahlreichen Fahrgeschäften und Gastronomen ebenfalls „in Plastik“ beglichen werden.

„Die Einzelhändler und Dienstleister in Langen stehen für hervorragenden Kundenservice, schnelle Erreichbarkeit und ein vielfältiges Sortiment“, betont Wirtschaftsförderer Joachim Kolbe. „Und mit dem Herbert haben sie einen sympathischen Werbeträger an der Seite.“

Ein „Erfolgsmodell“ nennt Erster Stadtrat Stefan Löbig die Citymarketing-Kampagne. „Die lokalen Beteiligten haben diese innovative Kooperation souverän mit Bordmitteln auf die Beine gestellt – und sind damit für viele Kommunen ein Vorbild in Sachen Innenstadtwerbung.“ Die Werbeaktionen transportierten mit Charme und Witz ein Thema, an dem allen Langenern gelegen sein sollte: „Den Erhalt der Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt.“

Alle Infos zur Citymarketing-Kampagne „So nah. So gut. So Langen.“ gibt es auf der städtischen Internet-Homepage in der Rubrik „Wirtschaft“. Dort stehen neben den Verkaufs- und Annahmestellen des Einkaufsgutscheins auch alle nötigen Kontaktdaten für Gewerbetreibende, die sich anschließen möchten.

Infos im Internet

langen.de