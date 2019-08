Historische Bauten und fallende Steine

Der sonntägliche Stadtspaziergang mit Professor Frank Oppermann zu architekturgeschichtlich bedeutsamen Bauten in Langen bietet jede Menge Infos, mitunter ebenso viel Diskussionsstoff und kraft der Naturgewalt ein Finale mit Paukenschlag. VON PAUL DIELER

Langen – Die dramaturgische Schlusspointe ist definitiv nicht geplant: Krachend stürzt die Frontmauer der einstigen Bahnstraßen-Villa und aktuellen Baustelle auf den Bauzaun herunter. Den Teilnehmern des sonntäglichen „Stadtspaziergangs zur Baustilkunde“ wird ihre Begegnung mit dem Sturm und dessen Folgen jedenfalls lebhaft in Erinnerung bleiben.

Gut eine Stunde zuvor hat Frank Oppermann, Architekt und ehemaliger Hochschulprofessor für Baugeschichte in Darmstadt, den Rundgang mit der Ankündigung „Die sehr heterogene Bebauung hält einige verborgene Schätze bereit“, eingeläutet. Die diffizile Materie trimmt er in gewohnt launiger Manier auf Verständlichkeit. „Langen ist wie ein unaufgeräumtes Buffet“, beschließt Oppermann seine kurze Einführung in die Architekturepochen. „Die Suppe steht neben dem Nachtisch und der Salat liegt irgendwo dazwischen.“

Tatsächlich versammelt der Ausgangspunkt des Rundgangs, die Ecke Bahn-/Zimmerstraße, diverse Baustile – von der Ludwig-Erk-Schule im Neorenaissancestil mit ihrer klar strukturierten Fassade über die 60er-Jahre-Einkaufszeilen der Bahnstraße bis hin zu zwei malerischen Sandsteinhäusern. An jenen skizziert Oppermann den Baustilwechsel von der bäuerlichen Fassadenordnung des rechten Hauses zur klassizistisch beeinflussten, symmetrischen Fassade des linken Gebäudes.

An diesen beiden Gebäuden angekommen, geht ein Raunen durch die Zuhörer – hochkochende Entrüstung ist ihnen anzumerken. Die kleinen Häuser aus groben Langener Sandstein-Blöcken sind nämlich bekanntermaßen längst nicht nur baugeschichtlich relevant, sondern in den vergangenen Jahren zum lokalen Politikum geworden. Die Bauernhäuser gehören einem Investor und sollen einem Einkaufszentrum weichen. „1876 wurden sie gebaut“, weiß Stadtarchivar Heribert Gött, der unter den Zuhörern ist. Bei der Dokumentation der Häuser sei ihm die kunstvolle Fliesenverkleidung im Eingangsbereich besonders aufgefallen, so Gött. „Aber um die Häuser zu sanieren, wäre viel Geld nötig“, schätzt er, „also: Keine Chance!“

Die Tour führt über ein Klinkerhaus in der Heinrichstraße zu zwei weiteren Klinkerhäusern in der Gartenstraße – eines mit Flanken aus Backstein. „Die schönsten Häuser aus der Epoche“, urteilt Oppermann. Hier finde man typische Elemente der Renaissance wie die horizontalen Gesimse und Binder, sowie gebogene Verzierungen im Gemäuer über den Fenstern. „Augenbrauen“, nennt sie der Architekturexperte.

Ein Stück weiter richtet die Aufmerksamkeit der Teilnehmer sich auf zwei gänzlich andere Wohngebäude: Landhäuser mit Holzverkleidung aus der Zeit kurz nach der Jahrhundertwende, die asymmetrisch-spielerisch anmuten. „Nur wenige Jahre zuvor wurde in Darmstadt die Mathildenhöhe bebaut. Man merkt den Einfluss, trotzdem handelt es sich nicht um Jugendstil, sondern um Landhausarchitektur“, erläutert Oppermann. Diese Landhäuser seien hauptsächlich von den Langener Bauunternehmern Carl Barth und Jean Werner im großen Stil gebaut worden, die sich von den neuen Architekturströmungen in Darmstadt inspirieren ließen und für das Bürgertum interpretierten.

Solche Häuser, angelehnt an den englischen Landhausstil, finden sich auch in der Odenwaldstraße, die von Bauunternehmer Barth seinerzeit als Villenkolonie vermarktet wurde – Natur als Ausdruck von Wohnqualität. „Das Landhaus ist eine Gegenbewegung zum Historismus. Der Tannenbaum vor dem Haus ist genauso wichtig wie das Haus selbst“, kommentiert Oppermann. „Das Eckhaus an Sandweg und Südlicher Ringstraße kam sogar in der deutschsprachigen Fachpresse vor.“ Ein kompakter Würfel mit Mittelkamin, der einen hohen Grad an Rationalisierung erlaubte.

Ein Musterbeispiel für den Historismus dagegen finde man in der Walter-Rathenau-Straße: ein wuchtiges Gebäude mit je einem Turm rechts und links. „Wir holen einfach etwas heraus aus der historischen Trickkiste und denken das neu“, beschreibt Oppermann die verschnörkelte Fassade. „Das zeugt von wahrer Kreativität.“

Wieder auf der Bahnstraße, fällt ein großes, spitzwinkliges Haus mit drei Stockwerken und Eckturm auf. 1903 erbaut, sei es ein erster Ansatz zu einer Verbandsbebauung der Bahnstraße im Stil von Berlin oder Paris gewesen. „Man wollte damals großstädtisch denken“, sagt der Emeritus. Letztlich seien diese Pläne aufgrund der wirtschaftlichen Lage stagniert.

Nun kommt das Unwetter – der Rundgang muss unterbrochen werden, die Teilnehmer suchen Unterschlupf am ehemaligen Lichtburg-Kino. Dort bleibt Zeit, das Haus „Zum Stillenheim“ gegenüber genauer zu betrachten. „Ein Landhaus mit aufgesetztem Zierfachwerk und Vorgarten, das Ausdruck der „Lebensreformbewegung des 19. Jahrhunderts ist, wie Oppermann schildert. „Das ist Bauen mit Licht und Luft. Man kommt mit der Eisenbahn aus Frankfurt heim, die Frau sitzt auf der Veranda, die Kinder streicheln die Katze auf einer weißen Bank.“

Eine Baustelle neben dem „Stillenheim“, auf der gerade ein schmuckloser Rohbau aus grauem Beton wächst, gibt erneut Anlass zur kritischen Bestandsaufnahme: „Das Stadtbild ist so zerrissen“, findet eine Teilnehmerin. „Architektur ist immer Ausdruck der Gesellschaft“, erwidert Oppermann und bemüht erneut kulinarische Metaphern: „Die Landhäuser schmecken für mich nach Hausmannskost“, stellt er fest. „Kalte Pizza“ nennt er wenig begeistert die Bebauung im Nordend. „Die ist auf der Suche des Pizzaboten nach der dreistelligen Hausnummer kalt geworden.“

Generell hätten Baukultur und der Erhalt bedeutsamer Bauwerke bei unseren bayerischen Nachbarn oder auch in Italien einen anderen Stellenwert, schließt Oppermann. Stadtarchivar Gött ist derweil besorgt um den Erhalt der baulichen Zeitzeugnisse: „Die Entwicklung der Bahnstraße sehe ich sehr skeptisch“, sagt er mit Blick auf die Baustelle. „Früher stand dort eine schöne Jugendstilvilla“. Und, wie zur Bekräftigung, stürzt im nächsten Moment der vom „Downburst“ malträtierte obere Teil der Frontmauer krachend auf den Bauzaun.