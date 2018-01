Fluglotsen: Hohe Hürden für den Nachwuchs

„Wir brauchen etwa 5000, um die Ausbildungsplätze besetzen zu können. “ Das liege daran, dass es nur fünf Prozent der Bewerber durch das Auswahlverfahren schaffen. Denn für die Ausbildung zum Fluglotsen brauche man nicht nur Abitur. In einem mehrtägigen Auswahlverfahren in Hamburg werden die Kandidaten getestet. Gutes Englisch, räumliches Vorstellungsvermögen, Konzentrationsfähigkeit und Zahlenaffinität werden von den Bewerbern verlangt. In einer vereinfachten Simulation der Fluglotsentätigkeit wird die Mehrfachbelastungsfähigkeit der Bewerber geprüft. „Die Kandidaten, die wir suchen, dürfen die Tätigkeit nicht als Stress empfinden“, sagt Kelek.

Lesen Sie dazu auch: „Cockpit“ lobt: Deutsche Flugsicherung gehört zu den besten der Welt

Das sind hohe Anforderungen an die Kandidaten, die zum Zeitpunkt ihrer Bewerbung nicht älter als 24 Jahre sein dürfen. Für das Jahr 2018 konnten erst 40 Ausbildungsplätze besetzt werden. Wer das Auswahlverfahren besteht, wird intensiv und umfangreich ausgebildet. Nach anderthalb Jahren Theorie kommen die angehenden Fluglotsen zum „Training On The Job“ in eine Kontrollzentrale oder in einen Tower. Der Beruf verlangt zu jeder Sekunde höchste Konzentration. Nach spätestens zwei Stunden werden die Fluglotsen von Kollegen abgelöst. Sie haben dann eine Stunde Pause, bevor ihre Schicht weitergeht. „Man muss Verantwortung übernehmen wollen“, sagt Kelek. „Man muss in der Lage sein, schnell Entscheidungen zu treffen, denn ein Flugzeug kann nicht in der Luft stehen bleiben, bis der Fluglotse sich überlegt hat, was passieren soll.“