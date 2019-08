Wo Hessen unvermittelt ins Plattdeutsche verfallen

Langen – Kennen Sie Langen? Sechs kleine Ausflüge mit dem Finger auf der Landkarte haben wir im Rahmen unserer kleinen Serie schon hinter uns. Der siebte Blick fällt ein weiteres Mal auf einen nördlichen Namensvetter – es geht nach Langen im Landkreis Cuxhaven. VON HOLGER BORCHARD

530 Kilometer über die A 45 und A 1 oder derer 550 über die A 7 sowie fünf bis fünfeinhalb Stunden Fahrzeit mit dem Auto trennen das hessische Langen vom gleichnamigen Ortsteil der Stadt Geestland im Landkreis Cuxhaven in Niedersachsen. Bis zum 31. Dezember 2014 war jenes Langen mit der Postleitzahl 27607 eigenständige Stadt, dann fusionierte es mit der Samtgemeinde Bederkesa zur Stadt Geestland.

Langen, anno 1139 erstmals urkundlich erwähnt, war bis in die Neuzeit ein dünn besiedeltes Bauerndorf. Einer Chronik von 1549 zufolge bestand es seinerzeit aus gerade mal viereinhalb Höfen und 23 Katen. Die Neuzeit und die Nachbarschaft zum „Oberzentrum“ Bremerhaven wendeten das Blatt. Heute ist Langen Wohnort für Pendler aus Bremen/Bremerhaven und bringt es wie Egelsbach auf rund 11 500 Einwohner. Ein eigenes Wappen können die Nordlichter ebenfalls vorweisen: „in Gold über schwarzem Hügel, belegt mit goldener Urne über silbernem Wellenstreifen, ein rotes aufgehendes Sonnenrad“.

Verbindung von Langen nach Langen hielt und hält vor allem die Feuerwehr – und, man lese und staune: In diesem Jahr ist das 50-jährige Bestehen dieser Freundschaft zu feiern. „Das kriegen wir aber aus verschiedenen Gründen nicht hin“, bedauert Michael Graf, Vorsitzender des hiesigen Feuerwehrvereins. „Wir hoffen, das nächstes Jahr nachholen zu können.“

Begründet worden ist diese Freundschaft 1969 anlässlich der 90-Jahr-Feier der hessischen Brandschützer, zu Zeiten des Ortsbrandmeisters Hans Jäckel, als im großem Festzelt im Bereich des heutigen Behördenzentrums die Lords spielten und die Nordlichter mit einer Delegation am Festumzug teilnahmen. Es folgten Besuche und Gegenbesuche; lebhaft in Erinnerung sind Michael Graf noch die „feuchtfröhlichen Ortsgemeinschaftsfeste, kurz OGF, bei denen man als Hesse schon mal die Muttersprache verlor und plötzlich Plattdeutsch redete.“

Trinkfest und bekannt für deftige Spezialitäten sind sie im nördlichsten Landkreis Niedersachsens allemal – beliebt sind der Röhr- oder Kümmelkohl oder auch „Speck und Klüten“. Und dass sie entlang der Museumsbahnline Bremerhaven – Bederkesa oben ordentlich Sinn für Humor haben, kann man durchaus an den Namen einiger Orte ablesen, die Langen umgeben: Imsum (mit dem Ochsenturm), Wremen („Wir kaufen uns ein B“ ...), Wurster, Hymendorf, Krempel ...

Mit dem „Lange Berg von Langen“ hat der Namensvetter auch ein Naturdenkmal vor der Haustür, eine seltene vorgeschichtliche Grabstätte der älteren Bronzezeit. Der etwa 90 (ehemals sogar 200) Meter lange, dammartige Grabhügel liegt nordöstlich des Bahnhofs.

Bundesweit in die Schlagzeilen geriet Langen im Jahr 1987, als zwei Phantom-Jagdbomber der Bundeswehr am westlichen Stadtrand abstürzten – einer der markantesten Einsätze in der Historie der 1934 gegründeten Ortsfeuerwehr.

Offizielle Gäste aus dem hessischen Langen waren im Übrigen erst vor ein paar Monaten an der Nordsee zu Besuch: eine Delegation des Fachdienstes Kinderbetreuung bildete sich dort fort.