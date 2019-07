Langen – im Herzen von Europa

Wer Freunden und Verwandten die Stadt von ihren schönsten Seiten präsentieren will, geht in einen Buchladen, fragt nach einem Langen-Bildband – und bekommt üblicherweise jenes Werk in die Hand gedrückt, das Jürgen Bremer im Bunde mit der Stadtverwaltung und der Initiative für Geschichte und Kultur (LAIGK) herausgegeben hat: Langen – im Herzen Europas.

Langen – Exakt 20 Jahre ist dies nun her. Ein nettes Jubiläum, zu dessen Feier uns der Autor fünf Exemplare für eine Verlosung überlässt – alles Weitere zu den Teilnahmemodalitäten im letzten Absatz.

An die Vorgeschichte seines Langen-Bildbands kann der heute 66-Jährige sich noch lebhaft erinnern: „Als wir 1998 wieder einmal in der Initiative für Geschichte und Kultur beisammensaßen, brachte Gisela Thierolf (Anm. d. Redaktion: die ehemalige Inhaberin der Buchhandlung litera) die Sprache darauf, dass es bedauerlicherweise noch kein richtig vorzeigbares Buch mit Langen-Bildern, sozusagen eine Visitenkarte der Stadt gäbe, ein solches aber immer wieder von ihren Kunden nachgefragt werde.“ Ergo wurde die Buchidee geboren. „Als langjährig im Bereich Fotografie und in der Werbebranche Tätiger hatte ich zu dieser Zeit schon einen beachtlichen Fundus an Langen-Fotos“, erzählt Bremer. „Auf dieser Grundlage haben wir dann das Konzept erstellt, Schwerpunkte gesetzt und diese fotografisch aktualisiert.“

Was stringent klingt, verschlang im Endeffekt rund anderthalb Jahre Vorlaufzeit – „anderthalb Jahre, in denen sozusagen auch die Aktualisierung immer wieder aktualisiert werden musste, sofern Gebäude, Straßenzüge oder Plätze ihr Erscheinungsbild wechselten“, merkt Bremer an. 1999 war es schließlich soweit: Die Erstauflage erschien, rund 150 Seiten stark, mit mehr als 250 Fotos und mit Texten, die ebenfalls in Französisch, Englisch und Türkisch – den Sprachen der damaligen Partnerstädte – verfasst waren.

+ Die winterliche Altstadt mit der Stadtkirche und der Lutherplatz aus der Vogelperspektive sind nur zwei von 600 Motiven. © STROHFELDT

„Rund 4 200 Exemplare dieser Erstauflage sind verkauft worden“, verrät Bremer. Nach zehn Jahren musste eine zweite Ausgabe her, völlig neu zu er- und überarbeiten, versteht sich. „Dadurch wurden aus 150 Seiten 230 und aus knapp 300 knapp 600 Bilder“, schildert Bremer. Kraft der jüngsten Partnerstadt Aranda de Duero kamen auch Texte in spanischer Sprache hinzu. Das war 2010 und mittlerweile sind von dieser zweiten Auflage ebenfalls wieder rund 4 000 Exemplare verkauft worden. Kostete „Langen im Herzen Europas“ vor einem Jahrzehnt zunächst 23,95 Euro, so ist es seit 2014 für 9,99 Euro zu haben. Am Preis hat sich seither nichts geändert – erhältlich ist es in den beiden Langener Buchhandlungen, im Kaufhaus Braun, an der Stadtinfo im Rathaus, in den Fotoläden Bokel und Schönwälder, im Terrassencafé im Singes und sogar im Bowlingcenter im Neurott, am Kiosk im Nordend und im Blumenhaus Graf in der Bahnstraße.

